Cine este Wally Funk, femeia care a așteptat 60 de ani pentru a ajunge în spațiu. “Le-am spus că vreau să devin astronaut, dar nimeni nu m-a luat”

Wally Funk și-a petrecut viața printre nori. A avut prima lecție de zbor la vârsta de nouă ani, a devenit pilot licențiat la 17 ani și are la activ peste 19.000 de ore de zbor.

Cine este Wally Funk, femeia care a așteptat 60 de ani pentru a ajunge în spațiu

Dar visul ei de o viață de a merge în spațiu a rămas doar un vis până acum. La vârsta de 82 de ani, Funk a devenit marți cea mai în vârstă persoană care a .

Alături de ea s-au aflat Jeff Bezos, fratele său Mark și Oliver Daemon, un tânăr de 18 ani care a devenit cea mai tânără persoană care a ajuns în spațiu.

Drumul lui Funk către stele nu a fost unul ușor. În anii 1960, în timp ce primii astronauți americani treceau prin instruirea riguroasă a NASA, Funk făcea parte din Mercury 13, un grup de 13 femei care care s-au antrenat să devină astronauți în anii 1960, dar nu au fost trimise în spațiu tocmai pentru că erau femei.

“Nu aveam idee prin ce trecem. Nu știam unde ne duce”, a spus Funk, citată de .

La acea vreme avea 21 de ani, fiind cea mai tânără din grupul de femei care a trecut aceleași teste riguroase ca și astronauții de sex masculin Mercury Seven din programul NASA, care i-a trimis pentru prima dată pe americani în spațiu între 1961 și 1963.

Funk a devenit cea mai tânără femeie care a absolvit programul și i s-a spus că „s-a descurcat mai bine și a finalizat mai repede decât oricare dintre băieți”, a mai spus ea.

Funk a petrecut chiar 10 ore și 35 de minute într-un tanc de deprivare senzorială în timpul unui test Mercury 13, depășindu-l pe faimosul astronaut John Glenn.

„Am luat legătura cu NASA de patru ori și le-am spus ‘vreau să devin astronaut’, dar nimeni nu m-a luat. Nu credeam că voi ajunge vreodată să urc. Nimic nu mi-a ieșit vreodată cum am vrut. Ei mi-au spus: ‘Wally, ești fată, nu poți face asta’.

Le-am spus: ‘Ghici ce, nu contează ce ești, totuși o poți face dacă vrei să o faci’ și îmi place să fac lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut până acum.”

Funk are o vastă experiență în pilotarea aeronavelor, înregistrând peste 19.600 de ore de zbor și învățând mai mult de 3.000 de persoane cum să piloteze avioane private și comerciale. Ea a fost prima femeie instructor de zbor la o bază militară americană și prima femeie care a devenit investigator de siguranță aeriană pentru Consiliul Național de Siguranță în Transporturi.

“Și nu m-am jucat cu păpușile… am făcut chestii în aer liber. Am zburat cu avioane, vreo 19.000 de ore.”

Cea mai vârstină persoană care a ajuns în spațiu

Dar marți, la vârsta de 82 de ani, ea a fost la bordul rachetei New Shepard al companiei sale Blue Origin pentru a lua parte la un zbor suborbital istoric.

Ea a stabilit un nou record, fiind cea mai în vârstă persoană lansată în spațiu, învingându-l pe regretatul John Glenn, care a stabilit un record la vârsta de 77 de ani când zbura la bordul navei spațiale Discovery în 1998.

“Așteptam asta de mult timp. Mi-a plăcut și mi-a plăcut să fiu aici cu voi toți, cu această familie”, i-a spus ea lui Bezos, adăugând că va “prețui asta pentru totdeauna”, a spus Funk după zbor.

Călătoria lor către marginea spațiului a durat în total 10 minute și 10 secunde și a ajuns la o altitudine de aproximativ 106 kilometri.

În timpul celor câteva minute de imponderabilitate, videoclipurile din interiorul capsulei i-au arătat pe cei patru plutind, făcând salturi, aruncând mingi, aplaudând, râzând și exclamând de încântare.

Echipajul a luat o serie de amintiri cu ei pentru călătorie, inclusiv o bucată de țesătură din primul avion al fraților Wright, un medalion de bronz realizat din primul zbor cu balonul cu aer cald din 1783 și o pereche de ochelari care au aparținut Ameliei Earhart.

Bezos, care a fondat Blue Origin în 2000, a declarat că acest prim zbor spațial cu echipaj este un pas către dezvoltarea unei flote de nave spațiale reutilizabile.

Blue Origin are planificate încă două zboruri de pasageri cu New Shepard în acest an. Bezos a declarat că Blue Origin nu și-a stabilit ritmul zborurilor după aceea, dar se apropie de 100 de milioane de dolari în vânzări private.

Potrivit unui profil al lui Funk, realizat în 2019 de , ea a achiziționat anterior un bilet la bordul aeronavei pentru zboruri spațiale suborbitale construită de compania Virgin Galactic, susținută de Richard Branson, competitorul direct al Blue Origin, care se află încă în faza de testare a programului său și încă nu a anunțat o dată pentru primul său zbor comercial.

Nu este clar dacă Funk își va păstra planurile de a zbura și cu Virgin Galactic.