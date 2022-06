Cine este soția lui Jorge. Ramona Prodea are o meserie foarte bine plătită și o avere considerabilă

Fostul prezentator de la Masked Singer România se iubește cu o blondină, alături de care are și un băiat pe nume David. S-au cunoscut în perioada în care vedeta era însurat cu Alina Laufer, dar au devenit un cuplu mai târziu.

Cine este Ramona Prodea, soția lui Jorge. Ce meserie are frumoasa blondină

Jorge, pe numele său adevărat George Papagheorghe, are o relație de lungă durată cu Ramona Prodea, care l-a făcut tată pentru a doua oară. Cei doi formează un cuplu unit, declarând că nu știa cu ce se ocupă actuala sa soție.

Frumoasa blondină a absolvit Informatica în cadrul Universității București și are la activ mai multe cursuri de vânzări și marketing. Are o experiență de peste 20 de ani pe piața de distribuție IT, domeniu care o împlinește.

Ramona Prodea este manager regional pentru Europa de Est și zona Adriatică la o companie care produce microprocesoare pentru computere. Firma respectivă este a doua cea mai mare cu o astfel de producție din lume.

Poziția ocupată de soția lui Jorge este una foarte bună având în vedere că are în subordine 11 țări, printre care se numără Ungaria, Croația, România, Serbia și Bulgaria. Are un salariu pe măsură și o avere considerabilă.

De asemenea, care este mai mare cu 10 ani decât artistul, e una dintre cele mai puternice femei din România pentru că a luat și calea antreprenoriatului în urmă cu ani buni. În acest sens a înființat două companii de distribuţie IT.

Jorge și Ramona Prodea, de la afaceri la căsătorie

„Relația noastră a fost una de business la început și nici nu se punea problema de a fi împreună dar să ne mai și căsătorim. Uite că am ajuns unde nimeni nu credea că vom ajunge, cu mai multă iubire, respect și recunoștință că ne-am întâlnit și am creat o familie.

Cred că iubirea necondiționată și respectul stau la baza unei relații solide”, mărturisea Jorge în urmă cu ceva vreme despre relația cu cea de-a doua soție, Ramona Prodea, potrivit .