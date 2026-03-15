Cine este vedeta din România care a apărut alături de Roger Federer. Fostul tenismen a fost în centrul atenției

Ea este influencerița româncă care s-a fotografiat împreună cu fostul jucător de tenis Roger Federer. Sportivul elvețian a fost invitat de onoare la un eveniment notabil.
Alexa Serdan
15.03.2026 | 14:15
Roger Federer, alături de o vedetă din România. Sursa foto: Instagram.com
S-a retras din circuitul competițional în 2022, însă Roger Federer continuă să fie în centrul atenției. Iată cine este vedeta din România care a apărut alături de fostul mare tenismen, ajuns la vârsta de 44 de ani. Unde s-au întâlnit.

Influencerița care s-a pozat cu celebrul Roger Federer

Roger Federer este unul dintre cei mai mari jucători de tenis. Elvețianul a renunțat la pasiunea sa, însă a oferit de curând un răspuns complet neașteptat când a fost întrebat dacă ar accepta un wildcard pentru Australian Open 2026.

Ulterior, a revenit pe arena Rod Laver, unde s-a antrenat alături de Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP). A avut parte de o revenire spectaculoasă, semn că îi lipsește enorm să joace. În plus, miliardarul elvețian este în vizorul fanilor constant.

E urmărit în permanență prin intermediul activităților pe care le desfășoară în afara terenului. Acum, o influenceriță celebră din România a apărut alături de el și a uimit audiența de pe rețelele de socializare.

„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Frumoasa Sânziana Negru a distribuit o imagine specială alături de fostul lider mondial ATP. Câștigătoarea de la Asia Express, sezonul 6, a fost extrem de încântată de această întâlnire care a avut loc în Stuttgart, Germania.

Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut...
Digisport.ro
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Cei doi au fost prezenți la un eveniment grandios, unde a fost lansat noul Mercedes-Benz VLE. Roger Federer a fost gazda, ceea ce înseamnă că a prezentat mașina „Grand Limousine”. Aceasta oferă spațiul și versatilitatea unui autovehicul multifuncțional.

De asemenea, autoturismul este ușor de manevrat în trafic. Dispune de un mare confort la condus, echivalent cu deplasare într-o limuzină. Totodată, șoferul poate parcurge peste 700 km cu o singură încărcare a bateriei.

Sânziana Negru și Roger Federer
Sânziana Negru și Roger Federer au participat la un eveniment în Germania. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Mesajul transmis de influencerița româncă

„Nu e un mod rău de a petrece o seară în Stuttgart! VLE este noua viziune a Mercedes-ului pentru călătoriile electrice: o mașină concepută pentru a aduce împreună spațiul generos și confortul unei limuzine.

Interiorul se simte deschis și flexibil, iar tot ce ține de el este construit în jurul liniștii, călătorii line și drumuri lungi care se simt fără efort.

Genul de mașină care te face să regândești cum poate fi o călătorie. Cu adevărat uimitoare”, a notat Sânziana Negru, în dreptul imaginilor de pe Instagram, în care apare împreună cu Roger Federer.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Atât apropiații, cât și urmăritorii i-au lăsat frumoasei șatene numeroase comentarii. „Cine-i bărbatul ăsta lângă care ți-ai făcut poză?”, a întrebat ironic iubitul vedetei, Ștefan Floroaica.

„Federer”, a adăugat Corina Caragea, care a lăsat și un emoticon cu o inimă roșie. „Mvaai”, a transmis actrița Ioana Blaj, în timp ce cântăreața Ami a scris: „Woooww! Roger Federer”. Pilotul Alex Tugudean a notat: „Hai că mai bine dădea Ștefan în poză”.

De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia...
Fanatik
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
Victor Angelescu, euforic după Rapid – Dinamo 3-2: “Așa arată fața unui om...
Fanatik
Victor Angelescu, euforic după Rapid – Dinamo 3-2: “Așa arată fața unui om care a dormit două ore!” Pe cine a remarcat și cum arată lupta la titlu
Verona – Genoa, live video în etapa 29 din Serie A. Daniele De...
Fanatik
Verona – Genoa, live video în etapa 29 din Serie A. Daniele De Rossi vânează a doua victorie consecutivă!
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Salarii de 7.000 de euro la o echipă din Liga 3. Un fost...
iamsport.ro
Salarii de 7.000 de euro la o echipă din Liga 3. Un fost jucător al FCSB-ului, printre privilegiați
