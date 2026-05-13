Cine este soprana care a cântat imnul la Sibiu înainte de finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova

Finala Cupei României de la Sibiu dintre U Cluj și Universitatea Craiova a început cu un moment total special. Imnul național a fost interpretat de o soprană din acest oraș: despre cine este vorba
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Tibi Cocora
13.05.2026 | 22:39
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
Cu puțin timp înainte de finala Cupei României de la Sibiu dintre U Cluj și Universitatea Craiova, în mod tradițional a fost interpretat pe stadion imnul național. Federația Română de Fotbal, organizatorul evenimentului, a desemnat în acest sens o artistă originară din aces oraș. Este vorba despre soprana Martha Melinda Samson (44 de ani).

Cine este Martha Melinda Samson, soprana care a cântat imnul la finala Cupei României de la Sibiu dintre U Cluj și Universitatea Craiova

Potrivit oradesibiu.ro, ea este lector universitar doctor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Și-a început studiile la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”, iar ulterior a absolvit studiile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Așadar, se poate spune că are o legătură specială cu orașul care a dat o reprezentantă în această finală a Cupei României. 

În acest sens, este clar că această alegere nu a fost deloc una întâmplătoare, în primul rând prin prisma faptului că s-a dorit ca și comunitatea din Sibiu, orașul organizator al acestui meci, să fie reprezentată cu ocazia acestui eveniment special. Revenind, conform sursei citate anterior, Martha Melinda Samson a fost premiată de-a lungul timpului la mai multe concursuri de prestigiu la nivel internațional, cum ar fi „Hariclea Darclee”.

Soprana a reprezentat România de-a lungul carierei sale de până acum pe scene importante din țări precum Germania, Austria, Ungaria sau Turcia. Astfel, parcursul său de până în prezent la nivel internațional ar putea fi catalogat drept chiar impresionant într-o măsură destul de mare. Momentul care a avut-o în prim-plan la Sibiu înainte de finala Cupei României a fost unul cu adevărat emoționant.

Atmosferă de senzație la Sibiu la finala Cupei României dintre U Cluj și Universitatea Craiova

Alături de ea, imnul „Deșteaptă-te, române!” a fost cântat cu patos de cei mai mulți dintre spectatorii prezenți pe stadion. Ulterior, meciul a început, iar cele două galerii au afișat scenografii de excepție. Suporterii Universității Craiova l-au omagiat pe legendarul Ion Oblemenco, „Dumnezeul oltenilor”, în vreme ce fanii „șepcilor roșii” au făcut apel de asemenea la istorie, printr-o pânză de mari dimensiuni pe care au fost desenate mai multe echipamente ale echipei lor favorite, din trecut, dar și din ultimii ani, alături de trofeul Cupei României.

Soprana Martha Melinda Samson a cântat imnul național înainte de finala Cupei României

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
