Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie s-au viralizat

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Descoperă în rândurile de mai jos cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei fizice. Iată cum arată imaginile incendiare cu superba blondă în costum de baie. Fotografiile spectaculoase s-au viralizat.

Sportiva care a ajuns virală cu pozele în costum de baie

Jaime Chapman este o tânără care s-a remarcat perioada aceasta pe rețelele de socializare. Internauții au luat cu asalt paginile sale, puțini știind că este o originară din Australia. Ea joacă rugby pe postul de centru pentru Gold Coast Titans în NRL Women’s Premiership. De asemenea, evoluează și pentru Tweed Heads Seagulls în QRL Women’s Premiership .

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Frumoasa blondină este născută pe 17 martie 2002, ceea ce înseamnă că are 24 de ani. A venit pe lume în Sutherland, New South Wales. Bunica sa este de origine aborigenă australiană (Kamilaroi). Și-a descoperit pasiunea pentru activitatea fizică încă din copilărie. A jucat în liga de rugby juniori pentru Kurnell Stingrays.

Unele site-uri scriu că este mama unei fete despre care nu se cunosc prea multe informații. Pe lângă sport, vedeta a apărut într-un reality show denumit Rivals: Sport vs. Sport. Printre concurenți s-au mai numărat și alte persoane celebre, cum ar fi jucătorul de rugby Josh Addo-Carr, Ali Brigginshaw și Reece Walsh.

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Superba australiancă are o siluetă de invidiat. Jaime Chapman se remarcă prin formele voluptoase pe care le afișează constant în ținute inedite și în . Imaginile de pe plajă se viralizează instant. Internauții o adoră atunci când postează fotografii incendiare, dovadă comentariile pe care le primește de la aceștia.

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Cum arată, de fapt, cariera blondinei

Jaime Chapman are o comunitate mică în mediul online, însă se bucură de o evoluție extraordinară pe teren. În anul 2019 blondina s-a alăturat echipei Cronulla-Sutherland Sharks Tarsha Gale Cup. În aceeași perioadă a trecut la lotul St. George Illawarra Dragons NRL Women’s Premiership ca jucătoare aflată în plină dezvoltare.

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Un an mai târziu a început sezonul jucând pentru echipa Tarsha Gale Cup, înainte de a avansa în lotul NSWRL Women’s Premiership. În septembrie 2020 a fost transferată în lotul NRLW al echipei Dragons, una a fost jucător permanent. În 2021 a trecut la Tweed Heads Seagulls în QRL Women’s Premiership, iar în 2022 a făcut o nouă schimbare.

De această dată a jucat pe postul de aripă dreaptă pentru Indigenous All Star. Ulterior, sportiva a fost premiată cu Medalia Trish Hina ca jucătoare a unui meci notabil. În 2023 Jaime Champan a debutat pe postul de centru pentru Gold Coast Titans. Apoi, a semnat cu Brisbane Broncos și a jucat pentru club în sezonul 2022 al NRL feminin.

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Frumoasa blondină a fost inclusă în echipa de vis anunțată de Asociația Jucătorilor Ligii de Rugby. În planul personal celebra sportivă a avut o relație foarte mediatizată cu starul NRL și jucătorul lui Queensland, Hamiso Tabuai-Fidow. Au fost unul dintre cele mai populare cupluri din rugby-ul australian, dar s-au separat la finalul lui 2025.