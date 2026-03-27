Cine este soția lui Ferdi Kadıoğlu, cel care a marcat în Turcia – România. Tatăl vedetei nu este străin de lumea sportului

Cum arată partenera de viață a lui Ferdi Kadıoğlu, fotbalistul care a dat gol în partida dintre Turcia și România. Socrul fundașului are legături cu domeniul sportiv.
Alexa Serdan
27.03.2026 | 21:45
Cine este sotia lui Ferdi Kadioglu cel care a marcat in Turcia Romania Tatal vedetei nu este strain de lumea sportului
Cine e partenera lui Ferdi Kadıoğlu. Sursa foto: Instagram.com
Fotbalistul celor de la Brighton, Ferdi Kadıoğlu, a fost omul momentului în țara sa natală. Iată cine este soția celui cel care a marcat în Turcia – România, scor 1-0, în calificările pentru Campionatul Mondial. Tatăl vedetei nu este străin de lumea sportului, fiind un nume cunoscut în branșă.

Cine e partenera fotbalistului turc Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu (26 ani) a dat gol în partida dintre Turcia și România, dovadă că toată lumea vrea să afle mai multe informații despre cariera și viața sa. Sportivul care joacă pe postul de fundaș, mijlocaș sau lateral evoluează pentru echipa națională turcă, deși a venit pe lume în Olanda.

Fotbalistul profesionist a fost elogiat pentru inspirația de care a dat dovadă în partida desfășurată pe 26 martie 2026. Are un palmares interesant, în timp ce planul personal este ținut departe de ochii curioșilor. Puțini știu că s-a căsătorit în mare secret cu aleasa inimii sale.

Se iubește de ani buni cu o tânără extrem de frumoasă. Cei doi apar constant în imaginile de pe rețelele de socializare, unde au postat puține poze de la nuntă. Iubita jucătorului se numește Sera Vrij și este de origine olandeză. Conform social media, aceasta este expertă în frumusețe și în business.

Mai mult, soția lui Ferdi Kadıoğlu are o clinică dedicată doamnelor și domnișoarelor care doresc să-și îmbunătățească aspectul fizic. Aceasta a fost inaugurată în urmă cu ceva vreme, aflându-se în Amsterdam, Olanda. Procedurile pe care le aplică includ botox, dar și alte tratamente corporale.

Nuntă în mare secret

În aceeași notă, cuplul este unul foarte solid, mai ales că au devenit părinți pentru prima oară în octombrie 2025. Unirea destinelor dintre Ferdi Kadıoğlu și blondină a avut loc cu puțină vreme înainte de venirea pe lume a fetiței lor, Felicia Sofia. Vestea a fost făcută publică chiar de vedetă.

„Ceremonia noastră intimă înainte de venirea fetiței noastre, chiar dacă a trebuit să amânăm nunta cea mare această zi a fost totul și chiar mai mult. Abia aștept să slăbesc la următoarea nuntă”, este mesajul pe care l-a lăsat Sera Vrij, pe contul de Instagram.

Cine este socrul jucătorului Ferdi Kadıoğlu

Tânăra superbă este renumită datorită familiei sale. Tatăl ei, Dick Vrij, este un celebru luptător în cușcă. În perioada 1995-2003 a practicat boxul la nivel profesionist, însă s-a retras din activitate. Bărbatul este celebru pentru porecla sa, și anume Cyborg.

A concurat de-a lungul anilor la categoria grea în cadrul emisiunilor RINGS și It’s Showtime. Înainte să fie un nume cunoscut a fost culturist și bodyguard în cluburi de noapte, însă apoi a început să se antreneze în arte marțiale la sala Chris Dolman.

A debutat în fața publicului internațional când a participat la un meci special în cadrul promoției japoneze de wrestling profesionist UWF Newborn. L-a înfruntat pe Yoshiaki Fujiwara, însă a pierdut. Ulterior, a revenit în ring unde l-a învins pe Yoji Anjo.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
