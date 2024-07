Cine este William Baeten, fotbalistul transferat de FCSB! Portretul jucătorului cu care Gigi Becali vrea în Liga Campionilor: 3 detalii importante

William Baeten a ajuns la FCSB din postura de vedetă a celor de la FC U Craiova, echipă retrogradată în Liga 2. pentru 50% din drepturile federative. FANATIK vă prezintă în continuare un portret al lui William Baeten, noul star cu care FCSB atacă grupele Ligii Campionilor. Cine este, ce calități are și care este marele atu al belgianului în vârstă de 27 de ani.

1. FC U Craiova l-a făcut fotbalist pe William Baeten!

William Baeten joacă pe postul de extremă dreapta și până în urmă cu 4 ani când a ajuns la FC U Craiova, practic, acesta n-a existat în fotbalul mare. În august 2020 ajungea la Craiova lui Mititelu, după ce în trecut mai jucase doar în Liga 3 din Belgia pentru echipe ca Dessel Sport și Patro Eisden.

Înainte să ajungă în fotbalul românesc, Baeten nu avea cotă de piață pe site-ul de specialitate Transfermarkt, apoi prima cotă a fost de 150.000 de euro. Cea mai mare cotă de piață a fotbalistului a fost de 800.000 de euro în 2023.

550.000 de euro e cota de piață a lui Baeten în acest moment

2. Baeten poate acoperi mai multe posturi la FCSB!

William Baeten este un jucător polivalent și asta a demonstrat-o și la FC U Craiova, unde a jucat pe toate pozițiile din spatele atacantului. Poziția sa de bază este cea de extremă dreapta, dar a apărut de multe ori și în flancul stâng, dar și în spatele atacantului. Piciorul de bază al belgianului este piciorul drept.

Astfel, Baeten i-ar putea înlocui fără probleme pe Alex Băluță, Tavi Popescu, Marius Ștefănescu sau Luis Phelipe. Rămâne de văzut unde va hotărî cuplul Charalambous-Pintilii să-l folosească.

: „Da, Baeten va veni să-l dubleze pe Ștefănescu, iar cei din stânga sunt jucătorii de regulă. E cumva inflație, dar mai bine să fie inflație când joci la 3 zile”.

În același timp, Adrian Mititelu dă asigurări că William Baeten poate juca pe mai multe posturi: „Merita să facă un pas înainte, la FCSB are alte oportunități. Sunt convins că va ajunge la un club mare, am păstrat jumătate din drepturile lui. Consider că am făcut o afacere bună, chiar dacă suma de transfer nu e pe măsura valorii pe care eu consider că o are. El joacă pe 6-7 posturi la fel de bine. Pe termen scurt am pierdut, dar pe termen mediu și lung vom câștiga”.

128 de meciuri a jucat Baeten pentru FC U Craiova în toate competițiile, a marcat 20 de goluri și a oferit 15 pase decisive

3. William Baeten, criticat de experții din România!

Nu toată lumea e de acord cu mutarea lui Baeten la FCSB. Marius Șumudică și Marius Baciu consideră că fotbalistul belgian nu e o variantă bună pentru FCSB în acest moment.

„Nu poate să joace niciodată la FCSB. Nu poate! Din punctul meu de vedere… Este un jucător de picior stâng, foarte lent… Ok, are o oarecare calitate, dar e lent, fără capacitate de efort. Și nu știu unde ar putea să joace”, a declarat Șumi la FANATIK SUPERLIGA în urmă cu aproape două luni, când auzise de interesul „roș-albaștrilor” pentru mijlocașul belgian.

Marius Baciu a vorbit la Prima Sport despre transferul lui Baeten: „Pentru FCSB un jucător ca el e destul de util, merg pe 2-3 fronturi, e clar că e un jucător util. Becali şi-a arătat intenţia de ceva vreme. Eu nu îl văd azi jucător titular pentru FCSB, dar în contextul în care şi l-au dorit sigur va avea șansa lui. L-a luat Becali pe semnătură şi asta e un aspect important. Unde joacă el e cam ocupat, sunt jucători cam sudaţi. Lixandru, care a fost apreciat, Olaru, căpitan, Şut, jucîtor de națională”.

„Mie mi-a plăcut mult, eu cred că are şansa lui. Le asigură o variantă în condiţiile în care unul sau alt jucător va pleca, eu cred că Olaru are mari şanse să plece. Șut, eu cred că ei au făcut o mişcare foarte bună. Au luat un jucător valoros, care a arătat că poate. Nu mai e nevoie de test, de acomodare, joacă de ceva vreme în România” – Constantin Zotta

William Baeten ar putea debuta la FCSB chiar în meciul din etapa a doua din Superliga împotriva celor de la Unirea Slobozia. Partida e programată vineri, 19 iulie, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită pe FANATIK.ro.