Cine este soția lui Nicu Rață din Las Fierbinți. Marius Chivu a trecut printr-un divorț în urmă cu ceva timp, dar acum a devenit tată din nou

Marius Chivu este un actor foarte cunoscut din România, mai ales pentru rolul lui Nicu Rață din “Las Fierbinți”, dar cine este soția lui și cu ce se ocupă? Actorul a trecut printr-un divorț în urmă cu ceva timp, iar acum a devenit tată din nou.

Cine este soția lui Nicu Rață din Las Fierbinți. Cei doi au împreună o fetiță

este difuzat la Pro TV de mai bine de 12 ani, iar telespectatorii îl îndrăgesc foarte mult, dovadă fiind și faptul că producția a ajuns la sezonul cu numărul 25, care va fi difuzat din toamnă.

Printre personajele din serial se numără și cel al lui Nicu Rață, taximetristul din sat. Este interpretat de actorul Marius Chivu, al cărui rol este foarte apreciat de fanii serialului.

În viața personală, actorul este un bărbat împlinit, deoarece o are alături de partenera sa de viață, Anca Pascu. Cei doi au și o fetiță împreună, iar partenera lui Marius Chivu a publicat câteva imagini în mediul online.

Cei doi sunt căsătoriți, după cum reiese din informațiile de pe profilul de Facebook al Ancăi Pascu. Actorul nu obișnuiește să ofere informații în legătură cu viața personală.

Marius Chivu a mai fost căsătorit în trecut

Acum ceva timp, , însă el și fosta parteneră au divorțat. A fost o perioadă grea pentru actor, care a recunoscut că a plâns foarte mult și a apelat la ajutorul unui psiholog.

“Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic.

Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa.

Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?”, a declarat Marius Chivu în .