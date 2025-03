Cine este Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale 2025. Planuri și trecut politic

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2025, alegând să intre în cursă ca independent. Decizia lui a venit după o perioadă de schimbări politice semnificative, în care a trecut prin mai multe formațiuni. A revenit în Partidul Social Democrat (PSD), însă de curând a fost exclus, după ce a ales să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai. Victor Ponta consideră că România are nevoie de un nou început și promite să fie un președinte care pune intereseze țării pe primul loc.

Cariera politică și funcții publice

Cariera politică a lui Victor Ponta este una complexă, cu suișuri și coborâșuri. În PSD, a ajuns rapid în poziții cheie, fiind președinte al partidului între 2010 și 2015 și prim-ministru între 2012 și 2015. Mandatul său a fost marcat de măsuri economice menite să sprijine creșterea economică, dar și de scandaluri și acuzații de plagiat.

În 2015, în urma protestelor de stradă provocate de tragedia de la Colectiv, Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de prim-ministru. A revenit în politică prin fondarea PRO România în 2018, un partid care s-a poziționat ca alternativă la PSD.

În 2024, a decis să revină în PSD și a obținut un mandat de deputat, dar a rupt recent legăturile cu partidul, după ce conducerea acestuia a decis să-l susțină pe Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale. economic și pe o mai mare autonomie a României în cadrul Uniunii Europene și NATO.

„România este într-o criză fără precedent. Nu trebuie să mergem mai departe doar pe dorința sistemului și a partidelor. Cred că România are nevoie de un nou început, după ce încrederea între cetățean și cei care îl conduc s-a întrerupt, după ce economia s-a blocat”, a declarat Ponta.

Deși a lipsit mult timp din viața publică, Victor Ponta a menționat că a revenit mult mai pregătit și mai hotărât ca niciodată.

„Nu am fugit nicăieri, am rămas aici, am luptat, am câștigat și acum sunt mult mai pregătit decât în urmă cu 10 ani, sunt mult mai călit, mult mai hotărât să nu dau absolut niciun pas înapoi”, a afirmat el.

Scandaluri și conflicte

Victor Ponta, fost premier al României și lider PSD, a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri care i-au afectat cariera politică. În 2012, fostul premier a fost acuzat că a plagiat o parte uriașă din teza sa de doctorat în drept, susținută în 2003.

Investigațiile au arătat că aproximativ o treime din lucrare era copiată fără citare adecvată. Deși a negat acuzațiile, în 2016 Ministerul Educației i-a anulat titlul de doctorat. Cu toate acestea, în 2024 politicianul a devenit din nou doctor, după ce Instanța Supremă a anulat ordinul prin care i s-a retras titlul.

În 2015, DNA l-a pus sub acuzare pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, pentru fapte comise în perioada în care era avocat. De asemenea, a fost investigat pentru conflict de interese, fiind acuzat că l-a numit în funcții guvernamentale pe Dan Șova, un fost partener profesional. În septembrie 2015, a devenit primul premier în funcție trimis în judecată pentru fapte de corupție.

După incendiul din clubul Colectiv, în urma căruia au murit 65 de persoane, au izbucnit proteste masive împotriva corupției și incompetenței autorităților. Pe fondul presiunii publice, Victor Ponta și-a anunțat demisia pe 4 noiembrie 2015.

În 2016, Ponta a fost pus din nou sub acuzare, de această dată pentru abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani. Investigația viza organizarea unei vizite a fostului premier britanic Tony Blair în România. În acest dosar, politicianul a fost plasat sub control judiciar. În anul 2022, DNA a clasat dosarul „Tony Blair”.

Avere Victor Ponta

Cât despre situația sa materială, declarația de avere depusă recent arată că Victor Ponta deține trei apartamente: unul în București, unul în Turcia și unul în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, are în conturi peste 140.000 de euro și ceasuri în valoare de 20.000 de euro.

A oferit un împrumut de 190.000 de lei Partidului Social Democrat, formațiune din care a fost exclus recent. La capitolul venituri, în ultimul an a obținut 240.000 de lei din funcția sa de la Camera de Comerț și Industrie, precum și 19.295 de lei din activitatea desfășurată la SC VP Projects Advisers.

Soția și copiii lui Victor Ponta

Victor Ponta nu a avut doar o carieră politică dificilă. Nici viața personală a politicianului nu a fost numai lapte și miere. După 19 ani de căsnicie, , iar cele două fiice ale lor, Irina și Maria, au rămas în grija mamei.

Într-un interviu acordat recent pentru Kanal D, Ponta a vorbit despre relația sa cu copiii și despre fetița pe care a adoptat-o împreună cu fosta sa soție. Se pare că fetița a fost adoptată datorită fiicei biologice a politicianului, care își mai dorea o soră. Victor Ponta este mândru de Maria, declarând că nu se consideră tată adoptiv, ci tatăl ei. De asemenea, a menționat că își vede fetele zilnic și încearcă să petreacă cât mai mult timp cu ele.