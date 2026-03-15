Cine este vedeta din România care a apărut alături de Roger Federer. Fostul tenismen a fost în centrul atenției

S-a retras din circuitul competițional în 2022, însă Roger Federer continuă să fie în centrul atenției. Iată cine este vedeta din România care a apărut alături de fostul mare tenismen, ajuns la vârsta de 44 de ani. Unde s-au întâlnit.

Influencerița care s-a pozat cu celebrul Roger Federer

Roger Federer este unul dintre cei mai mari jucători de tenis. Elvețianul a renunțat la pasiunea sa, însă a oferit de curând un răspuns complet neașteptat când a fost întrebat dacă .

Ulterior, a revenit pe arena Rod Laver, unde s-a antrenat alături de Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP). A avut parte de o semn că îi lipsește enorm să joace. În plus, miliardarul elvețian este în vizorul fanilor constant.

E urmărit în permanență prin intermediul activităților pe care le desfășoară în afara terenului. Acum, o influenceriță celebră din România a apărut alături de el și a uimit audiența de pe rețelele de socializare.

Frumoasa Sânziana Negru a distribuit o imagine specială alături de fostul lider mondial ATP. Câștigătoarea de la Asia Express, sezonul 6, a fost extrem de încântată de această întâlnire care a avut loc în Stuttgart, Germania.

Cei doi au fost prezenți la un eveniment grandios, unde a fost lansat noul Mercedes-Benz VLE. Roger Federer a fost gazda, ceea ce înseamnă că a prezentat mașina „Grand Limousine”. Aceasta oferă spațiul și versatilitatea unui autovehicul multifuncțional.

De asemenea, autoturismul este ușor de manevrat în trafic. Dispune de un mare confort la condus, echivalent cu deplasare într-o limuzină. Totodată, șoferul poate parcurge peste 700 km cu o singură încărcare a bateriei.

Mesajul transmis de influencerița româncă

„Nu e un mod rău de a petrece o seară în Stuttgart! VLE este noua viziune a Mercedes-ului pentru călătoriile electrice: o mașină concepută pentru a aduce împreună spațiul generos și confortul unei limuzine.

Interiorul se simte deschis și flexibil, iar tot ce ține de el este construit în jurul liniștii, călătorii line și drumuri lungi care se simt fără efort.

Genul de mașină care te face să regândești cum poate fi o călătorie. Cu adevărat uimitoare”, a notat Sânziana Negru, în dreptul imaginilor de pe , în care apare împreună cu Roger Federer.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Atât apropiații, cât și urmăritorii i-au lăsat frumoasei șatene numeroase comentarii. „Cine-i bărbatul ăsta lângă care ți-ai făcut poză?”, a întrebat ironic iubitul vedetei, Ștefan Floroaica.

„Federer”, a adăugat Corina Caragea, care a lăsat și un emoticon cu o inimă roșie. „Mvaai”, a transmis actrița Ioana Blaj, în timp ce cântăreața Ami a scris: „Woooww! Roger Federer”. Pilotul Alex Tugudean a notat: „Hai că mai bine dădea Ștefan în poză”.