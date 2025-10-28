Cine este Ștefania Szabo, doctorița din Buzău găsită decedată în camera de gardă. Incidentul în care a fost implicată în 2020

ADVERTISEMENT

Este doliu în lumea medicală din România. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, doctorița Ștefania Szabo, în vârstă de doar 37 de ani, a fost găsită decedată marți dimineață în camera de gardă a acestei unități medicale.

Cine este doctorița din Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo împlinise 37 de ani pe 1 octombrie

O veste șoc a venit marți dimineață din Buzău. Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, medicul chirurg Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Într-o reacție pentru presa locală, managerul spitalului din Buzău, Sorin Pătrașcu, a afirmat că descoperirea a avut loc cu puțin timp înaintea orei 06:00. Atunci, medicul Szabo se odihnea la camera de gardă de pe secția Chirurgie.

Au fost clipe de panică în spitalul buzoian. Întrucât alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă. , a mai transmis managerul spitalului pentru site-ul . În mod oficial, nu se știe care este cauza decesului. La unitatea medicală buzoiană a ajuns o echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Ștefania Szabo avea doar 37 de ani. Împlinise această vârstă recent, pe data de 1 octombrie. Se afla în funcția de director al unității sanitare din Buzău încă din anul 2021. Regretata doctoriță a urmat cursurile Facultății de Medicină ”Carol Davila”. A fost apoi rezidențiatul la Spitalul Floreasca din Capitală. La Spitalul Județean de Urgență Buzău a ajuns pe 1 iulie 2020. Era angajată atunci ca medic specialist de chirurgie generală.

Ce s-a întâmplat înainte cu o zi de decesul medicului Ștefania Szabo

În urmă cu doar 24 de ore, luni, 27 octombrie, medicul Ștefania Szabo a participat la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău. A ținut aici un discurs în care a vorbit despre cea mai recentă reclamație la adresa spitalului. Mereu, în ieșirile sale publice, ea a apărat imaginea unității medicale.

”Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineață. Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minim șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată.

Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 00 azi-noapte, apoi a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului județean de urgențe Buzău, pentru .

Momentul greu prin care a trecut Ștefania Szabo în 2020

În urmă cu cinci ani, doctorița, pe atunci rezidentă la chirurgie în anul VI, a trecut prin momente extrem de dificile. Pe 6 martie 2020, Ștefania Szabo a fost victima unui incident petrecut chiar în sala de operație. Cazul de atunci a ținut capul de afiș la nivel național.

În timpul unei intervenții chirurgicale asupra unei paciente de 86 de ani, diagnosticată cu tumoră la colon şi care avea şi virusul hepatitei C, un chirurg, şef de secţie la Spitalul Floreasca, ”într-un acces de furie”, i-a atacat pe medicii Ştefania Szabo şi Bogdan Gaspar.

”Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, a scris medicul Ştefania Szabo, în plângerea pe care a înaintat-o conducerii spitalului, notează .

În 2024, chirurgul agresiv de la Spitalul Floreasca a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Era .

”În fapt, s-a reţinut că, la data de 06.03.2020, aflându-se la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, în timp ce efectua o intervenţie chirurgicală asupra unei paciente, în calitate de medic chirurg la Secţia Chirurgie II din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpatul a adresat injurii şi expresii jignitoare medicilor din cadrul echipei operatorii. Pe parcursul intervenţiei chirurgicale, inculpatul a înţepat cu electrocauterul scos din plaga pacientei un medic din echipa operatorie, provocându-i leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, a transmis, anul trecut, Parchetul.