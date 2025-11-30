Cine este soția lui Marius Lăcătuș. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste

ADVERTISEMENT

S-au cunoscut în urmă cu 46 de ani, dar la început au fost doar prieteni. Iată cine este soția lui Marius Lăcătuș și femeia alături de care a adoptat o fetiță pe nume Dominique Alexandra. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste.

Marius Lăcătuș, mariaj de peste 40 de ani cu partenera sa, Mariana

Marius Lăcătuș este un personaj cunoscut în fotbalul din România, dar puțini știu cine este partenera sa de viață. Fostul jucător care a evoluat în cea mai mare parte a carierei în echipa Steaua București este discret cu viața de familie.

Apare destul de rar în compania soției sale, Mariana. Cei doi au un mariaj care durează de peste 40 de ani, însă la început au fost doar amici. Dezvăluirea a fost făcută chiar de femeia cu care are o relație de lungă durată.

În cadrul unui interviu care a fost inclus în cartea „Lăcă7uș, 7 pași”, scrisă de Vasile Lupașc Sfinteș și George Ogăraru, aceasta spune cum a început povestea lor de dragoste. S-au întâlnit prima oară în anul 1979.

„Aveam vreo 16 ani, dar nu am început o relație atunci. Eram amici foarte buni. La Brașov ne-am cunoscut. În discoteca aia care era și pentru elevi, programul începea la ora șase și la nouă era gata pentru elevi.

Pentru studenți se termina la ora zece. Mătușa lui Marius lucra la garderobă și el o mai ajuta. Mai vindea un suc, mai lua o haină și așa ne-am împrietenit. Deci noi, la început, am fost amici foarte buni.

Noi nu aveam secrete că, fiind prieteni foarte buni, ne povesteam tot. Eu îi spuneam ce mă doare, el îmi spunea ce îl doare și așa ne-am apropiat. În ’82 am început o relație de prieteni, deci au trecut ceva ani.

Am avut trei ani de amiciție, trei de prietenie și după încă trei ne-am căsătorit civil. După încă trei am făcut nunta, am mers din trei în trei ani”, a povestit soția lui Marius Lăcătuș, conform .

Promisiunea făcută de Marius Lăcătuș față de soția sa

Mariana Lăcătuș a dezvăluit în același interviu că afostul jucător de fotbal a cucerit-o abia în anul 1982. Acela a fost momentul în care Marius Lăcătuș a invitat-o la o întâlnire, însă nu înainte de a face o promisiune solemnă.

Imediat ce lucrurile au început să se lege între cei doi parteneri, fostul fotbalist a informat-o că va fi multă vreme plecat de acasă. La acea vreme se deplasa datorită pasiunii sale și astfel i-a spus soției sale cu care , Alexandra, că nu va călca strâmb.

„De când am început să ieșim și să se lege ceva între noi, în 1982, Marius mi-a zis clar: „Vezi că eu o să fiu mult timp plecat, gândește-te bine dacă vrei o relație și dacă poți să mă aștepți, că ești tânără și poate vrei să ieși, să te distrezi”.

Și i-am zis că, dacă el promite că nu o să fie mincinos, bețiv și afemeiat, e OK, eu îi promit că îl aștept, dar și el să promită că respectă cele trei lucruri care nu-mi plac la un bărbat.

Și atunci eu m-am ținut de cuvânt, el s-a ținut de cuvânt și relația a mers. Acasă a găsit liniștea avea nevoie și, când era plecat, stătea liniștit, avea încredere în mine.

Cred că și cei trei ani care au fost înainte să ne împrietenim au contat, m-a cunoscut ca amică și știa ce fel de fată sunt, l-au făcut să aibă încredere în mine”, a mai spus soția lui Marius Lăcătuș, mai arată sursa citată.