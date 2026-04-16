Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi

Gică Hagi, 61 de ani, este fără îndoială una dintre figurile cele mai cunoscute din sportul românesc. ”Regele” are o popularitate uriașă atât în țară, cât și peste graniță. Performanțele sale l-au ajutat să stea mereu în top. De mai bine de trei decenii, viitorul selecționer este căsătorit cu Marilena Hagi. Aceasta este o prezență destul de discretă în spațiul public. Puțin lume știe cu ce se ocupă, de fapt, cea care i-a stat alături atâția ani celui mai mare fotbalist din istoria României.

Cine este și cu ce se ocupă Marilena Hagi, soția viitorului selecționer al României

Dată fiind notorietatea sa, Gică Hagi are o viață pe care fanii o cunosc aproape perfect. Fotbalistic, toată lumea este de acord cu faptul că ”Regele” a fost un jucător uriaș, atât la națională, cât și pe la echipele de club pe unde a jucat. Talentul său a marcat generații, iar numele ”Hagi” atrage atenția nu doar în țară, ci și în lumea întreagă.

Gheorghe Hagi a fost căsătorit prima oară cu Leni Celnicu, în 1990. Pe atunci, românul era legitimat la marele Real Madrid. Primul mariaj al acestuia nu a durat prea mult. După doar un an, cei doi au divorțat. La mijlocul anilor ’90, chiar după Mondialul de vis din SUA, . S-a dovedit a fi alegerea perfectă pentru mare fotbalist. La peste trei decenii distanță, cei doi au un mariaj fericit și doi copii realizați, pe Kira (30 de ani) și pe Ianis (27 de ani).

În ciuda vieții de vis pe care o are alături de Gică Hagi, Marilena Hagi, 56 de ani, preferă să fie discretă și apare rar în lumina reflectoarelor. Ea a fost văzută în ultimii ani la evenimentele speciale din viața familiei, cum a fost, în 2025, nunta Kirei Hagi, cu alesul inimii ei Thomas Ferfelis. De notat că soția lui Gheorghe Hagi este soră cu Luminița Popescu, soția lui Gică Popescu.

În dese rânduri, Gică Hagi a spus public despre soția sa că ”ea e patroana, ea e șefa” în familie și că administrează afacerile familiei. De altfel, cu asta pare că se și ocupă Marilena Hagi. Ea are pe ”mână” business-ul fiului Ianis Hagi, la București. Jucătorul lui Alanyaspor (Turcia) deține o agenție de publicitate. Administrator ar fi chiar mama sa. În plus, Marinela Hagi este asociat al firmei Hagi Sport SRL, care deține hotelul Iaki, notează revista .

Cum s-au cunoscut Gică Hagi și soția sa Marilena

Spre deosebire de alte vedete din spațiul public, . Cei doi nu vorbesc prea des despre cum a început superba poveste de dragoste dintre ei. Marele fost fotbalist și partenera de viață sunt împreună de 33 de ani, iar în acte de 31 de ani, din 1995, când au făcut nunta.

O plăcută surpriză din partea familiei Hagi s-a petrecut în 2024. După decenii de tăcere și discreție maximă, Marilena Hagi, s-a deschis în fața publicului și a spus povestea relației dintre ea și Gică. Aceasta a dezvăluit detalii despre momentul în care s-au întâlnit și despre modul în care au gestionat discreția în primele etape ale iubirii lor.

Prima întâlnire Hagi – Marilena s-a petrecut într-un restaurant numit Select. Aici, Gică a invitat-o să mănânce. Deși era extrem de timidă, Marilena notează că nu s-a simțit deloc stânjenită de prezența lui Gică. S-a întâmplat asta datorită similitudinilor lor de personalitate. ”Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a spus Marilena Hagi, conform .

Cât de mult îl susține Marilena pe Gică Hagi în cariera sa de antrenor

Într-un interviu acordat în 2023, Gică Hagi spunea că soția sa Marilena îl susține în tot ceea ce face. S-a întâmplat acest lucru în toată cariera sa. ”Familia a avut înțelegere, m-a înțeles.(n.r. Nu au avut momente să-ți spună să te oprești?) Nu, pentru că tot eu aduceam și bani acasă. Împărtășim aceleași lucruri, Marilena mă susține în tot ce fac.

(n.r. Care e secretul relației? Cum faci ca tot timpul să fie focul aprins?) Trebuie să lași de la tine, să împarți. Sunt responsabilități mari pe care trebuie să le cunoști de la început, fiecare cu ele, și nu ai voie să intri în zona gri, trebuie să lași de la tine. Trebuie să împarți lucrurile, în familie nu există orgoliu.

(n.r. Vorbești de respect?) Absolut, prima oară o iubești și după aceea o respecți. O iubești permanent, chiar dacă nu te manifești așa de mult ca prima dată, dar tot o iubești (n.r. râde). Iubirea trebuie să fie”, a spus Gică Hagi în cadrul unui podcast, conform .