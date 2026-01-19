Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi

ADVERTISEMENT

Cine este soția lui Ofri Arad și cu ce se ocupă tânăra? Înainte de a afla aceste detalii trebuie să știm și ce se întâmplă cu întreaga carieră a fotbalistului, având în vedere că va semna cu FCSB.

Ofri Arad semnează cu FCSB

În primul rând, mijlocașul israelian s-a despărțit de Kairat Almaty. Nu a mai jucat aici încă de la începutul lunii noiembrie, astfel că a rămas liber de contract. Iar mai departe, fotbalistul își va continua cariera în România.

Conform celor mai recente informații, mijlocașul vrea să se impună la FCSB. Astfel, ar urma să fie semnat și un contract, despre care au și apărut câteva detalii publice. Referitor la viața personală, Ofri Arad nu este un bărbat singur.

Cu ce se ocupă soția lui Ofri Arad

Mijlocașul israelian este căsătorit încă din anul 2022. Cine este soția lui Ofri Arad, însă? Shani Berger Arad. Cei doi s-au cunoscut încă din anul 2017 și au împreună o fetiță.

În ceea ce privește ocupația tinerei, Shani Berger Arad nu este neapărat pasionată de sport. Mai exact, aceasta este de profesie avocată în Israel. În același timp, soția lui Ofri Arad mai deține o platformă educațională online dedicată sprijinirii studenților la drept, la început de carieră.

Tânăra e și foarte activă pe rețelele de socializare. Aceasta postează constant conținut pe internet. Chiar și așa, rămân semne de întrebare cu privire la viitorul celor doi. Mai exact, e greu de crezut că tânăra își va abandona cariera din Israel pentru a se muta în România.

Ce salariu va avea fotbalistul la FCSB

Rămâne de văzut însă ce decizie finală vor lua cei doi. Până atunci, un lucru este cert și anume faptul că , FCSB s-a orientat rapid și l-a ales pe Ofri Arad. Fotbalistul a fost convins chiar de Gigi Becali.

Patronul FCSB a dezvăluit că israelianul va avea un salariu de 20.000 de euro pe lună. Totodată, . Menționăm faptul că fotbalistul a fost așteptat să sosească în România încă de vineri, 16 ianuarie în România pentru vizita medicală.

„Ofri Arad este așteptat să fie supus unor teste medicale vineri. Gigi Bacali a dat asigurări că transferul lui Ofri Arad la echipa sa este încheiat. Excentricul patron a dezvăluit că israelianul va câștiga aproximativ 900 de mii de euro în cei doi ani și jumătate de contract.

FCSB urmează să-l folosească pe Ofri Arad pe postul de mijlocaș defensiv. El a ocupat această poziție în majoritatea perioadei petrecute la Kairat Almaty, spre deosebire de postul de fundaș central pe care a debutat în carieră și a jucat în Israel”, au scris israelienii.