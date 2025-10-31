Cine este soția lui Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan. Au împreună șase copii: „Ne-am dorit o familie obișnuită”

ADVERTISEMENT

Tată a șase copii, Marius Lazurca vorbește deschis despre omul din spatele funcției și despre echilibrul dintre carieră și viața personală.

Cine este omul din spatele consilierului pentru politică externă, Marius Lazurca?

Începând cu 1 noiembrie 2025, Marius Lazurca va prelua funcția de consilier pe securitate națională și politică externă, aducând experiența și expertiza sa în domeniul politicii externe într-un rol de responsabilitate pentru țară.

ADVERTISEMENT

Pe plan personal, Marius Lazurca este căsătorit din 1992 cu Mirela-Dorina Lazurca, medic specializat în acupunctură, iar împreună au șase copii: Vladimir (30 de ani), Olga (27 ani), Matei (26 ani), Toma (23 ani), Theodora (19 ani) și Sebastian (15 ani).

În interviuri și declarații publice, , evidențiind echilibrul pe care îl caută între responsabilitățile profesionale și timpul petrecut alături de cei dragi.

ADVERTISEMENT

Poate cariera să coexiste cu o familie numeroasă?

În cadrul unui interviu, , subliniind rolul acesteia ca punct de reper și sursă de echilibru. Această perspectivă reflectă modul în care a ales să îmbine viața profesională cu responsabilitățile familiale de-a lungul anilor.

ADVERTISEMENT

„Familia mea este conţinutul vieţii mele, materia, substanţa ei. Este, cu toată simplitatea, punctul constant de referinţă, măsura tuturor lucrurilor, ca să reiau un vechi filosof. Dacă aş pretinde că am – fie şi un rudiment de – viaţă interioară, aş afirma că familia e tocmai ţesătura ei: o sumă de experienţe fundamentale, cotidian recurente”, declara Marius Lazurca, în urmă cu 15 ani, .

A fost alegerea unei familii numeroase o decizie deliberată pentru Marius Lazurca?

Întrebat dacă alegerea de a avea o familie numeroasă și mai mulți copii a fost una deliberată, Marius Lazurca a explicat: „Îmi imaginez că familia devine o ’opțiune deliberată’ atunci când viitorii părinți încetează să se mai joace ’de-a mama și de-a tata’. La un moment dat, în căsnicia noastră, ni s-a întâmplat și nouă, doamnei și mie.

ADVERTISEMENT

Atunci am realizat că ni se încredințează destine – nu pur și simplu bebeluși simpatici și înduioșători, ci destine și libertăți în desfășurare. Este una dintre experiențele esențiale pe care, ca părinți, le trăim zilnic: că nu ne-am reprodus pur și simplu, ci a fost ocazia biologică a apariției unor ființe distincte de noi înșine”.

El a continuat, subliniind unicitatea fiecărui copil: „Impresia de alteritate este cu atât mai puternică cu cât copiii ne perpetuează uneori trăsăturile și ticurile, dar în același timp rămân epifanii ale diferenței – nu sunt o versiune a părinților, ci ființe definitive și distincte”.

Cum reușește consilierul lui Nicușor Dan să împace cariera cu creșterea celor șase copii

Marius Lazurca a explicat modul în care familia sa gestionează creșterea celor șase copii, subliniind că, în mod natural, soția sa a preluat majoritatea responsabilităților, mai ales în perioadele în care el era plecat în misiuni diplomatice.

„Există, fără îndoială, o distribuție asimetrică a rolurilor parentale. La început, îngrijirea copiilor a căzut preponderent în sarcina doamnei, într-un mod firesc, iar ulterior, din motive profesionale, ea a continuat să se dedice familiei.

Recunosc că există o diferență între timpul pe care cred că îl pot acorda familiei și cel pe care îl pot petrece efectiv alături de ea. Încerc să compensez această lipsă de timp prin calitate, prin momente semnificative petrecute împreună, dar nu simt nevoia să intru în justificări. În esență, ceea ce contează cel mai mult este prezența și implicarea în viața copiilor, mai degrabă decât simpla cantitate de timp”, menționa consilierul lui Nicușor Dan, pentru sursa mai sus citată.

Ce înseamnă pentru Lazurca să aibă o familie tipică în secolul XXI

Marius Lazurca a mai precizat că nu consideră familia sa o excepție, ci mai degrabă un model tipic – sau chiar „arhetipic” – al familiei tradiționale.

„Ceea ce ne-am dorit a fost o familie obișnuită, iar dacă privesc în jurul nostru, suntem înconjurați de cupluri tinere, adesea formate în perioada studenției, cu studii peste medie și venituri confortabile. Această imagine mă scutește de temeri exagerate privind disoluția familiei. Nu cred că familia este în pericol de dispariție, ci mai degrabă asistăm la evoluția anumitor modele familiale, pentru că familia rămâne un construct socio-cultural și moral care răspunde unor nevoi fundamentale”, mai afirma el.

Totodată, a clarificat și rolul educativ al familiei: „Pentru mine, familia este mediul educativ prin excelență, locul în care valorile morale sunt transmise și perpetuate de-a lungul generațiilor”.

Ce spunea Lazurca despre bone

În societatea actuală, în care familiile extinse sunt tot mai rare, Lazurca admite că uneori este necesar să se apeleze la sprijin extern, precum bonele sau grădinițele cu program prelungit, pentru a putea echilibra viața profesională cu responsabilitățile familiale. El atrage atenția însă că astfel de soluții trebuie folosite cu discernământ.

„Este însă nevoie de discernământ – o virtute morală fundamentală – pentru a nu greși. Nu trebuie să sacrificăm copiii pentru carieră sau să amânăm venirea lor pe lume din motive profesionale. Un copil este un destin autonom, o libertate în desfășurare. Bona poate fi uneori indispensabilă, dar rămâne un înlocuitor imperfect: ajută, dar privează copilul de prezența noastră. Și nu ne amăgim: el nu poate înțelege pe deplin acest compromis, chiar dacă îl acceptă”, mai punctează acesta.

Vorbind despre raportul dintre valorile sale familiale și poziția oficială a Bisericii, Lazurca a adăugat că, deși familia sa urmează propria dinamică și propriile alegeri, acestea nu intră în conflict cu învățăturile Bisericii. Respectul pentru tradiție și valorile morale rămâne un reper esențial pentru el, iar fiecare decizie familială este luată cu responsabilitate și echilibru.

„Am despre Biserică o opinie reverenţioasă: mi se pare, prin urmare, oarecum infantil să porneşti o gherilă individuală cu o instituţie constituită, aş spune, geologic, prin acumularea filtrată a unei experienţe milenare.

Sper, aşadar, că viziunea mea despre familie nu e în contradicţie flagrantă, stridentă, cu cea avansată public de Biserica mea. Aş fi stânjenit – dar discret – dacă ar fi altminteri. Şi mi-aş atribui îngrijorat întreaga vină”, sunt alte afirmații făcute de Marius Lazurca, în urmă cu 15 ani.