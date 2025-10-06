Cine este Ștefania Simion, noul consilier de stat pentru mediu. Legătura controversată cu Nicușor Dan

Cum s-a legat numele Ștefaniei Simion de campania electorală a lui Nicușor Dan și ce sumă de bani a fost transferată în 2020. Noul consilier de stat pentru mediu este în centrul unei controverse legate de implicarea sa financiară înainte ca Nicușor Dan să devină primar general și de ulterioara sa carieră în administrația publică.

Care este legătura dintre Nicușor Dan și noul consilier de stat pentru mediu

Conform unui comunicat oficial al Administrației Prezidențiale, , a dispus numirea mai multor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care vor prelua responsabilități în cadrul instituției începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

În acest context, Simion R. Ștefania Georgiana va fi numită consilier de stat pentru mediu, funcție pe care o va exercita începând cu data de 6 octombrie 2025, asumându-și rolul de coordonare și consultanță în domeniul politicilor de mediu la nivelul Administrației Prezidențiale.

Cine este Ștefania Simion?

Simion R. Ștefania Georgiana și-a construit cariera profesională combinând expertiza juridică cu implicarea activă în protecția mediului și administrarea spațiilor naturale protejate.

Încă din 2013, și-a început parcursul în sectorul ONG-urilor de mediu, activând ca consilier juridic pentru Asociația „Salvați Bucureștiul”, unde s-a concentrat pe probleme legate de legislația ecologică.

Tot în 2013, a preluat funcțiile de consilier juridic la Asociația Alburnus Maior și coordonator juridic al rețelei Mining Watch România, participând activ la sesizări și demersuri legate de Legea minelor și reprezentând interesele organizațiilor și comunităților implicate în protecția mediului.

Această perioadă i-a consolidat atât expertiza juridică, cât și implicarea civică în domeniul ecologic.

Cum a fost numită în funcții cheie

Începând cu anul 2017, Simion a dezvoltat și propria activitate profesională, înființând în București, Sector 2, firma „Simion Ștefania-Georgiana — Avocat Stagiar”, prin care a continuat să activeze în domeniul juridic.

Ulterior, și-a început parcursul în administrația publică, ocupând un post de specialitate în cadrul Direcției de Mediu a Primăriei Generale a Capitalei, după promovarea unui concurs, acumulând experiență în domeniul politicilor publice de mediu.

Cel mai important rol ocupat până în prezent este cel de director al Administrației Parcul Natural Văcărești (APNV), numită în această funcție la începutul anului 2022, prin detașare.

În această calitate, Simion este responsabilă de administrarea și protecția parcului, coordonând activități de conservare, proiecte de infrastructură și supravegherea generală a zonei naturale. Semnătura sa apare în documente oficiale ale APNV, inclusiv în licitații și achiziții, confirmând statutul său de conducere.

Legături cu campania electorală a lui Nicușor Dan

În anul 2020, Ștefania Simion a fost menționată în , candidat independent la funcția de primar general al Capitalei. Conform unui articol publicat de G4Media.ro, Simion a împrumutat suma de 20.000 de lei campaniei lui Nicușor Dan, iar banii i-au fost restituiți după ce acesta a câștigat alegerile.

După succesul în alegeri, Nicușor Dan a numit-o pe Ștefania Simion consilier personal pe probleme juridice și de mediu, iar ulterior a fost numită director al Administrației Parcului Natural Văcărești (APNV), funcție pe care o ocupă în prezent.

„Ştefania Simion – da, am colaborat în perioada în care am fost ONG-ist. M-a împrumutat cu nişte bani pe care i-am dat înapoi, tot în 2020, pentru ca să strâng suma pe care statul mi-a dat-o ulterior înapoi. După aceea a dat un concurs şi s-a angajat la primărie. Nu e absolut nimic în neregulă”, a declarat Nicușor Dan, despre donația primită de la Simion.

Ce arată comparația dintre declarațiile de avere 2023 și 2024 ale Ștefaniei Simion?

Comparând declarațiile de avere ale Ștefaniei Simion pentru anii 2023 și 2024, observăm o continuitate clară în ceea ce privește bunurile și veniturile sale. În ambele declarații, ea deține aceleași trei apartamente: unul în Cluj-Napoca și două în București, achiziționate în perioada 2008–2012, fără modificări sau tranzacții recente.

La capitolul venituri, situația rămâne la fel de stabilă. În declarația de avere din 2023, venitul lunar net obținut de la Administrația Parcului Natural Văcărești era puțin peste 10.000 de lei, ceea ce corespunde unui venit anual de 123.663 RON. În declarația pentru 2024, venitul anual a fost ușor mai redus, ajungând la 123.312 RON, păstrând însă aceeași sursă și aceeași structură financiară.

Această diferență minoră de 351 RON poate fi explicată prin ajustări salariale sau fiscale și nu indică modificări semnificative în sursele de venit. În ambele cazuri, salariul provine exclusiv din funcția de director al Administrației Parcului Natural Văcărești, iar declarațiile nu menționează alte surse de venit, investiții sau bunuri suplimentare.

Cine sunt noii consilieri numiți de președintele României în Administrația Prezidențială?

Președintele României, Nicușor Dan, a decis recent să efectueze mai multe numiri în cadrul Administrației Prezidențiale, urmărind să consolideze echipa cu specialiști în diferite domenii de interes public. Noile numiri vizează, conform celor spuse de liderul de la Cotroceni de-a lungul timpului, persoane cu experiență profesională și competențe dovedite, care vor ocupa poziții de consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, fiecare cu responsabilități specifice în domeniile lor de expertiză.

Astfel, numirile primului om în stat începând de astăzi, 6 octombrie 2025, sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Care sunt persoanele care își asumă roluri cheie de la 1 noiembrie 2025

Urmând ca de luna viitoare să fie investiți în funcție și: