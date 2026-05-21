Cine este Vlad Săcăreanu, directorul companiei care administrează clădirea Ministerului Transporturilor, unde liftul s-a prăbușit. Ce avere are și în ce scandal a mai fost implicat

Numele lui Vlad Săcăreanu, directorul G.E.I. Palat CFR SA, compania care administrează clădirea Ministerului Transporturilor, a intrat din nou în atenția publică după incidentul produs joi, când un lift cu șapte persoane s-a prăbușit în sediul instituției. Șeful societății a mai fost implicat și într-un conflict răsunător dintre Ministerul Transporturilor și Metrorex, iar declarația sa de avere arată economii și împrumuturi de sute de mii de euro.

Cine este Vlad Săcăreanu, directorul companiei care administrează Palatul CFR și clădirea Ministerului Transporturilor

Sacăreanu V. Vlad, actualul director al G.E.I. Palat CFR S.A., compania care administrează Palatul CFR și clădirea Ministerului Transporturilor, a ajuns în centrul atenției după , unde un lift cu șapte persoane s-a prăbușit. Într-o intervenție pe care a avut-o la Antena 3, directorul a făcut câteva declarații care s-au bătut cap în cap. La un moment dat, a spus inclusiv că acel lift nu ar fi trebuit să funcționeze, pentru ca ar fi fost în probe.

Compania pe care o conduce are rolul de a administra și întreține una dintre cele mai importante clădiri din infrastructura transporturilor din România, imobilul din Bulevardul Dinicu Golescu în care funcționează atât Ministerul Transporturilor, cât și mai multe structuri feroviare.

Deși informațiile publice despre Sacăreanu Vlad sunt limitate, din documentele oficiale reiese că acesta activa deja în cadrul societății în vara anului 2024. Potrivit declarației de avere depuse pe 7 iunie 2024, el ocupa atunci funcția de consilier la . Ulterior, a fost numit director general al companiei. Numele său a mai apărut în spațiul public și în toamna anului 2025, în contextul conflictului dintre Ministerul Transporturilor și Metrorex privind spațiile ocupate de compania de transport subteran în Palatul CFR.

Scandalul Metrorex în care a apărut numele lui și disputa privind „sporul de metrou”

La acel moment, Vlad Săcăreanu a transmis oficial către conducerea Metrorex notificarea prin care anunța că societatea pe care o conduce nu va mai prelungi contractul de închiriere pentru birourile ocupate în clădire după data de 31 decembrie 2025. Decizia venea într-un context tensionat, după ce în spațiul public apăruseră informații legate de sporurile încasate de mai mulți angajați Metrorex care lucrau la suprafață, în birourile de la etajul 9 al Palatului CFR, dar beneficiau de așa-numitul „spor de metrou”.

, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica legalitatea acestor sporuri. Ministrul a criticat public situația și le-a cerut angajaților să renunțe la beneficiile considerate „imorale”, avertizând că banii ar trebui direcționați către investiții în infrastructură. În acest context, până la finalul anului 2025.

Ce avere are Vlad Săcăreanu, directorul G.E.I. Palat CFR SA. Economii de peste 130.000 de euro și un împrumut de 150.000 de euro

Din declarația de avere completată în iunie 2024 reiese că actualul director al G.E.I. Palat CFR S.A. deține un apartament de 78 de metri pătrați în Popești-Leordeni, județul Ilfov, cumpărat în anul 2012 și trecut integral pe numele său. La capitolul bunuri mobile, acesta a declarat două autoturisme, un Volkswagen fabricat în 2001 și un Opel din 2007, ambele cumpărate prin contract de vânzare-cumpărare.

Cea mai mare sumă apare însă în conturile bancare. Sacăreanu Vlad avea într-un cont deschis la BCR suma de 650.985 de lei, echivalentul a aproximativ 131.000 de euro. În aceeași declarație apare și un împrumut acordat în nume personal unei persoane identificate drept Corhan Andresoi Bianca Ramona. Valoarea împrumutului este de 150.000 de euro. Pe de altă parte, directorul G.E.I. Palat CFR S.A. a declarat și un leasing în valoare de 57.000 de euro, aproximativ 282.000 de lei, contractat la BRD Sogelease și scadent în anul 2042.

În ceea ce privește veniturile, Sacăreanu Vlad a raportat un salariu anual de 112.623 de lei de la Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA, ceea ce înseamnă aproximativ 9.300 de lei pe lună. Soția sa, angajată la aceeași companie, a avut venituri anuale de 47.593 de lei.