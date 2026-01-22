Cine este vedeta care era alături de Nicolae Stanciu în momentul încătușării. O vezi zilnic la TV!

ADVERTISEMENT

O vedetă cunoscută publicului și prezentă zilnic la TV a asistat la scena în care a fost implicat fostul fotbalist Nicolae „Nae” Stanciu, după accident. Aceasta a urmărit momentul tensionat în care poliția a intervenit și l-a reținut pe sportiv.

Martor neașteptat lângă Nae Stancu, după ce a comis accidentul

Fostul fotbalist Nicolae Nae Stanciu a fost implicat miercuri după-amiază într-un incident rutier în București, după ce a pierdut controlul mașinii sale și a intrat într-un autoturism parcat regulamentar. La fața locului, polițiștii au efectuat un test alcooltest, care a indicat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul respirat, depășind semnificativ limita legală.

Din informațiile FANATIK, soția sa, Violeta Romanescu, a asistat la întreaga scenă. Ea a fost martoră la intervenția autorităților și la clipele tensionate în care fostul fotbalist a fost imobilizat și reținut de polițiști. Potrivit unor surse neoficiale, Stanciu ar fi avut un comportament agresiv și a fost încătușat de oamenii legii, sub privirile știristei RTV.

Nae Stanciu, imobilizat de poliție după reacția agresivă

În timpul intervenției la locul accidentului, forțele de ordine au constatat , care a necesitat aplicarea procedurilor de imobilizare. În aceste condiții, acesta a fost încătușat de polițiști și transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor necesare stabilirii alcoolemiei, în conformitate cu legislația în vigoare.

„A fost ieri un accident pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Un accident cu pagube materiale. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 52 de ani, ar fi provocat acest eveniment. Când au venit colegii, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, reieșind o alcoolemie de 1,04. A fost dus la INML și i s-au recoltat probe. Ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Dosarul este IN REM.

Din informațiile colegilor aflați la fața locului, acel bărbat a fost agresiv verbal și s-a procedat la imobilizarea acestuia. Apoi s-a calmat situația. N-a fost nici o persoană rănită”, au declarat oficialitățile din cadrul Brigăzii de Poliție București, pentru FANATIK.

Cine este Violeta Romanescu, soția fostului jucător de la Rapid

Revenind la soția fostului rapidist, Violeta Romanescu este una dintre cele mai vizibile și apreciate figuri din televiziunea românească. Prezentatoare de știri la România TV, ea apare zilnic la buletinele de știri și emisiuni de actualitate, fiind recunoscută pentru prezența constantă pe micul ecran.

Cariera sa în media a început în zona știrilor sportive, în timpul facultății, când a lucrat la un post de radio de profil, primul de acest gen din România. Acolo a realizat și prezentat materiale din sport, înainte de a face trecerea spre televiziune, , unde lucrează de peste 14 ani. În timp, Violeta și-a extins aria profesională, implicându-se în buletine de știri, dezbateri și talk-show-uri interne, unde a interacționat cu politicieni și persoane publice, consolidându-și astfel vizibilitatea în media.

În 2024, Revista Capital a premiat-o pentru „două decenii de jurnalism de calitate”, recunoscând contribuția ei constantă la informarea corectă a publicului și parcursul impresionant de-a lungul anilor.

„Din cei 20 de ani de presă, ultimii 12 i-am petrecut la România TV. De aceea, consider că acest premiu trebuie dedicat și postului de televiziune România TV”, declara aceasta în 2024.

Relația prezentatoarei TV cu Nicolae Stanciu

Pe plan personal, Violeta Romanescu și Nae Stanciu formează unul dintre cele mai cunoscute și mediatizate cupluri din România. Povestea lor de iubire se întinde pe peste 20 de ani, începută cu mult înainte ca numele lor să fie în atenția publicului.

Cei doi s-au cunoscut într-un mod neașteptat, pe peronul unei gări, pe vremea când Violeta era studentă, iar Stanciu evolua ca fotbalist profesionist, existând o diferență de aproximativ 10 ani între ei.

De-a lungul timpului, relația lor a evoluat de la o simplă poveste de dragoste la o familie consolidată. În 2022, cuplul și-a împlinit visul de a deveni părinți, Violeta a adus pe lume o fetiță, pe care au numit-o Olivia.

Nae Stanciu, simbol al Rapidului: peste 300 de meciuri și trofee istorice

Nicolae Nae Stanciu a fost unul dintre fotbaliștii emblematici ai clubului Rapid București, cunoscut atât pentru cariera sa ca jucător, cât și pentru implicarea ulterioară în conducerea clubului. Născut pe 13 noiembrie 1973 în București, în cartierul Giulești, Stanciu a intrat încă de la vârsta de 10 ani în sistemul de juniori al Rapidului și a rămas legat de clubul giuleștean pe tot parcursul carierei sale.

Ca fotbalist, el a evoluat în principal ca fundaș central și lateral, devenind o prezență constantă în echipa Rapidului între 1990 și 2002. În această perioadă a adunat peste 300 de meciuri în prima ligă pentru Rapid, marcând 13 goluri și fiind căpitanul echipei – un rol de lider respectat de colegi și suporteri deopotrivă.

Stanciu a câștigat cu Rapid câteva dintre cele mai importante trofee din istoria clubului. Titlul de campion al României în sezonul 1998–1999,

Cupa României (1997‑98 și 2001‑02) și Supercupa României în 1999. După plecarea de la Rapid, el a avut scurte experiențe în străinătate la echipa rusă Anzhi Makhachkala și s‑a retras din activitatea de jucător în 2004 la FC Oradea.

După încheierea carierei active, Stanciu s‑a întors la Rapid în 2014, când a fost numit președinte al clubului, încercând să contribuie la reorganizarea și atragerea de resurse pentru echipă.