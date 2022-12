Cine este Ștefania Stănilă, faimoasa de la Survivor România 2023. Din ce câștigă bani

Cine este una dintre tinerele Faimoase din noul sezon al reality show-ului prezentat de Daniel Pavel. Din ce câștigă bani frumoasa brunetă care este gata să meargă până-n pânzele albe pentru a pune mâna pe marele premiu.

Cine este și din ce face bani Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023. E în echipa Faimoșilor

Pe numele său complet Alina Ștefania Stănilă, tânăra născută pe 27 decembrie 1997, se alătură Faimoșilor de la . Concurenta nu este străină de lumea sportului, fiind o fostă gimnastă de performanță.

A început să practice acest sport încă de la vârsta de 6 ani, când a fost nevoită să plece de acasă pentru a-și urma visul. A făcut parte din Lotul Național al României și este formată la școala de gimnastică din Deva.

Mai mult decât atât, Faimoasa de la Survivor România a reprezentat țara la concursuri internaționale și este deținătoarea titlului de campioană europeană. De-a lungul carierei sale a câștigat bronzul pe echipe și argintul la sărituri în 2012, la Bruxelle.

În 2014 a obținut medalia de aur la Campionatul European din 2014, tot la proba pe echipe. A fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, însă s-a retras din gimnastică în urmă cu mai mulți ani. Nu a renunțat la sport.

În momentul de față, Ștefania Stănilă este antrenoare de gimnastică artistică la un club sportiv din Cluj-Napoca. Acesta este sursa sa de venit și locul unde se încarcă cu energie pozitivă, mai ales că lucrează cu grupe de copii.

Ce studii are Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023

Ștefania Stănilă este absolventă a Centrului Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București. În prezent, tânăra este masterand al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca cu specializare în sport și performanță motrică în gimnastică.

În calitate de antrenor, promite să-i învețe pe cei mici secretele gimnasticii românești. Cât despre participarea la Survivor România 2023 este ferm convinsă că are calitățile necesare pentru a face față probelor de pe trasee.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Sunt o persoană competitivă și cred în mine. Chiar am încredere maximă în mine că o să ajung acolo, parcă deja mă văd în finală

Consider că faptul că am făcut gimnastică de performanță 13 ani este un mare atuu. Am mai multă rezistență, am mai multă forță, am echilibru. Clar o să mă ajute”, a declarat Ștefania Stănilă într-o filmare care apare pe .

În altă de idei, Faimoasa de la Survivor România este cetățean de onoare al comunei Aninoasa. Din păcate, tânăra a trecut printr-o mare dramă pentru că la numai 9 ani și-a pierdut tatăl, aceasta fiind motivația sa în lumea sportului.