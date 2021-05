Cine este Theo Corbeanu, canadianul de origine română care a debutat în Premier League! A refuzat naţionala “tricoloră”

Theo Corbeanu a debutat în Premier League, cu o zi înainte de a împlini 19 ani. Românul de origine canadiană a fost trimis în teren de Nuno Spirito Santo în finalul meciului cu Tottenham, pierdut de Wolverhampton cu 0-2.

Este unul dintre cei mai promiţători jucători pe care îi are Wolverhampton în lot şi cu o zi înainte de a împlini 19 ani a debutat în Premier League. Theo Corbeanu s-a născut în localitatea Hamilton din Canada, din părinţi români.

Cine este Theo Corbeanu, canadianul de origine română care a debutat în Premier League! A refuzat naţionala României

Iniţial, a fost refuzat la o selecţie a naţionalei Canadei U-15 şi atunci a contactat Federaţia Română de Fotbal pentru a reprezenta România în competiţiile internaţionale de juniori şi tineret. A jucat pentru naţionalele U-16 şi U-17 ale României, însă la seniori a ales să joace pentru Canada.

Tânărul atacant a dezvăluit că a ales naţionala Canadei pentru că are o generaţie de tineri jucători foarte promiţătoare şi că naţionala nord-americană va găzdui Campionatul Mondial din 2026:

“Am reprezentat România la juniori. Nu am făcut-o pentru Canada, nu am fost selectat pentru echipa U15. Am spus că vreau să joc fotbal internaţional, pentru că asta făceau cei mai talentaţi jucători.

Am contactat România, mi-au spus că mă cunosc şi că mă urmăresc. Le-am trimis câteva clipuri cu mine şi am început să vorbim. Am primit o convocare, cu Irlanda, şi am debutat în septembrie 2017.

“Am ales Canada acum, mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026”

Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători. Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026.

Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada, dar aşa cum am spus, cu câţiva ani în urmă nu am fost selectat”, a spus Corbeanu într-un interviu pentru publicaţia 101greatgoals.

Theo Corbeanu a bifat deja primele prezenţe în naţionala Canadei în luna martie a acestui an. A debutat pe 25 martie 2021, fiind introdus pe teren în minutul 77 al meciului dintre Canada şi Bermuda, reuşind să înscrie la două minute după ce a intrat pe teren în victoria cu 5-1 obţinută de naţionala “frunzei de arţar”.

A debutat în minutul 82 al meciului cu Tottenham! Descriere flatantă a antrenorului

Fotbalistul mai are contract încă doi ani cu Wolverhampton, pentru care a debutat în Premier League în meciul cu Tottenham, pierdut cu 0-2 de echipa lui Nuno Spirito Santo. Harry Kane şi Pierre Hojberg au înscris.

Antrenorul U-23 al lui Wolverhampton, James Collins, i-a făcut o caracterizare flatantă tânărului atacant: „Este atletic, înalt, lovește bine mingea cu capul, poate depăși adversarii prin dribling și poate înscrie, șutează, pasează, folosește ambele picioare în joc și face și faza defensivă. E o promisiune extraordinară”.

Theo Corbeanu a explicat de ce a ales s[ joace pentru Wolverhampton: “Chiar dacă stadioanele au fost goale în 2020, am simțit dragostea fanilor Wolves. Mi-au trimis foarte multe mesaje frumoase. M-au văzut jucând la U23 și mă bucur că mă apreciază, insistând ca eu să debutez.

Am participat la multe trialuri în Europa. Printre ele, PSV Eindhoven, Lierse, Fulham și Leicester. Am ales Wolves, pentru că la Wolverhampton m-am simțit acasă, deși sunt departe de părinți. Pot juca pe toată linia de atac, dar mă simt cel mai bine ca extremă”.

Atacantul în vârstă de 20 de ani vrea să facă parte din aceeaşi echipă cu Alphonso Davies (20 de ani, Bayern) și Jonathan David (20, Lille), vârfurile noului val din fotbalul canadian, naţiune care va găzdui alături de SUA ediţia 2026 a Cupei Mondiale.