Cine este Valentin Andrieș de la Chefi la Cuțite. Drama trăită de concurentul care i-a uimit pe jurați

Valentin Andrieș este concurentul de la Chefi la Cuțite care a reușit să-i lase fără cuvinte pe jurați. Tânărul, care este nevăzător, a venit în platoul de la Antena 1 plin de optimism și a decis să îi impresioneze pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Povestea lui Valentin Andrieș de la Chefi la Cuțite

Deși a trecut prin momente dureroase ani întregi, Valentin Andrieș de la Chefi la Cuțite nu și-a pierdut speranța. Acesta a preparat o salată de vinete cu maioneză care a fost spre deliciul juraților. De asemenea, el a fost însoțit de câinele său în platoul de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Valentin Andrieș și-a deschis sufletul și a vorbit depre problemele sale. Pe când avea doar 7 ani, tânărul a început să aibă probleme cu vederea. În primul an de facultate însă, pe când avea doar 22 de ani, acesta nu a mai putut vedea nimic.

A mers peste tot în căutarea unor răspunsuri. De la psiholog, spital, până și la preoți, iar în final a primit diagnosticul. Concurentul de la Chefi la Cuțite suferă de rinopatie pigmentară, iar în final și-a pierdut vederea complet. Povestea lui avea să îi șocheze pe jurați,

ADVERTISEMENT

„Sunt nevăzător. De la vârsta de 7 ani, mama a observat că sunt niște mici dificultăți cu mine, mai ales pe întuneric. M-a dus la mai multe instituții, de la psiholog, la preot, la mai multe lucruri ca să își dea seama ce am. (…)

Am aflat, într-un final, că am Rinopatie pigmentară (…) Odată ce am ajuns pe la vârsta de 21 – 22 de ani, țin minte că eram primul an de facultate când la sfârșitul anului nu mai puteam să văd de pe hârtie”, a mărturisit Valentin Andrieș, la Chefi la Cuțite.

ADVERTISEMENT

Jurații emisiunii au fost impresionați

În ciuda preparatului său simplu pregătit, concurentul a avut parte de o surpriză plăcută. Acesta a primit din partea juraților un cuțit special pentru ”prieteni”. Mai mult de atât, acesta a avut ocazia să discute cu chef Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Chiar el a mărturisit că nu se aștepta la o asemenea experiență. Jurații l-au încărcat pozitiv, iar la rândul său, Valentin Andrieș le-a dat acestora o stare extrem de bună, având în vedere optimismul pe care l-a afișat în ciuda greutăților trăite ani întregi.

ADVERTISEMENT

Iar acesta nu este singurul moment emoționant de la Chefi la Cuțite.