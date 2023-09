Cine este tânăra care a murit în accidentul cumplit de la Sibiu. Ce se observă pe filmările cu tragedia: “Făceau întrecere”

Imaginile accidentului, surprinse de camerele de supraveghere din apropiere, arătă cum autoturismul BMW, în care se aflau trei tineri, lovește puternic două autobuze staționate pe marginea drumului după ce lovește bordura unui sens giratoriu.

Tânără de 30 ani, moartă în accident

Geanina, în vârstă de doar 30 ani, a murit pe loc în momentul în care autoturismul, marca BMW, s-a izbit puternic de două autobuze staționate pe marginea drumului. , în seara zilei de joi, în jurul orei 22.30. Geanina se afla pe bancheta din spate a mașinii. Șoferul mașinii, un tânăr de 23 ani, și pasagera din dreapta, o tânără de 25 ani, sunt internați la spital după ce au suferit mai mult traumatisme.

ADVERTISEMENT

Geanina, despre care apropiații au spus că era o tânără liniștită și sociabilă, a lucrat la câteva benzinării și magazine din Sibiu, tatăl ei ocupându-se cu vânzarea de mașini. Cu doar 18 ore înainte de producerea teribilului accident, în ultima ei postare pe rețelele de socializare a scris: „Doamne, fă-mă să înțeleg că planurile tale sunt mai bune ca ale mele”.

Vestea morții acesteia i-a copleșit pe cei apropiați, aceștia lăsând nenumărate mesaje emoționale de despărțire. „Geaninaaa meaaaa, numai am putere …urlu de dureri si ma rog la dumnezeu sa imi dea putere sa uit coșmarul asta .. De ce Doamneeee ai luat-o doamneeeee!! Am întrebat non stop de tine și Sebi …m-au mințit toată noaptea toți doctori doar să nu pățesc ceva mai grav …și acum ca am aflat mi-au luat mâinile și picioarele ….sunt praf … numai am putere ..”, a scris o apropiată.

ADVERTISEMENT

Sebi este șoferul de 23 de ani al autoturismului. Acesta a suferit mai multe traumatisme severe fiind internat în cadrul secției Chirurgie și și operat de urgență. Cealaltă pasageră, în vârstă de 25 ani, a scăpat cu doar câteva zgârieturi și coaste rupte. Și ea este internată în cadrul secției Chirurgie II, iar în momentul de față este stabilă și conștientă.

Momentul producerii teribilului accident

Accidentul de joi seară din Sibiu a fost surprins pe camerele de supraveghere aflate în vecinătate. Pe imagini se poate observa cum autoturismul, marca BMW și cu numărul de înmatriculare ZEU, circulă cu viteză excesivă. Apoi, șoferul pierde controlul mașinii, izbește bordura unui sens giratoriu și se oprește în două autobuze staționate pe marginea drumului.

ADVERTISEMENT

Imaginile par să confirme că șoferul BMW-ului participa la . Se observă cum un alt automobil oprește imediat în apropiere, iar tinerii din acesta ies și îi scot din BMW pe cei accidentați și încercă să acorde primul ajutor. „Din ce se vede, pare că făceau întrecere cu maşinile”, „Chiar făceau întrecere, nu pare”, sunt comentariile internauților la imaginile publicate de presa locală.

Publicația locală, Sibiu Independent, scrie că șoferul de 23 ani era încarcerat și urla de durere, având hemoragie la gură, nas și cap, cu răni la nivelul mâinilor, dar și cu mai multe coaste rupte. El întreba constat despre starea pasagerilor și spunea faptul că nu are aer.

Cum se observă și din imagini, tânăra de 25 ani, care se afla pe șoferul din dreapta, este scoasă repede din autoturism, putând fi mișcată și fiind conștientă. Potrivit sursei citate, medicii sosiți la fața locului au încercat să o resusciteze pe Geanina timp de o oră, fără succes însă. Din înregistrare se poate observa cum tinerii care vin să-i ajute pe cei din BMW o strigă pe Geanina și urlă de durere.

ADVERTISEMENT

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii, dinspre Rășinari spre centrul municipiului, un tânăr în vârstă de 23 de ani ar fi intrat în coliziune cu insula sensului giratoriu din dreptul Cimitirului Municipal, după care a lovit două autobuze staționate, fără pasageri.

Din păcate, în urma impactului, a rezultat decesul uneia dintre cele două pasagere, o tânără în vârstă de 30 de ani, dar și rănirea conducătorului auto și a celeilalte tinere aflate în autoturism, în vârstă de 25 de ani, toți cei trei fiind sibieni”, a transmis vineri poliția din Sibiu.