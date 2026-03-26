Sport

Cine este soția lui Marius Coman, atacantul-surpriză convocat de Mircea Lucescu la naționala României. Care este meseria bănoasă pe care o are Maria

Cum arată și cu ce se ocupă partenera de viață a lui Marius Coman. Fotbalistul care evoluează pentru UTA Arad a fost convocat la națională de Mircea Lucescu.
Alexa Serdan
26.03.2026 | 21:45
SPECIAL FANATIK
11 poze
Vezi galeria
Cine e soția lui Marius Coman. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat că Marius Coman este una dintre surprizele lotului pentru play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial 2026. Acum toate privirile sunt ațintite asupra lui, dar și a soției, Maria. Iată care este meseria bănoasă pe care o are frumoasa șatenă.

Cum arată partenera lui Marius Coman

Marius Coman (29 ani) este atacantul convocat la echipa națională pentru cele două partide pe care România le va juca perioada aceasta. La începutul sezonului jucătorul de fotbal evolua în Liga 2, însă acum lucrurile s-au schimbat. Sportivul de la UTA Arad a primit o veste uimitoare.

ADVERTISEMENT

A reacționat imediat ce Mircea Lucescu l-a chemat la lot, prima declarație a sa având legătură cu partenera de viață. Toată lumea a rămas uimită când a adus-o în discuție pe soția sa, Maria, cu care este însurat încă din anul 2025. Cererea în căsătorie a avut loc cu un an înainte.

Frumoasa șatenă a fost cerută de soție pe 2 ianuarie 2024, pe Insula Saona din Republica Dominicană. La momentul respectiv, tânăra a împărtășit clipa cea mare cu cei care o urmăresc în social media. „O potrivire făcută în rai… acum e pentru totdeauna”, a scris aceasta pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

Ulterior, au ajuns la altar, având o nuntă de vis la care au strălucit. „În fața cerului și a pământului, am ales să fim unul, pentru totdeauna”, a postat femeia pe conturile personale de Facebook și Instagram. Soția lui Marius Coman este discretă, motiv pentru care puțini știu că locuiește la Cluj.

ADVERTISEMENT
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
Digisport.ro
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia

Tânăra lucrează ca medic, meserie care îi aduce foarte mulți bani. Momentan, cuplul nu are copii, dar cei doi au fost părinți spirituali pentru o fetiță, în urmă cu mai bine de două luni. Marius și Maria Coman au pozat fericiți alături de micuța pe care o vor îndruma de acum înainte în viață.

ADVERTISEMENT

Marius Coman, prima convocare la națională

Marius Coman este foarte încântat că va juca pentru prima oară pentru echipa națională de fotbal. Echipa cu care are contract a transmis un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare. A subliniat că prin intermediul sportivului UTA are reprezentant la naționala mare a României.

Prin urmare, atacantul român a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu în lotul reprezentativei noastre pentru cele două partide din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial 2026. În acest moment jucătorul se pregătește deja la baza din Mogoșoaia.

ADVERTISEMENT

„Prima confruntare are loc împotriva Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. A doua partidă se dispută pe 31 martie, de la ora 21:45, contra câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo, la Bratislava sau Pristina.

Ultimul jucător al UTA-ei care a evoluat pentru prima reprezentativă rămâne Adrian Ungur, prezent pe teren în victoria 1-0 cu Coreea de Sud, din 2 februarie 1994”, au scris reprezentanții UTA Arad, pe Instagram.

Ianis Hagi și Ionuț Radu, taxați de Basarab Panduru după Turcia – România...
Fanatik
Ianis Hagi și Ionuț Radu, taxați de Basarab Panduru după Turcia – România 1-0: „Tot aud asta, dar nu e așa”
Mircea Lucescu, prima reacție după Turcia – România 1-0: „Greșeala de la gol...
Fanatik
Mircea Lucescu, prima reacție după Turcia – România 1-0: „Greșeala de la gol putea fi evitată”. Ce l-a emoționat pe selecționer
Ionuţ Radu nu și-a ascuns lacrimile după Turcia – România 1-0: „Frustrarea e...
Fanatik
Ionuţ Radu nu și-a ascuns lacrimile după Turcia – România 1-0: „Frustrarea e imensă!“. Ce își dorește de la suporterii naționalei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
