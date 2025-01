Cine este vedeta care l-a interzis pe Florin Burescu la emisiuni și în festivaluri de modă: „A plătit ca să mă scoată de pe afișe”

Florin Burescu, unul dintre designerii români care a reușit să-și clădească o carieră prin propriile forțe, s-a confruntat cu o situație deloc ușoară. Unul dintre colegii de breaslă, timp de peste un an de zile, i-a pus bețe în roate pentru a nu mai putea participa la viața mondenă. Fie că era vorba de emisiuni, festivaluri de modă sau gale unde era niminalizat să primescă premii.

Florin Burescu, intezis la emisiuni și în festivaluri de modă

, în premieră, pentru FANATIK, despre vedeta care nu i-a dat pace luni în șir. Oriunde voia să meargă la tv sau la orice festival dorea să participe se lovea de uși închise. Ba mai mult, a fost scos de pe afișul unui eveniment local, după ce, colegul de breaslă a plătit să fie schimbat integral acel material de prezentare.

Așa că, acum designerul Florin Burescu povestește întregul episod. Totul s-a petrecut în urmă cu aproximativ doi ani de zile.

„Există o vedetă, cineva foarte mare, care timp de un an de zile mi-a închis toate ușile posibile. Asta s-a întâmplat-o acum doi ani. M-a scos de la toate festivalurile de modă, m-a scos de la toate galele de unde trebuia să primesc premii, unde eram nominalizat. M-a interzis în anumite posturi de televiziune, la anumite redacții de știri. A sunat să nu mai facă oamenii cu mine niciun interviu, nimic.

Mi-a fost foarte nașpa câteva luni de zile, un an. Orice încercam să fac, să ies un pic la suprafață, punea piedică această persoană din simplu motiv că, e cazul să nu apar eu, să nu iau locul cuiva.

„A plătit alte afișe, doar să dispare eu de acolo. Nașpa rău”

A fost super nașpa povestea. Adică ce vrei să spun? Că eram pus pe afișe și a fost dispusă, persoana respectivă, să plătească afișele dintr-un oraș, să mă scoată de pe ele? A plătit alte afișe doar să dispare eu de acolo. Nașpa rău. Nu mai contează numele, să fie la el acolo. Sunt oameni de mahala și nu vreau circ. Nu spun numele că iese tămbălău mare, cert este că este coleg de breaslă.”, a precizat Florin Burescu, pentru FANATIK.

„S-a jurat că o să ajungă la Cătălin și o să-l convingă să mă desfințeze de pe piață”

r, mărturisindu-ne că, cel mai sus menționat, a încercat să îi pună piedici pe toate căile. I-a abordat și pe Cătălin Botezatu, dar și pe Ștefan Farrell ca să le ”forțeze” mână și să-l ajute în planurile lui de a-l desființa pe Florin.

Anii au trecut și, în acest moment, cei doi designeri vestimentari au îngropat securea războiului. Însă, în sufletul celebrului stilist a rămas o cicatrice, după anul dificil prin care a trecut. Conform lui Florin, fără un motiv concret de ceartă din partea vedetei care i-a făcut rău gratuit.

„Am o relație foarte bună și acum, cum am avut întotdeauna cu Cătălin Botezatu. E super ok, Cătălin. Cel de care e vorba s-a jurat că o să ajungă la Cătălin și o să-l convingă să mă desfințeze de pe piață.

Și Farell este unul dintre cei care a fost forțat să mă scoată din festivalul lui. E o mâncătorie în lumea asta! De doamne, fereste, mă. Doar că eu n-am treabă cu ei.”, a punctat, Florin Burescu.