Cine este văduva lui Hulk Hogan, mai mică cu 25 de ani, care moștenește mare parte a averii fostului luptător. Cei doi au fost împreună doar trei ani

El era căsătorit a treia oară, iar ultima soție va moșteni mare parte din averea sa.

ADVERTISEMENT

Hulk și Sky Daily s-au căsătorit în 2023

Potrivit presei americane TMZ, moartea sa a avut loc ca urmare a unui stop cardiac. Înfarctul a dus la pierderea unui personaj foarte popular în istoria WWE. Grației succesului său din ring, dar și a aparițiilor în filme, Hogan a dobândit o avere estimată la 25-30 de milioane de dolari.

Mare parte din ea va fi moștenită de Sky Daily, care a devenit a treia soție a lui Hulk Hogan, după ce s-a căsătorit pe 22 septembrie 2023 într-o ceremonie intimă în Clearwater, Florida. Cei doi erau împreună de un an. “Am întrebat-o pe Sky dacă vrea să se căsătorească cu mine și a fost suficient de nebună să spună da”, a dezvăluit Hogan când a fost întrebat despre căsătoria sa.

ADVERTISEMENT

Ultima soție a fost instructor de yoga

Când s-au cunoscut, Daily lucra ca instructor de yoga, dar ținea și contabilitate la firme mici. Ea este cu 25 de ani mai tânără decât Hogan și are trei copii dintr-o relație anterioară. Aceștia au fost prezenți la nuntă, la fel și cei doi copii ai lui Hulk din relațiile anterioare. Fii lui Hulk, Nick și Brooke, intră și ei în posesia unei părți din moștenire.

Presa americană a susținut întotdeauna că Sky Daily are un profil foarte discret. Rețelele sale sociale au fost mult timp private, iar aparițiile publice destul de rare.

ADVERTISEMENT

Hulk Hogan a făcut senzație în anii ’80 și ’90 și a atras sute de mii de fani. El a câștigat, în total, 25 de titluri în WWE și WCW. A fost primul luptător din istorie care a câștigat două Royal Rumble-uri consecutive.

ADVERTISEMENT

Hulk a fost inclus în Hall of Fame la începutul anilor 2000

El a urcat în ring și după retragere. Fiecare show în care Hulk Hogan apărea avea vânzări enorme. Luptele sale legendare rămân în istorie. WWE l-a inclus în Hall of Fame la începutul anilor 2000.

ADVERTISEMENT

„Hulk și-a iubit fanii atât de mult și, în ciuda disconfortului fizic din ce în ce mai mare, a făcut tot posibilul să apară, să semneze autografe, să facă fotografii și să se conecteze cu oamenii care l-au susținut prin toate acestea. Ați însemnat totul pentru el”, a transmis Sky Daily, după decesul vedetei.

„Această pierdere este bruscă și imposibil de acceptat. Pentru lume, el a fost o legendă… dar pentru mine, el a fost Terry al meu. Omul pe care l-am iubit. Partenerul meu. Inima mea”, a continuat soția îndurerată.

„Nu eram pregătită pentru asta… și inima mea este sfâșiată. El se confrunta cu unele probleme de sănătate, dar am crezut cu adevărat că le vom depăși. Am avut atât de multă încredere în puterea lui. Am crezut că mai avem încă timp”, a mai afirmat ea.

Donald Trump a reacționat la decesul lui Hogan

Ultima soție l-a numit pe Hogan un credincios în Hristos, după ce acesta s-a botezat din nou în 2023. „Renunțarea totală și dedicarea față de Isus este cea mai frumoasă zi din viața mea. Fără griji, fără ură, fără judecată… doar dragoste”, a scris el într-o postare pe Instagram la acea vreme.

Acesta a scris un mesaj pe rețelele sociale, în care a ținut să amintească faptul că fostul luptător a fost un susținător al mișcării sale MAGA – „Make America Great Again”.

„Am pierdut astăzi un mare prieten, pe «Hulkster». Hulk Hogan a fost MAGA până la capăt — puternic, dur, inteligent, dar cu o inimă uriașă. A ținut un discurs absolut electrizant la Convenția Națională Republicană, care a fost unul dintre momentele de vârf ale întregii săptămâni. A oferit divertisment fanilor din întreaga lume, iar impactul său cultural a fost uriaș. Soției sale, Sky, și familiei, le transmitem cele mai calde gânduri și dragostea noastră. Hulk Hogan va fi profund regretat”, a scris Donald Trump, președintele SUA, pe contul său de Twitter.