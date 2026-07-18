Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat

Descoperă în rândurile de mai jos cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei fizice. Iată cum arată imaginile incendiare cu superba blondă în costum de baie. Fotografiile spectaculoase s-au viralizat.
Jaime Chapman este o tânără care s-a remarcat perioada aceasta pe rețelele de socializare. Internauții au luat cu asalt paginile sale, puțini știind că este o sportivă de performanță originară din Australia. Ea joacă rugby pe postul de centru pentru Gold Coast Titans în NRL Women’s Premiership. De asemenea, evoluează și pentru Tweed Heads Seagulls în QRL Women’s Premiership .
Frumoasa blondină este născută pe 17 martie 2002, ceea ce înseamnă că are 24 de ani. A venit pe lume în Sutherland, New South Wales. Bunica sa este de origine aborigenă australiană (Kamilaroi). Și-a descoperit pasiunea pentru activitatea fizică încă din copilărie. A jucat în liga de rugby juniori pentru Kurnell Stingrays.
Unele site-uri scriu că este mama unei fete despre care nu se cunosc prea multe informații. Pe lângă sport, vedeta a apărut într-un reality show denumit Rivals: Sport vs. Sport. Printre concurenți s-au mai numărat și alte persoane celebre, cum ar fi jucătorul de rugby Josh Addo-Carr, Ali Brigginshaw și Reece Walsh.
Superba australiancă are o siluetă de invidiat. Jaime Chapman se remarcă prin formele voluptoase pe care le afișează constant în ținute inedite și în costum de baie. Imaginile de pe plajă se viralizează instant. Internauții o adoră atunci când postează fotografii incendiare, dovadă comentariile pe care le primește de la aceștia.
Jaime Chapman are o comunitate mică în mediul online, însă se bucură de o evoluție extraordinară pe teren. În anul 2019 blondina s-a alăturat echipei Cronulla-Sutherland Sharks Tarsha Gale Cup. În aceeași perioadă a trecut la lotul St. George Illawarra Dragons NRL Women’s Premiership ca jucătoare aflată în plină dezvoltare.
Un an mai târziu a început sezonul jucând pentru echipa Tarsha Gale Cup, înainte de a avansa în lotul NSWRL Women’s Premiership. În septembrie 2020 a fost transferată în lotul NRLW al echipei Dragons, una a fost jucător permanent. În 2021 a trecut la Tweed Heads Seagulls în QRL Women’s Premiership, iar în 2022 a făcut o nouă schimbare.
De această dată a jucat pe postul de aripă dreaptă pentru Indigenous All Star. Ulterior, sportiva a fost premiată cu Medalia Trish Hina ca jucătoare a unui meci notabil. În 2023 Jaime Champan a debutat pe postul de centru pentru Gold Coast Titans. Apoi, a semnat cu Brisbane Broncos și a jucat pentru club în sezonul 2022 al NRL feminin.
Frumoasa blondină a fost inclusă în echipa de vis anunțată de Asociația Jucătorilor Ligii de Rugby. În planul personal celebra sportivă a avut o relație foarte mediatizată cu starul NRL și jucătorul lui Queensland, Hamiso Tabuai-Fidow. Au fost unul dintre cele mai populare cupluri din rugby-ul australian, dar s-au separat la finalul lui 2025.