Cine este Thiago Pitarch, noua senzație de la Real Madrid, care l-a impresionat pe Thierry Henry. Cum a ajuns titular cu Manchester City în Champions League la doar 18 ani

Thiago Pitarch este un mijlocaș central spaniol în vârstă de doar 18 ani, de origine marocană, născut la Fuenlabrada. El a început fotbalul în academia celor de la Atletico Madrid, iar apoi a mers în centrul de copii și juniori de la Getafe, un alt club din capitala Spaniei. A urmat pentru el o experiență la Leganes, tot la nivel juvenil bineînțeles, înainte de a ajunge la Real Madrid, unde în primă fază a jucat la U17, apoi la U19, iar ulterior la Castilla.

Cine este Thiago Pitarch, noua senzație de la Real Madrid

Recent, el a fost promovat de Alvaro Arbeloa, fost antrenor la juniorii „galacticilor”, la prima echipă. A prins câteva minute pe teren în ultimele săptămâni, inclusiv chiar 90 de minute în deplasarea cu Celta Vigo din La Liga, meci câștigat de Real cu scorul de 2-1. Iar miercuri seară a fost titularizat în meciul pe care „galacticii” l-au jucat pe teren propriu contra lui Manchester City în turul optimilor de finală din Champions League.

S-a ajuns în această situație în principal prin prisma unor probleme de lot avute de madrileni în această perioadă în compartimentul median, cu Jude Bellingham și Dani Ceballos accidentați în prezent, iar cu Eduardo Camavinga acuzând de asemenea recent anumite probleme de sănătate, motiv pentru care Chiar și așa însă, este destul de clar pentru toată lumea că Arbeloa are o mare încredere în Pitarch.

Totul a mers perfect pentru gruparea blanco în partida de pe „Santiago Bernabeu”. Madrilenii au câștigat cu scorul de 3-0, Astfel, Real Madrid este în mod cert mare favorită la calificarea mai departe înaintea returului de săptămâna viitoare de la Manchester. În plus, pare că echipa condusă de Florentino Perez a găsit o nouă vedetă pentru următorii mulți ani. Și cu atât mai bine cu cât este vorba despre un „produs” al propriei academii.

Ce a spus Thierry Henry despre Thiago Pitarch

Thiago Pitarch a reușit să impresioneze pe toată lumea prin evoluția sa din acest meci contra lui City, în special prin capacitatea de efort arătată, dar și prin faptul că nu a dat în niciun moment semne că ar fi avut emoții într-un astfel de context destul de tensionat pentru el.

Jocul lui a fost foarte sigur până în minutul 76, atunci când a fost schimbat de Arbeloa cu Manuel Angel Moran, un alt tânăr al Realului, cel mai probabil prin prisma faptului că era destul de obosit în baza efortului uriaș depus. Pitarch a impresionat pe toată lumea, iar mulți analiști din Spania îl văd deja ca pe o soluție mai mult decât viabilă pe termen lung.

Inclusiv fostul mare fotbalist francez Thierry Henry a avut doar cuvinte de laudă la adresa tânărului de doar 18 ani. „Vreau să vorbesc despre… Nu știu cum să-i pronunț numele, Pitarch. Pentru că l-am urmărit cu atenție în seara asta. Ce meci! Era peste tot”, a spus el, citat de

Care este marele merit al lui Alvaro Arbeloa în ascensiunea lui Thiago Pitarch

După , mijlocașul a explicat că pentru el a contat extrem de mult faptul că, în tot acest timp trecut de când a ajuns la prima echipă a lui Real Madrid, a simțit din plin că are parte de încredere totală dinspre antrenorul său:

„Îi voi fi mereu recunoscător pentru că mi-a acordat toată încrederea lui. Încerc să-l răsplătesc pentru asta. Îmi cere să am personalitate, să joc așa cum știu eu, ceea ce m-a adus aici. Îmi spune să nu mă las copleșit de minge, să alerg, să lupt. Și asta încerc să fac”.