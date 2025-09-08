Cine este soția ministrului Daniel David. Oana l-a transformat pe șeful învățământului în personaj de joc video

Oana Alexandra David (născută Gavița) are 44 de ani iar din 2012 este căsătorită cu Daniel David, actualul ministru al Educației și Cercetării. Cei doi au împreună o fiică, Ilinca, în vârstă de 10 ani.

Cine este Oana, soția lui Daniel David, ministrul Educației

Soția ministrului Daniel David este de profesie psiholog iar din 2008 lucrează la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, acolo unde avtivează și partenerul ei de viață. Timp de șapte ani, ea a avut o poziție de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, după care a devenit profesor asociat, iar din 2021 este profesor cu ”normă întreagă”.

În 2024, Oana David a câștigat 305.917 lei din salariu, granturi și diverse activități didactice, adică o medie de aproximativ 25.500 de lei pe lună. Ca , Daniel David a încasat aproximativ 26.500 de lei pe lună, net.

Soția ministrului Daniel David a absolvit un liceu pedagogic din Oradea după care a urmat cursurile Facultății de Studii Socio-Umane din localitate. A urmat stagii la King’s College London, Albert Ellis Institute New York City și Harvard Medical School, iar în 2007 a obținut doctoratul în psihologie la Universitatea din Cluj-Napoca.

Soția ministrului Daniel David, specialistă în coaching bazat pe tehnologie

Potrivit platformei , Oana David este specializată în coahing executiv, parenting coaching, performance management, stress management și well-being coaching.

În prezent, ea coordonează proiecte de investigare a mecanismelor de reglare a emoțiilor relevante pentru mediul organizațional, a mecanismelor neuronale asociate reglării emoțiilor și a eficienței coachingului bazat pe tehnologie (online, folosind dispozitive robotice sau proceduri de Realitate Virtuală).

În urmă cu un an, Oana Radu a creat primul joc video terapeutic din România, un proiect finanțat de Universitatea Babeș-Bolyai prin granturi de cercetare. ReThink se adresează copiilor și adolescenților, disponibil pe dispozitivele Android și iOS, precum și o variantă 3D.

Cum a fost creat jocul ReThink, realizat de soția lui Daniel David

”REThink este un joc terapeutic online, dezvoltat pe baza științei psihologice, care are ca scop susținerea sănătății emoționale a tinerilor.

Acțiunile și componentele jocului se bazează pe Terapia Rațional-Emotiv-Comportamentală (REBT), o formă de psihoterapie cognitiv-comportamentală ce pornește de la premisa că emoțiile nu sunt cauzate direct de evenimentele externe, ci de gândurile și convingerile existente despre acele evenimente externe.

Jocul REThink a fost dezvoltat de profesoara Oana David, în cadrul laboratorului DATA Lab, ca o intervenție accesibilă, atractivă și eficientă pentru prevenirea tulburărilor emoționale la tineri”, se arată pe a platformei ReThink.

Ministrul Educației, personaj de joc video

Într-una dintre imaginile de prezentare apare chiar ministrul Daniel David, în calitate de personaj de joc. ”Salut! În acest joc al vieții primul lucru de care vei avea nevoie este să cunoști mai bine oamenii și nevoile lor”, spune în jocul creat de soția lui.

„A fost gândit ca joc video, dar nu cu scop de distracție, cum sunt jocurile obișnuite, ci cu scop terapeutic. (…)

Este ca și o sesiune de terapie cu un psiholog, doar că e un alt mijloc. Ar trebui să fie mai plăcută, într-adevăr, și cumva scopul nu este atât de direct formulat și mijloacele sunt diferite. Într-o sesiune de terapie, oricum și psihoterapeutul, dacă lucrează cu un copil, va folosi mijloace adecvate, va folosi fișe, va folosi desene, oricum vor fi activități de genul acesta, pentru că nu poți cu un copil doar să povestești, că se plictisește oricum.

Dar e greu să menții atenția copilului acolo și de-a lungul unei sesiuni de psihoterapie. Aici e mai ușor, da, pentru că le place oricum să se joace și pentru că sarcinile sunt atractive, interactive și foarte, foarte important, inclusiv pentru componenta de antrenare a abilităților în joc, noi am măsurat în ce măsură îmbunătățirea în scorurile lor reflectă îmbunătățirea în autoraportarea abilităților din viața reală, emoțională.

Și am obținut corelații semnificative, deci cu cât scorurilor crește în joc și își îmbunătățesc abilitățile acolo, în momentul acela simulat, acele abilități se transferă în viața de zi cu zi”, a explicat soția ministrului Daniel David, într-un pentru Reporter Medical.

Cine este Daniel David și cum a ajuns în fruntea învățământului românesc

Daniel David este ministru al Educației și Cercetării din decembrie 2024. Cu toate că nu este membru în vreun partid politic, el a fost propus și susținut de PNL. În turul I al alegerilor prezidențiale, el și-a declarat susținerea pentru Crin Antonescu, iar în cel de-al doilea, pentru Nicușor Dan.

În vârstă de 52 de ani, David a absolvit psihologia și a urmat studii doctorale la UBB și un program postdoctoral în SUA. Între 2000 și 2007, el a locuit mai mult la New York, un oraș despre care spune că este a doua lui casă. Profesorul Ioan Radu, coordonatorul lucrării de doctorat, a spus despre Daniel David că este ”primul produs complet al psihologiei românești postrevoluționare”.

Ministrul Educației: ”Uneori critic prostia, ignoranța și incultura, mai ales când sunt dublate de tupeu”

”Sunt acuzat de unii că sunt arogant și că mă cred superior. Fără a mă apăra sau justifica, încerc să explic… Nu mă cred superior și nu sunt arogant, dar cred că trebuie să fiu responsabil în ceea ce fac, iar asta implică să fiu uneori critic cu prostia, ignoranţa şi incultura, mai ales când sunt dublate de tupeu şi promovate cu obraznicie.

Viaţa mea este ghidată de ştiinţă şi sport, iar acestea, la rândul lor, sunt ghidate de performanţă şi nu sunt democratice; „adevărul ştiinţific” nu se stabileşte prin vot şi/sau prin vocea gălăgioasă a militanţilor sau a celor care strigă cel mai tare. În ştiinţă, nu orice părere contează, ci doar părerile informate, care pot duce la performanţă. Restul este pierdere de timp preţios.

A sta să asculţi părerea naivă, dar solemnă şi exprimată cu pretenţiozitate, a celor care (re)inventează lucruri deja descoperite, se feresc să citească ca „să nu-şi contamineze ideile”, promovează cu tupeu (uneori cu farmec!) pseudoştiinţa şi non-ştiinţa, în forme şi contexte academice, şi/sau asumă semidoct lucruri deja invalidate, denotă dispreţ faţă de ştiinţă”, s-a autocaracterizat minstrul Daniel David pe său oficial.