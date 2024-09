Cine este tânăra care a fost ucisă și aruncată șacalilor la marginea unui drum din Constanța. Ce au descoperit polițiștii

Una dintre cele două victime găsite decedate în condiții suspecte în Constanța a fost identificată. Iana Denisa este din Timișoara și fusese dată dispărută înainte ca autoritățile să îi găsească trupul neînsuflețit sfâșiat de șacali.

Cine este tânăra găsită la marginea drumului

În urmă cu două săptămâni, familia fetei a dat-o dispărută, după ce nimeni nu a mai putut lua legătura cu aceasta. Iana Denisa avea avea 28 de ani și era din Timișoara. A plecat la mare la jumătatea lunii august, iar apropiații au dat-o dispărută după ce au pierdut legătura cu ea.

Tânăra era escortă de lux. După ce a petrecut cu unul dintre suspecți la un hotel, aceasta . Presupusul criminal locuiește într-un apartament alături de concubina lui și cei patru copii, conform .

„A fost cu un băiat blond la mine, nu ştiu cum îl cheamă, şi când a venit acum la mine a venit cu un alt băiat, îl cheamă Nicu”, a declarat proprietara apartamentului, potrivit sursei citate.

Tânăra a fost găsită, întâmplător, la marginea unui drum dintre localitățile Sinoe și Mihai Viteazu. Atunci, un șofer, ce era în trecere, a dat alarma imediat ce și-a dat seama că este vorba despre cadavrul unei fete.

După ce a fost otrăvită și ucisă, polițiștii i-au găsit mașina la câțiva kilometri distanță. Un tânăr, zis Șacalul, a făcut un accident rutier cu mașina acesteia. Polițiștii au dat de urma bărbatului, care se afla internat în spital. Anchetatorii cred că ar mai fi vorba despre încă doi complici bărbați și o femeie.

„Băiatul meu a stat patru zile, trei zile în casă. Nu ştiu nimic. A făcut un accident cu maşina, s-a urcat la cineva în maşină, şi s-a răsturnat cu maşina. Acel băiat a venit să-i arate noua maşină, să facă o tură cu ea”, a declarat mama suspectului, conform sursei.

În cele două săptămâni ce au trecut de la moartea Denisei, principalul suspect a încercat să îi convingă pe prietenii fetei că a cumpărat, de fapt, mașina de la ea. În conversațiile publicate de Observator, bărbatului i se cerea socoteală, însă acesta nu putea prezenta nicio dovadă care să susțină cele spuse.

„Eu i-am şi zis că tind să cred că Denisa nu i-a vândut lui maşina şi vreau să văd un contract de vânzare-cumpărare, el a zis că nu există aşa ceva. Ea nu-şi dădea bunurile ei nimănui”, a declarat o prietenă a victimei.

Denisa urma să se întâlnească și cu fostul iubit. „Am păstrat o legătură frumoasă între mine şi ea, urma să ne vedem acum, de ziua mea, pe 16 septembrie. Am încercat să o sun, are telefonul închis. M-a sunat un prieten comun pe care îl avem: „E adevărat ce s-a întâmplat cu Denisa?“ Am zis că nu e posibil aşa ceva, am închis telefonul şi am încercat să sun în stânga, în dreapta”, a declarat fostul iubit.

Autoritățile au făcut percheziții la domiciliile suspecților din Năvodari. Anchetatorii caută probe pe care să le pună cap la cap pentru a descoperi care este întregul fir al evenimentelor. De asemenea, vor să afle dacă suspecții au legătură și cu , în luna iulie, într-un apartament de pe bulevardul Mamaia.