Cine este Sorin Răzvan Butnariu, preotul care i-a impresionat pe jurații Chefi la Cuțite cu povestea sa de viață: “S-a întâmplat după moartea mamei mele”

Cine este Sorin Răzvan Butnariu, preotul care e cu povestea sa de viață. Ce s-a întâmplat după moartea mamei mele. Este părinte la o parohie din Constanța și spune că aceasta este misiunea sa.

Cine e Sorin Răzvan Butnariu, preotul care i-a uimit pe bucătarii de la Chefi la cuțite cu istoria sa de viață. Ce a povestit despre mama sa

Sorin Răzvan Butnariu este care i-a uimit pe bucătarii de la Chefi la cuțite cu istoria sa de viață. Concurentul de la Antena 1 a povestit că a luat calea credinței la scurt timp după moartea femeii care i-a dat viață.

ADVERTISEMENT

Participantul a dezvăluit cu ochii în lacrimi că a avut o ultimă conversație cu regretata sa mamă care i-a spus că este mândră de realizările sale. În plus, părintele este împăcat că femeia a trecut la cele veșnice liniștită.

„Am fost hirotonit preot, iar înainte am slujit nouă luni ca diacon. S-a întâmplat după moartea mamei mele și cred că penultima dată când am vorbit cu dânsa, mi-a mărturisit că moare știind că am ajuns acolo unde ne-am propus.

ADVERTISEMENT

Știu sigur că a murit împăcată. Înainte de a veni aici, atunci când am primit telefon de la organizatori, primul drum pe care l-am făcut a fost la ierarhul meu”, a spus Sorin Răzvan Butnariu de la Chefi la cuțite, notează .

Sorin Răzvan Butnariu i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite

Sorin Răzvan Butnariu i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite. Preotul a ales să pregătească o rețetă de origine turcească, chefii de la Antena 1 delectându-se cu menemen, o omletă tradițională. Aceasta include ouă, roșii și ardei verde.

ADVERTISEMENT

De asemenea, preparatul culinar mai conține condimente, printre care se numără ardei negru și ardei roșu. Aceste legume sunt măcinate foarte bine. Mâncarea a fost pe placul chefilor care i-au acordat două cuțite.

Asta înseamnă că preotul a trecut în etapa următoare a emisiunii culinare prezentate de Irina Fodor. Sorin Răzvan Butnariu nu este străin de bucătărie și spune că face parte din viața pe care o duce la parohie.

Mai mult decât atât, concurentul de la Chefi la cuțite are parte de susținerea soției sale, fiind căsătorit de ani buni. A venit pe lume într-o familie practicantă, precizând că în ziua absolvirea facultății, când a dat licența, a fost hirotonit diacon și apoi preot.

ADVERTISEMENT

Ce meserie a avut în trecut Sorin Răzvan Butnariu de la Chefi la cuțite

Sorin Răzvan Butnariu, preotul de la Chefi la cuțite, a povestit ce alte meserii a avut în trecut. În urmă cu 20 de ani a fost plecat din țară, în Turcia, unde timp de o lună a debarasat mese. Ulterior, a lucrat la o benzinărie.

Când a revenit pe meleagurile natale s-a angajat cântăreț bisericesc la o parohie din Moldova. Concurentul de la Antena 1 a spălat vase și a făcut mobilă, precizând că până în momentul de față a încercat mai multe locuri de muncă.