Sport

Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz

Cum o cheamă și cum arată partenera de viață a lui Alvaro Arbeloa, noul tehnician al echipei Real Madrid. Nu o să-ți vină să crezi ce slujbă are femeia.
Alexa Serdan
14.01.2026 | 11:39
Cine este sotia lui Alvaro Arbeloa noul antrenor de la Real Madrid Ce meserie surprinzatoare are Carlota Ruiz
Alvaro Arbeloa și soția sa sunt un cuplu longeviv. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Real Madrid a făcut o schimbare pe banca tehnică după Supercupa Spaniei. Iată cine este, de fapt, soția lui Alvaro Arbeloa. Noul antrenor al echipei Real Madrid are o relație amoroasă longevivă și este tatăl a patru copii.

Cine e partenera lui Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa este un fost jucător profesionist de fotbal. A evoluat pe postul de fundaș lateral la echipe precum Real Madrid, Zaragoza și Liverpool. Pe plan internațional, acesta are 56 de prezențe la naționala Spaniei.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, numele său este asociat cu Real Madrid. A fost numit antrenor al galacticilor, oamenii dorind să cunoască mai multe informații despre fața mai știută a acestuia. Mulți sunt curioși să afle cine este, de fapt.

Totodat, imediat după plecarea lui Xabi Alonso au apărut informații despre soția tehnicianului de 43 de ani. Aceasta se numește Carlota Ruiz și este o prezență constantă pe social media, unde postează adesea din viața personală.

ADVERTISEMENT
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina:...
Digi24.ro
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei

Frumoasa blondină este urmărită de peste 121.000 de persoane. Soția fostului fundaș al clubului Real Madrid este o femeie cu un chip plăcut și cu o siluetă de invidiat. Alvaro Arbeloa a cunoscut-o în adolescență. Ambii erau atunci elevi, la Zaragova.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren....
Digisport.ro
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină

Cu ce se ocupă soția lui Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa este tare mândru de soția sa, Carlota Ruiz, cu care are o familie unită. Sunt părinții a patru copii, trei fete și un băiat. În plus, partenera de viață a noului antrenor de la Real Madrid are o meserie pentru care e nevoie de implicare.

Blondina este licențiată în Logopedie și Magisteriu. Mai exact, este calificată ca profesor de învățământ primar. Cu toate acestea, de-a lungul timpului a încercat și o altă slujbă care se axează pe frumusețea sa. A bifat mai multe apariții ca model.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a colaborat cu diferite branduri, dar a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Carlota Ruiz este cea care se ocupă de creșterea și educarea copiilor pe care îi are cu fostul jucător de fotbal.

„Felicitări pentru Premiul Traiectorie de la ISDE Sport Convention 2024. N-am simțit până acum o mândrie mai mare pentru întreaga ta carieră sportivă ca acum când vine această recunoaștere. 

Meriți totul”, este mesajul primit în urmă cu mai bine de jumătate de an de Alvaro Arbeloa de la soția sa, pe Instagram. Cei doi apar frecvent în imagini de cuplu sau împreună cu cei mici. Tehnicianul e lăudat adesea pentru familia sa frumoasă.

Declarațiile noului antrenor de la Real Madrid

Noul antrenor de la Real Madrid este fericit pentru oportunitatea primită. Alvaro Arbeloa va ține minte pentru multă vreme data de 13 ianuarie 2026 pe care a numit-o „specială”. Fostul fotbalist a petrecut 20 de ani la această echipă din Spania.

A primit cu brațele deschise această șansă care s-a ivit la 43 de ani. E conștient că responsabilitatea este uriașă pentru că este „cel mai bun club din istorie”. Așadar, este recunoscător pentru noua etapă a carierei sale sportive.

„Am aflat că Xabi și clubul au ajuns la un acord și că se vrea ca eu să preiau responsabilitatea. Sigur că am vorbit și cu Xabi, știe toată lumea cât de apropiați suntem (n.r. au fost colegi la Real Madrid, ca jucători).

Îl apreciez foarte mult și îl iubesc. Știu că e reciproc și va rămâne așa. (n.r. Ești interimar sau principal?) Sunt aici de 20 de ani și voi rămâne cât timp vor cei de la Real Madrid. Asta e casa mea și asta e ceea ce simt.

Am vorbit ieri cu Xabi și mi-a urat noroc, la fel aș fi făcut și eu dacă era invers. Avem o prietenie care e mai importantă decât orice altceva. Am vorbit mult ieri. Sunt sigur că îi va fi bine pe mai departe”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform presei spaniole.

Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții...
Fanatik
Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții care îl vor pe fostul antrenor de la Real Madrid
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri...
Fanatik
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri de la negocieri
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
Fanatik
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren!...
iamsport.ro
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren! Cât a putut să îl coste: 'Sunt banii lui'
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine...
viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al...
Jurnalul.ro
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade: bugetarii or să ajungă ca mine
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să...
adevarul.ro
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. „Cadavre peste tot, unii și-au pierdut mințile”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate...
unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
După o încălzire temporară, România lovită din nou de un val de ger...
Observatornews.ro
După o încălzire temporară, România lovită din nou de un val de ger aspru. Alertă de polei în zilele următoare
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere...
as.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit...
Libertatea.ro
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
informat.ro
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori...
RTV.NET
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!