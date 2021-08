Cine este soția lui Florin Busuioc. Prezentatorul de la Pro TV este la al doilea mariaj

Vedeta de la Pro TV este la al doilea mariaj, în prezent fiind însurat cu Liliana, femeia care i-a dăruit și două fete, Natalia și Catinca. În trecut, a fost căsătorit cu o femeie din Târgu Mureș, alături de care are un fiu.

ADVERTISEMENT

Florin Busuioc a lăsat în urmă primul mariaj pentru a-și urma visul, acela de a veni la București. Câțiva ani mai târziu avea să renunțe din nou la ceva pentru că drumul său îl întâlnea pe cel al Lilianei.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care femeia îi era studentă, povestea lor de dragoste fiind una demnă de o carte romantică sau numai bună de pus în scenă într-o piesă de teatru.

ADVERTISEMENT

Florin Busuioc este la a doua căsătorie. Cine este Liliana și cum s-au cunoscut cei doi

Actorul a povestit la un moment dat că relația amoroasă dintre el și actuala soție s-a consumat în două perioade diferite, prima făcându-l să-și dea demisia din calitatea de profesor.

Drumurile lui Florin Busuioc și al Lilianei s-au despărțit la un moment dat, dar legătura a fost reluată după câțiva ani, ambii fiind mult mai maturi și mai hotărâți să formeze o familie.

ADVERTISEMENT

„N-am avut o poveste de dragoste chiar de la început. Mi-a fost studentă. Mi se părea ciudat să-i fiu profesor și am plecat din școală. N-am putut continua și m-am cărat, ca să zic așa.

Noi am avut o poveste din două bucăți cumva. Am avut o perioadă la început mai pasională, plină de furtună, dar am stabilit că nu prea merge, prea suntem vulcanici amândoi și ne-am despărțit o vreme.

ADVERTISEMENT

Vreo opt-zece ani. După aceea ne-am reîntâlnit și gata, s-a refăcut legătura”, a mărturisit Florin Busuioc pentru .

Prezentatorul TV se poate declara un bărbat împlinit și fericit pe toate planurile. Are o meserie pe care o practică cu plăcere de ani buni, dar și o familie iubitoare.

ADVERTISEMENT

nu vorbește prea des despre cei dragi, lucru care este valabil și în cazul băiatului pe care-l are din prima căsnicie. Florin, așa cum se numește fiul vedetei, are aproape 30 de ani.

Florin Busuioc a dezvăluit că nu a ascuns niciodată faptul că mai are un copil, despre care spune că nu l-a ținut secret. În plus, fetele sale știu de existența fratelui mai mare.