Cine este tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună

Claudia Rizzo este tânăra care a ajuns , cu toate că are doar 23 de ani. Echipa evoluează într-o țară faimoasă pentru fotbal de calitate, destinații de vacanță și mâncare foarte bună. Regiunea e adorată de foarte mulți turiști români.

Cine e tânăra care a ajuns președinte de club la doar 23 de ani

Are numai 23 de ani, însă ocupă o funcție importantă. Claudia Rizzo, fiica celebrului om de afaceri italian Gianluigi Rizzo, a fost numită președinte de club pentru o echipă care evoluează în momentul de față în seria C.

Moștenitoarea cunoscutului afacerist a avut parte recent de o mutare importantă pentru vârsta sa. A preluat conducerea unui club aparent nesemnificativ din Europa care joacă în a treia ligă ca valoare din Italia.

Mai exact, a fost numită la conducerea clubului Ternana Calcio și a devenit extrem de populară. Echipa de fotbal evoluează într-o țară cu tradiție în lumea sportului, celebră pentru destinațiile de vacanță cu peisaje superbe.

De asemenea, Italia este o națiune apreciată de călătorii din toate colțurile lumii pentru mâncărurile delicioase. Mulți români aleg să-și petreacă sejurul de vară în această locație care abundă de obiective turistice valoroase.



Claudia Rizzo, prima femeie președinte al clubului Ternana

Numirea Claudiei Rizzo la conducerea clubului Ternana este un moment istoric. Tânăra de numai 23 de ani este prima femeie care devine președinte al clubului italian, după ce familia sa a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni.

Așa se face că viitorul echipei de fotbal din seria C a se anunță a fi unul foarte promițător. Anunțul venirii tinerei la conducere a fost luat cu asalt de fanii de pretutindeni care au lăsat numeroase comentarii pe rețelele de socializare.

„N-am auzit până acum de Ternana. De zi sunt suporter pe viață”, „Din clipa asta țin cu Ternana”, sunt doar o mică parte dintre mesajele lăsate de oameni după ce Claudia Rizzo a fost numită președinte de club, conform .

„Când eram mic mă uitam la meciurile cu Ternana când bunica se uita și ea”, „Nu vorbesc italiană, dar sunt fan Ternana până la moarte”, au transmis alte persoane, mai arată sursa citată anterior.

Ce a făcut înainte Claudia Rizzo

Până acum, tânăra de 23 de ani a gestionat activitățile familiei sale. Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate business-uri este legat de producerea uleiul de măsline. Familia sa are o fabrică de ulei de măsline în Sicilia.

În momentul de față, Claudia Rizzo este cea mai tânără președinte de club din istorie. Tânăra care are un zâmbet molipsitor nu lipsește de la antrenamentele echipei, fiind fotografiată frecvent pe terenul de fotbal.

Femeia de 23 de ani a fost prezentată presei mondiale de către producătorul de film Massimo Ferrero. Acesta a negociat acordul prin care familia Rizzo a cumpărat clubul de la foștii proprietari, frații D’Alessandro.

Primele declarații după numirea în funcție

„Sunt onorată să preiau președinția unui club cu o istorie atât de prestigioasă precum Ternana Calcio în anul centenarului său”, a declarat Claudia Rizzo, după ce a fost numită președintele de club, scrie .

„Obiectivul nostru este să construim un proiect solid, modern și transparent, care să pună în centru oamenii și valorile sportului”, a completat tânăra de 23 de ani, mai arată sursa citată anterior.

Femeia are planuri mari pentru . Și-a propus să lucreze cu multă determinare pentru a readuce entuziasmul și mândria întregii suflări roș-verzi. În plus, are o viziune modernă și vine cu un angajament puternic față de echipă.

În altă ordine de idei, alături de Claudia Rizzo, în calitate de administrator unic, a fost numită Tiziana Pucci. Aceasta are rolul de a sprijini guvernanța corporativă în gestionarea operațională.

Scurt istoric despre clubul Ternana Calcio

Clubul al cărui președinte este Claudia Rizzo a fost fondat în anul 1925 prin contopirea unor echipe locale. La acea vreme avea denumirea Terni F.B.C., de-a lungul timpului schimbându-și numele de mai multe ori.

A trecut prin numeroase momente dificile, printre care se numără un faliment și o refondare, în cursul anului 1993. În Seria A a evoluat de două ori până acum, în sezoanele 1972-1973 și 1974-1975, în timp ce în Seria B și Seria C a avut perioade cu suișuri și coborâșuri.

În seria B a evoluat de 28 de ori. De asemenea, clubul a avut parte de retrogradări și promovări. În general, echipa de fotbal italiană este cunoscută drept Ternana, fotbaliștii jucând pe stadionul denumit Libero Liberati.

Culorile echipei de fotbal sunt roșu și verde. În aceeași notă, este singura echipă profesionistă italiană care are o combinație de roșu și verde. În schimb, suporterii echipei poartă denumirea de „The Freak Brothers”.