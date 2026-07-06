Cine este tânăra care seamănă perfect cu starul de la Cupa Mondială, Erling Haaland: ”Frate și soră care s-au regăsit”

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Deloc surprinzător, mașina de goluri Erling Haaland (25 de ani) rulează la foc automat și la Cupa Mondială 2026. Starul lui Manchester City are deja 7 goluri pentru Norvegia, și-a calificat naționala în sferturile de finală și nu pare că vrea să se oprească din marcat. În paralel, în mediul online circulă un veritabil trend în care unele tinere îl imită pe Haaland. Câteva dintre ele sunt aproape identice cu norvegianul. Tânăra din Rusia care pare a fi ”1 la 1” cu fotbalistul.

Tânăra din Rusia care face senzație pe internet din cauza asemănării perfecte cu Erling Haaland

Erling Haaland, venind de la o națională mult mai slab cotată, se luptă cot la cot cu Lionel Messi, Kylian Mbappe și Harry Kane pentru titlul de golgheter al Cupei Mondiale 2026. În mediul online, mai multe tinere duc în aceste zile o altă ”luptă”. Acestea vor să demonstreze că seamănă cât mai mult cu atacantul Norvegiei.

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Dintre toate aceste ”pretendente”, una iese în evidență datorită asemănării ei izbitoare cu Haaland. E vorba de o rusoaică. Presa internațională i-a dezvăluit recent și identitatea. E vorba de Anastasia Kostromitina. Mama sa, influencerița rusă Mariya Kostromitina, a publicat un video alături de una dintre fiica ei, arătând asemănarea fizică surprinzătoare a tinerei cu fotbalistul norvegian.

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt care a atras atenția urmăritorilor: ”Trendul se poate închide”. Rusoaica a făcut referire, ironic, la comparațiile constante care au început să apară în comentarii. pe platformele de socializare, unde internauții au subliniat trăsăturile faciale, culoarea părului și expresia tinerei Anastasia Kostromitina.

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Fanilor nu le vine să creadă faptul că cineva, mai ales de sex feminin, poate semăna atât de izbitor cu Haaland. Reacțiile continuă să curgă în valuri: ”Sunteți cumva doi frați care v-ați regăsit după foarte timp? Ar fi bine să faceți un test ADN” / ”Dacă nu aș cunoaște adevărul, aș fi putut să jur că sunteți frate și soră” / ”Vikingii au ajuns până în Rusia și au lăsat asta moștenire! Bună treabă, strămoșilor”.

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🇳🇴🇷🇺 | Una mujer rusa se vuelve viral por su increíble parecido al futbolista noruego Erling Haaland. — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es)

Ce alte tinere seamănă aproape perfect cu starul din Norvegia

și fel și fel de tinere este unul mult mai mare. Tot în ultimele zile, un model suedez a devenit rapid o senzație pe rețelele de socializare. Aceasta a fost supranumită ”sora lui Haaland” de către internauți datorită asemănării sale izbitoare cu atacantul Erling Haaland.

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Este vorba de Julia Grop. Tânăra, care e și creatoare de conținut din Suedia, a fost numită în glumă ”versiunea feminină a lui Haaland” sau ”sora mai mică a lui Haaland” de către fanii din online. Recent, videoclipurile în care aceasta îi imită expresiile au devenit rapid virale, atrăgând instant milioane de vizualizări.

Haaland Walk — Julia Grop (@Julieamini)

Frumoasa blondă din Suedia a început să posteze videoclipuri care imitau mersul, expresiile și stilul de joc al lui Haaland. S-a dus și mai departe și a imitat și clipul cu Haaland la masă. Toate filmulețele au devenit rapid virale, atrăgând aproape 100 de milioane de vizualizări într-un timp scurt.

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