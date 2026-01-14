Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz

ADVERTISEMENT

Real Madrid a făcut o schimbare pe banca tehnică după Supercupa Spaniei. Iată cine este, de fapt, soția lui Alvaro Arbeloa. Noul antrenor al echipei Real Madrid are o relație amoroasă longevivă și este tatăl a patru copii.

Cine e partenera lui Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa este un fost jucător profesionist de fotbal. A evoluat pe postul de fundaș lateral la echipe precum Real Madrid, Zaragoza și Liverpool. Pe plan internațional, acesta are 56 de prezențe la naționala Spaniei.

În momentul de față, numele său este asociat cu Real Madrid. A fost numit antrenor al galacticilor, oamenii dorind să cunoască . Mulți sunt curioși să afle cine este, de fapt.

Totodat, imediat au apărut informații despre soția tehnicianului de 43 de ani. Aceasta se numește Carlota Ruiz și este o prezență constantă pe social media, unde postează adesea din viața personală.

Frumoasa blondină este urmărită de peste 121.000 de persoane. Soția fostului fundaș al clubului Real Madrid este o femeie cu un chip plăcut și cu o siluetă de invidiat. Alvaro Arbeloa a cunoscut-o în adolescență. Ambii erau atunci elevi, la Zaragova.

Cu ce se ocupă soția lui Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa este tare mândru de soția sa, Carlota Ruiz, cu care are o familie unită. Sunt părinții a patru copii, trei fete și un băiat. În plus, partenera de viață a noului antrenor de la Real Madrid are o meserie pentru care e nevoie de implicare.

Blondina este licențiată în Logopedie și Magisteriu. Mai exact, este calificată ca profesor de învățământ primar. Cu toate acestea, de-a lungul timpului a încercat și o altă slujbă care se axează pe frumusețea sa. A bifat mai multe apariții ca model.

De asemenea, a colaborat cu diferite branduri, dar a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Carlota Ruiz este cea care se ocupă de creșterea și educarea copiilor pe care îi are cu fostul jucător de fotbal.

„Felicitări pentru Premiul Traiectorie de la ISDE Sport Convention 2024. N-am simțit până acum o mândrie mai mare pentru întreaga ta carieră sportivă ca acum când vine această recunoaștere.

Meriți totul”, este mesajul primit în urmă cu mai bine de jumătate de an de Alvaro Arbeloa de la soția sa, pe . Cei doi apar frecvent în imagini de cuplu sau împreună cu cei mici. Tehnicianul e lăudat adesea pentru familia sa frumoasă.

Declarațiile noului antrenor de la Real Madrid

Noul antrenor de la Real Madrid este fericit pentru oportunitatea primită. Alvaro Arbeloa va ține minte pentru multă vreme data de 13 ianuarie 2026 pe care a numit-o „specială”. Fostul fotbalist a petrecut 20 de ani la această echipă din Spania.

A primit cu brațele deschise această șansă care s-a ivit la 43 de ani. E conștient că responsabilitatea este uriașă pentru că este „cel mai bun club din istorie”. Așadar, este recunoscător pentru noua etapă a carierei sale sportive.

„Am aflat că Xabi și clubul au ajuns la un acord și că se vrea ca eu să preiau responsabilitatea. Sigur că am vorbit și cu Xabi, știe toată lumea cât de apropiați suntem (n.r. au fost colegi la Real Madrid, ca jucători).

Îl apreciez foarte mult și îl iubesc. Știu că e reciproc și va rămâne așa. (n.r. Ești interimar sau principal?) Sunt aici de 20 de ani și voi rămâne cât timp vor cei de la Real Madrid. Asta e casa mea și asta e ceea ce simt.

Am vorbit ieri cu Xabi și mi-a urat noroc, la fel aș fi făcut și eu dacă era invers. Avem o prietenie care e mai importantă decât orice altceva. Am vorbit mult ieri. Sunt sigur că îi va fi bine pe mai departe”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform .