Cine este Union Saint Gilloise, viitoarea echipă a lui Darius Olaru. „Renașterea” celui de-al treilea cel mai titrat club din Belgia

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După 6 ani și jumătate petrecuți la FCSB, Darius Olaru va ajunge în Belgia, la . Gigi Becali va primi o sumă importantă, de 3 milioane de euro, în schimbul căpitanului. Olaru a sosit în iarna lui 2020 în tabăra roș-albastră, patronul plătind la acel moment 600.000 de euro în schimbul serviciilor sale.

Cine este Union Saint Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru

Publicul din România este mai puțin familiarizat cu Union Saint Gilloise, cluburile mai cunoscute din Belgia fiind Anderlecht, Club Brugge, Genk sau Standard Liege. Cum Darius Olaru va semna în Jupiler Pro League, este bine de știut faptul că noua sa echipă are o tradiție importantă în fotbalul de la Bruxelles.

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Union Saint Gilloise are o istorie de aproape 130 de ani, clubul fiind înființat în data de întâi noiembrie 1897. Situată în Bruxelles, noua echipă a lui Darius Olaru a terminat în sezonul recent încheiat pe poziția a doua în clasament, lupta la titlu fiind dată până în ultima etapă, însă, în cele din urmă, .

Trofeele cucerite de Union Saint Gilloise

Revenind la factorul istorie, Union Saint Gilloise este a treia cea mai titrată echipă din fotbalul belgian. Clubul din Bruxelles a cucerit nu mai puțin de 12 titluri de campioană, ultimul în sezonul 2024/2025, doar Anderlecht (34) și Club Brugge (20) fiind peste în clasament. Totodată, belgienii au mai pus mâna pe 4 Cupe și o Supercupă.

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Deși are 12 titluri, majoritatea sunt cucerite la scurt timp de la înființare. Union Saint Gilloise a dominat fotbalul belgian la începutul secolului al XX-lea. Ca o paralelă, până la trofeul din 2024/2025, noua echipă a lui Olaru nu mai câștigase Jupiler Pro League de 90 de ani, din stagiunea 1934/1935.

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„Renașterea” gigantului din Bruxelles

În ciuda faptului că a dominat fotbalul belgian la scurt timp după înființare, noua echipă a lui Darius Olaru a suferit preț de decenii până să revină în elita fotbalului din această țară. Union Saint-Gilloise s-a chinuit aproape 50 de ani să promoveze în prima ligă: retrogradarea s-a produs în stagiunea 1972/1973, în timp ce revenirea în Jupiler Pro League a fost bifată abia în sezonul 2020/2021.

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Întoarcerea „Apașilor” în Jupiler Pro League a zguduit fotbalul belgian. Încă de la primul sezon pe prima scenă, Union Saint Gilloise s-a remarcat prin puterea grupului, dar și a talentelor extraordinare, astfel că sezonul regulat i-a găsit pe prima poziție în clasament. Situația s-a schimbat în play-off, când experiența lui Club Brugge și-a spus cuvântul.

După clasări succesive în fruntea Jupiler Pro League, Union Saint-Gilloise avea să câștige al doisprezecelea titlu din istorie în sezonul 2024/2025. Performanța a venit la doar patru ani de la revenirea în primul eșalon al fotbalului belgian, perioadă în care „Apașii” au bifat de două ori locul doi și o dată poziția a treia în clasament.

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ADN-ul european al lui Union Saint Gilloise

De la revenirea în Jupiler Pro League, Union Saint Gilloise a participat în fiecare sezon în competițiile europene, iar faza grupelor a fost minimul obținut. În stagiunea 2022/2023, „Apașii” au fost eliminați de Rangers din drumul către UEFA Champions League, însă în Europa League au ajuns până în faza sferturilor de finală, unde Bayer Leverkusen s-a impus la general.

Un an mai târziu, belgienii atingeau faza grupelor în Europa League și terminau pe locul trei, ca mai apoi să fie eliminați în șaisprezecimile Conference League de către Fenerbahce. În stagiunea 2024/2025, Union Saint-Gilloise ceda în fața celor de la Ajax în play-off-ul pentru optimile Europa League. Performanța cea mai mare a fost bifată în sezonul recent încheiat, când „Apașii” au obținut direct calificarea în „Faza Ligii” UEFA Champions League: , terminând pe un onorabil loc 27.

Vânzarea de jucători, principalul atu al belgienilor

De la revenirea în Jupiler Pro League, Union Saint Gilloise s-a specializat în găsirea de tineri jucători, ca mai apoi aceștia să fie vânduți pe sume record. În cei cinci ani de la promovare, „Apașii” au vândut, cumulat, de 156 de milioane de euro! Printre mutări numărăm: Franjo Ivanovic (22,8 milioane de euro), Victor Boniface (22,6), Noah Sadiki (17), Cameron Puertas (15,3), Mohamed Amoura (14,75) și Deniz Undav (7).

Ce concurență va avea Darius Olaru

Așa cum am amintit mai spus, belgienii se orientează foarte mult pe găsirea de talente, astfel că vârsta lotului este mult sub media obișnuită. De exemplu, Darius Olaru (28 de ani, născut martie 1998) va avea doar trei colegi mai în vârstnici: Rob Schoofs (32), Kevin Mac Allister (28, născut noiembrie 1997) și Jens Teunckens (28, născut ianuarie 1998).

La mijlocul terenului, internaționalul român va avea o concurență serioasă, pe acea poziție evoluând Anouar Ait El Hadj (24 de ani, cotat la 5 milioane de euro), Adem Zorgane (26 de ani, cotat la 12 milioane de euro), Kamiel Van De Perre (22 de ani, cotat la 8 milioane de euro) și Besfort Zeneli (23 de ani, cotat la 6 milioane de euro).

Union Saint Gilloise va participa în preliminariile Champions League

În condițiile în care a terminat pe locul doi în Jupiler Pro League, Union Saint Gilloise va participa în turul trei UEFA Champions League. Experiența este de partea „Apașilor”, iar lotul este unul cel puțin competitiv. Darius Olaru, la plecarea de pe aeroport, a recunoscut că unul dintre motivele plecării este visul de a evolua la „masa bogaților”.

Eu am încercat să prind un transfer în Europa, să pot juca la acest nivel. Am avut discuții și din Țările Arabe, dar gândul meu a fost să merg în Europa. Mi-am dorit mult să ajung să joc în Champions League, e un vis. Anul trecut l-am văzut pe Man în Champions League, voiam să joc și eu în cea mai tare competiție.