Cine este soția lui Răzvan Lucescu și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are Ana Maria Lucescu

Cu siguranță că Răzvan Lucescu este unul dintre cei mai în vogă antrenori români ai momentului, însă ascensiunea sa în carieră poate fi pusă și pe liniștea de care a avut mai mereu parte acasă. A avut tot timpul sprijin din partea soției, însă, în același timp, Ana Maria și-a văzut și de proiectele sale.

Cine este, de fapt, Ana Maria Lucescu. Discreție totală

Răzvan și Ana Maria s-au cunoscut în anii facultății, au ieșit împreună pe străzi la Revoluția din 1989 și s-au căsătorit în urmă cu mai bine de 30 de ani. De atunci sunt nedespărțiți, deși jumătatea antrenorului de la PAOK Salonic a fost o prezență discretă în viața mondenă.

Ei au doi copii împreună, Matei și Marilu, dar și patru nepoți. Soție devotată, Ana Maria a fost tot timpul un sprijin în tumultoasa carieră de antrenor al lui Răzvan. Și l-a susținut necondiționat, în ciuda faptului că nu înțelege fotbalul.

Ce studii are și ce profesie practică

Ana Maria Lucescu a absolvit Academia de Studii Economice și a profesat ca economist. Ea a condus mai multe societăți comerciale și în același timp a urmat mai multe cursuri de management și de analiză financiară.

Însă, în 2014, odată cu mutarea în Grecia, la primul mandat al lui Răzvan Lucescu la cârma lui PAOK Salonic, ea s-a îndrăgostit de limba neogreacă și a început să o învețe. După ani de studiu a reușit să ia examenul pentru cel mai înalt nivel de competență în această limbă.

Cum îl sprijină în carieră pe Răzvan Lucescu

Deși atât soțul, cât și socrul său, legendarul Mircea Lucescu, sunt doi dintre cei mai mari antrenori români, Ana Maria a recunoscut că nu o pasionează fotbalul și înțelege destul de puțin din acest sport. Chiar și așa este tot timpul alături de soțul său, în ciuda faptului că merge destul de rar pe stadion.

De altfel, Răzvan a povestit în trecut două întâmplări hazlii care au avut-o în prim plan pe soția sa. ”Sunt norocos pentru că nu înțelege deloc fotbal. Odată, a fost cu femeie care nu a văzut niciodată un meci. S-au uitat la meciul nostru. S-au bucurat când am dat gol. Când au văzut reluarea de la gol, s-au bucurat din nou, au crezut că am dat gol din nou.

Și a doua întâmplare, a fost când eram la Al Hilal. Noi, de obicei jucam în albastru, dar atunci am jucat în alb. Ea știa că jucăm doar în albastru. Până în minutul 75 a crezut că echipa în albastru suntem noi. Când a intrat Gomis pe teren, doar pe el îl cunoștea, a văzut că intră pentru echipa în alb. Și-a dat seama că ceva nu e în regulă”, a declarat Lucescu.

Apariții rare în public. Cum își trăiește viața de familie

Lipsa pasiunii pentru fotbal și faptul că soțul său acordă foarte mult timp carierei sale au obligat-o pe Ana Maria Lucescu să-și găsească diferite pasiuni. Însă, chiar și așa dragostea dintre cei doi nu a dispărut niciodată, deși au fost și momente tensionate ca în orice căsnicie.

Răzvan Lucescu a fost cel care și a recunoscut că soția sa este cea care programează totul în relația lor, este persoana mai cerebrală și mai bine ancorată la viața de zi cu zi.

”Cum poate fi când un cuplu ajunge să aibă 31 de ani de stat împreună? Profund, relație de respect. Am învățat să ne respectăm unul pe celălalt. Am trecut prin tot ceea ce era posibil să treci, și pozitiv, și negativ, și toxic, și netoxic.

Și am mers mai departe și, uite, am învățat să ne respectăm. O relație foarte profundă. Viața mea cumva este coordonată în totalitate de cum a programat ea. Ea poate să plece la București, să stea trei luni, la mine, la Salonic, viața se duce așa cum a programat-o ea.

N-am nicio grijă, de când mă scol până când mă culc. Dragostea după 31 de ani depinde de fiecare cuplu. Totul contează într-o relație. Sexul nu este deloc de râs. E foarte important. Dar în final contează foarte mult, din punctul meu de vedere, acest respect, pe care îl construiești”, spunea Lucescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Lansare carte Ana Maria Lucescu

După ce și-a luat toate examenele de cunoaștere pentru limba greacă, Ana Maria Lucescu a dorit să treacă la nivelul următor și s-a apucat de tradus. După ani de muncă, în această primăvară, la librăria Humanitas din Cișmigiu, ea , semnat de scriitorul grec Isidoros Zourgos.

Ana Maria a ales să traducă acest roman din neogreacă datorită legăturii personale cu orașul Salonic, locul unde se desfășoară acțiunea cărții și unde ea locuiește de o bună perioadă de timp alături de soțul ei.

Procesul de traducere a durat mai mulți ani și a inclus urmarea unui master în traductologie, pentru ca textul să fie la un nivel cât mai înalt de acuratețe și expresivitate. Romanul ”Câteva nopți și încă una” s-a bucurat de un succes considerabil în Grecia, cu peste 60.000 de exemplare vândute.