Cine este Valeriu Floricel, iubitul Andreei Mantea. Cu ce se ocupă bărbatul

S-a aflat cine este iubitul Andreei Mantea, bărbatul cu care este împreună de ani buni. Cel care a dezvăluit numele acestuia este chiar Cristi Mitrea, fostul prezentatoarei de la Kanal D.

După ce ea și Cristi Mitrea au pus punct relației, Andreea Mantea nu s-a mai afișat în public cu niciun bărbat. Luptătorul MMA este cel care a făcut public numele partenerului actual al mamei fiului său.

Este vorba despre Valeriu Floricel, bărbatul cu care Andreea Mantea se iubește de cinci ani.

Cine este Valeriu Floricel, iubitul Andreei Mantea

Valeriu Floricel este și formează un cuplu cu bruneta încă din 2016. Cristi Mitrea este cel care a dezvăluit numele actualului partener al fostei sale iubite.

Cel care o face fericită pe prezentatoarea TV, Valeriu Floricel, i-a fost coleg pe platourile de filmare și producător al emisiunii pe care o prezenta, scrie .

„L-am cunoscut și pe actualul ei iubit, Valeriu Floricel, ne-am văzut de vreo două ori la Andreea acasă. N-am discutat prea multe!

Ce era să discut cu el? Să-i spun că ce face cu el a făcut și cu mine?”, a dezvăluit Cristi Mitrea despre actualul iubit al Andreei Mantea, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a declarat că iubitul ei o face foarte fericită și au o relație frumoasă.

„La capitolul iubire stau foarte bine din simplul motiv că pot să simt, să iubesc, iar intensitatea cu care eu trăiesc acest sentiment este extrem de mare.

Mă declar un om fericit pentru că pot să simt iubire și să mă simt iubită la fel de intens”, a declarat, la un moment dat, Andreea Mantea, pentru .

Andreea Mantea mai vrea un copil

Andreea Mantea are un băiețel în vârstă de șase ani din . Inițial, luptătorul MMA nu și-a recunoscut fiul pentru că avea îndoieli că ar fi al lui. În prezent, cei doi se înțeleg de minune.

Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit, pe rețelele sociale, că și-ar dori o fetiță. De altfel, vedeta și-a dorit să fie mamă de fată și înainte să se nască David, băiețelul ei.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream”, a scris Andreea Mantea pe Instagram.