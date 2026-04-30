Cine este Vera Mitran, viitoarea soție a milionarului Ioan Niculae. A fost numită prefect de Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

Pe 18 iulie 2026, cu doar 24 de ore până la împlinirea vârstei de 72 de ani, fostul patron al clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, se va căsători din nou. Viitoarea lui soție, Vera, este o femeie mult mai tânără decât acesta, care are un trecut politic extrem de interesant. Recent, aceasta a fost numită prefect într-un județ din România.

Cu cine se va căsători Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu. Cine este Vera Mitran

În ultimii ani, în special datorită implicării sale în fotbal, Ioan Niculae, 71 de ani, a devenit o persoană extrem de cunoscută publicului larg. Acum, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România revine în atenția publică. De această dată cu un eveniment personal important. Fostul patron al echipei de fotbal Astra Giurgiu, care în 2016 a devenit campioană în România, se pregătește de nuntă.

ADVERTISEMENT

Ioan Niculae, cel care a mai fost însurat în două rânduri, se va căsători cu Vera Mitran (Valentina-Veronica Mitran-Piticu), cea care la rândul ei a mai fost căsătorită în trecut. Până miercuri, 29 aprilie 2026, cea care își va uni destinele cu milionarul român, a ocupat funcția de subprefect al județului Teleorman.

Vera Mitran, în vârstă de 49 de ani, a fost căsătorită cu Mihai Murar, liderul PNL Alexandria. Acesta a decedat în 2019, la doar 51 de ani. Cununia religioasă dintre Ioan Niculae și noua sa aleasă este programată la Catedrala din Nehoiu, județul Buzău. Evenimentul din această vară se anunță unul la cel mai înalt nivel. Vor fi prezenți la nuntă invitați din zona sportului și a afacerilor. .

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns viitoarea soție a lui Ioan Niculae prefect

Pe plan local, în județul Teleorman, Valentina-Veronica Mitran-Piticu este o figură extrem de cunoscută. Aceasta a făcut drumul de la funcția de prefect la subprefect și iar la prefect de mai multe ori. În februarie 2025, după ședința Guvernului în care s-au făcut numirile de prefecți și subprefecți din mai multe județe, la nivelul județului Teleorman a avut loc o rocadă pe funcții.

ADVERTISEMENT

Astfel, subprefectul Benone Rababoc a devenit prefect. El i-a luat locul Verei Mitran, cea care era în această funcție din aprilie 2024. Acum, în aprilie 2026, s-a revenit la situația din 2025. Prefectul județului, Benone Rababoc, a demisionat din funcție, .

ADVERTISEMENT

Ce trecut are în politică Vera Mitran

Dintr-un comunicat al Prefecturii Județului Teleorman reiese că miercuri, 29 aprilie, ”a avut loc ceremonia de învestire în funcție a doamnei Valentina-Veronica Mitran-Piticu, care a depus jurământul pentru un nou mandat de Prefect”.

Vera Mitran Piticu are un trecut politic și administrativ extrem de încărcat. În 2020, aceasta a fost candidatul la Primăria municipiului Alexandria din partea PNL. A mai deținut funcții în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și în ANAF, fiind șef al Administrației Finanțelor Publice Teleorman.