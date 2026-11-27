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Edi Iordănescu a ajuns pe mâinile uneia dintre cele mai puternice familii din fotbalul italian. Gino Pozzo, patronul lui Watford, a construit un adevărat imperiu în sportul-rege, iar soția sa a avut, indirect, un rol important în extinderea afacerilor. Cei doi au trăit ani buni în Spania, țară în care omul de afaceri riscă acum o condamnare grea la închisoare.

Edi Iordănescu, pe mâinile unuia dintre cei mai controversați patroni din fotbalul englez

așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Fostul selecționer al României va avea parte de cea mai importantă provocare a carierei sale și va lucra cu un patron care și-a câștigat în Anglia reputația de „devorator” de antrenori.

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și nici de ambiții. Italianul provine dintr-o familie care face afaceri în fotbal de patru decenii și care a deținut, la un moment dat, trei cluburi în trei dintre cele mai puternice campionate ale Europei. Una dintre investiții a avut însă o poveste aparte, strâns legată de femeia cu care omul de afaceri își împarte viața.

Cine este soția lui Gino Pozzo. Italianul a locuit aproape 20 de ani în Barcelona

Gino Pozzo este căsătorit cu Clara, o catalană, alături de care are trei copii, două fete și un băiat. Soția milionarului italian este extrem de discretă și rareori ajunge în atenția presei. Viața de familie l-a ținut pe omul de afaceri departe de Italia pentru aproape două decenii. Clara a avut, indirect, un rol important în ascensiunea omului de afaceri italian. Căsătoria cu aceasta și stabilirea la Barcelona i-au permis lui Gino Pozzo să cunoască îndeaproape piața fotbalistică din Spania și să identifice noi oportunități de investiții. Dacă în Italia a beneficiat de afacerea construită de tatăl său la Udinese, în Spania și-a dezvoltat propriul proiect.

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Pozzo s-a stabilit la Barcelona, iar anii petrecuți în Spania i-au deschis apetitul pentru o nouă aventură în fotbal. În 2009, familia italiană a pus mâna pe Granada, un club îngropat în datorii de aproximativ 12 milioane de euro, care se zbătea în liga a treia. Italienii au transformat radical gruparea andaluză. În numai doi ani, Granada a ajuns să se dueleze cu Real Madrid și FC Barcelona, după 35 de ani de absență din elita fotbalului spaniol. În 2013, la un an după achiziționarea clubului Watford, Gino Pozzo și-a mutat întreaga familie la Londra.

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Noul patron al lui Edi Iordănescu riscă 12 ani de închisoare

Tocmai aventura din Spania, care i-a adus atâtea satisfacții lui Gino Pozzo, îi provoacă acum cele mai mari bătăi de cap. Omul de afaceri italian este judecat într-un dosar de presupusă fraudă fiscală, care vizează perioada în care acesta controla Granada.

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Procurorii spanioli îl acuză că a participat la un mecanism prin care profiturile obținute din transferurile fotbaliștilor erau direcționate către Luxemburg. Prejudiciul estimat se ridică la 9,44 milioane de euro. Miza procesului este uriașă. Procurorii au cerut 12 ani de închisoare pentru patronul lui Watford, dar și o amendă amețitoare, de 36,5 milioane de euro. Italianul a respins acuzațiile și așteaptă verdictul instanței.