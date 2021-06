Cine este Valentina Ioniță de la Chefi la Cuțite. A lucrat pe vase de croazieră

Concurenta show-ului moderat de Irina Fodor este originară din București, pasiunea pentru gătit venind în perioada în care lucra pe vase de croazieră și nu puține au fost călătoriile ei în afara granițelor țării, unde a învățat foarte multe lucruri.

ADVERTISEMENT

a ajuns la Chefi la cuțite mulțumită partenerului ei de viață, care o susține și o încurajează în tot ceea ce face. Iubitul Valentinei Ioniță este persoana care laudă de fiecare dată felurile de mâncare pregătite de ea.

Valentina Ioniță, concurentă Chefi la cuțite, sezonul 9. Cine este ea

Valentina Ioniță s-a descris ca fiind un freelancer pasionat de bucătărie. Ea a luat decizia de a participa la pentru a-și testa calitățile de bucătar, studiile sale fiind terminate în cu totul și cu totul alt domeniu.

Concurenta cu tunică mov are studii în comunicare și relații publice, dar mereu a avut dorința de a lucra în publicitate și mass media. Cu toate acestea destinul i-a oferit altceva și a ajuns să se angajeze la un casino, apoi a descoperit o viață extraordinară pe vase de croazieră.

ADVERTISEMENT

Femeia a reușit să călătorească în locuri în care nu îndrăznea să viseze, mărturisind că a avut ocazia să-l vadă în carne și oase pe Leonardo di Caprio într-un restaurant din Bora Bora.

Valentina Ioniță, despre relațiile eșuate. Cu cine se iubește acum

Povestea ei de viață are multe suișuri și coborâșuri, Valentina Ioniță dezvăluind că nu este tocmai o persoană norocoasă când vine vorba de viața amoroasă și de relații.

„Am fost dealer în casino, apoi am plecat pe vase de croazieră, unde am stat patru ani de zile. A fost foarte mișto. După care am renunțat, mi-am dat demisia și am venit în țară. Apoi am decis să plec în Bahrein, unde stătea sora mea.

ADVERTISEMENT

Am mers în vacanță, să văd cum este. M-am căsătorit între timp cu tipul cu care am fost pe vapor, ne-am căsătorit și după trei luni am divorțat. Mi-am găsit de lucru acolo, la un spa, am fost make up artist.

Venea toată familia regală din Bahrein acolo, ajunsesem să mergem și la nunțile lor, să machiem oameni din familia regală(…). În acest salon lucra și un libanez de care m-am îndrăgostit. A zis să ne mutăm în Liban, de acolo a venit jihadul”, a povestit Valentina Ioniță, notează .

Frumoasa concurentă de la Antena 1 a pus punct relației cu libanezul din cauza mamei acestuia, iar mai târziu s-a îndrăgostit de un român pe care l-a întâlnit pe vaporul pe care lucra, dar nu a mers relația. La doi ani de la revenirea definitivă a ajuns să iubească din nou.

În momentul de față concurenta de la Chefi la cuțite trăiește o poveste de dragoste cu un vecin, cu care se simte fericită și împlinită. Cei doi nu locuiesc împreună, asta pentru că fiecare are apartamentul său.