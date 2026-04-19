Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”

A jucat tenis de performanță și știe multe dintre secretele acestui sport. Ion Țiriac vine acum cu o serie de laude pentru unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni. Descoperă în rândurile de mai jos de ce fostul mare sportiv român spune că cel numit de el valorează 100 de milioane de euro.

Aprecierile lui Ion Țiriac pentru unul dintre cei mai buni tenismeni

Ion Țiriac este celebru pentru afacerile sale, dar și pentru averea uriașă pe care o deține în conturi. E în vizorul oamenilor datorită proprietăților, precum și a bijuteriilor pe patru roți pe care le colecționează de ani buni. Are peste 300 de .

E admirat de jurnaliștii internaționali pentru dezvoltarea din planul material, mai ales după ce a renunțat la sport. Pe de altă parte, este intervievat mereu în legătură cu jucătorii pe care îi urmărește cu mare interes. Are numai aprecieri la superlativ pentru unul dintre cei mai buni din acest domeniu.

Celebrul om de afaceri recunoaște că Jannik Sinner este unul dintre preferații săi. Fostul tenismen român a dezvăluit care este motivul pentru care consideră că este extrem de valoros. I-a pus și o sumă, subliniind că are mari șanse să depășească o bornă atinsă până acum doar de Roger Federer.

„Din punct de vedere economic, Sinner valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an, mai mult decât dublu față de un fotbalist. Cred că are posibilitatea să realizeze Marele Slam. Ultimul a fost Rod Laver acum 50 de ani, dar e timpul ca cineva să o facă din nou.

Sper să fie Jannik. Poate trece de 20 de titluri de Grand Slam, fără probleme. Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu programul. La ce turneu de Grand Slam se poate impune de mai multe ori? După părerea mea, Wimbledon. Poate să țintească recordul lui Roger Federer, de opt titluri.

Poate câștiga din nou și pe zgură după Monte Carlo, nu e o coincidență că a fost foarte aproape să câștige la Paris anul trecut. Sper ca la Roland Garros să vedem o nouă finală între Sinner și Alcaraz. O merită”, a declarat Ion Țiriac, într-un interviu pentru publicația italiană .

Ce spunea în trecut Ion Țiriac despre sportiv

Jannik Sinner a primit aprecieri de la Ion Țiriac și în urmă cu ani buni. Afaceristul român a povestit că l-a întâlnit pe tânărul când avea 15 ani. Și-a dat seama încă de atunci de potențialul său, fiind ferm convins că va ajunge un sportiv de succes.

Italianul care domină tenisul mondial a demonstrat încă din copilărie că are ambiții mari. În prezent, când campionul îl vede pe miliardar își ridică pălăria. Mentalitatea acestuia de german, de anglo-saxon și o concentrare foarte mare sunt atuurile pe care Ion Țiriac le-a observat la el.