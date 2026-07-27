Cine este Yan Diomande! În urmă cu trei ani juca fotbal în liceu, azi Real Madrid dă 100.000.000 de euro pe el

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Yan Diomande a impresionat în sezonul precedent la RB Leipzig, dar și la Cupa Mondială 2026 în tricoul Coastei de Fildeș. PSG și Real Madrid s-au luptat pentru semnătura sa, iar câștig de cauză au avut ”galacticii”.

Yan Diomande, la un pas de transferul carierei la Real Madrid

Mai lipsește doar anunțul oficial ca Yan Diomande să devină noul star al lui Real Madrid. Președintele pentru suma de 100.000.000 de euro, iar internaționalul ivorian va semna un contract valabil până în 2031.

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Considerat de mulți deja o stea a fotbalului mondial deși are doar 19 ani, atacantul are o poveste de viață extraordinară. În 2023 încă mai juca fotbal pentru un liceu din Florida, iar trei ani mai târziu este pe cale să ajungă la cel mai galonat club din lume.

Născut la Abidjan, în capitala Coastei de Fildeș, pe 14 noiembrie 2006, Diomande s-a mutat în SUA pe când avea doar 15 ani și a semnat cu DME Academy. În același an, jucând pentru AS Frenzi, a câștigat titlul în United Premier Soccer League, cea mai importantă ligă de dezvoltare din America de Nord, și chiar a primit un cec de 1.000 de dolari pentru titlul de cel mai bun marcator al play-off-ului.

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Pasul spre Europa

În octombrie 2023, Yan Diomande a mers în probe la Rangers, dar scoțienii au decis atunci să nu-i ofere un contract și tânărul fotbalist s-a întors la academia americană. Însă, șansa avea să-i surâdă un an mai târziu.

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Pe 27 noiembrie 2024, ivorianul a semnat cu echipa spaniolă Leganas, alăturându-se oficial clubului abia în ianuarie. Transferat inițial pentru echipa a doua, ibericii și-au dat imediat seama că au în curte o adevărată nestemată și l-au promovat imediat la seniori.

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Debutul în La Liga s-a produs pe 29 martie 2025, într-un meci chiar împotriva formației care îl vrea acum: Real Madrid. Diomande l-a înlocuit pe Juan Cruz în finalul partidei de pe Santiago Bernabeu, câștigată greu de ”galactici” cu 3-2.

Diomande a ”explodat” în Bundesliga

Deși a jucat doar zece meciuri pentru Leganes, în care a marcat două goluri și a dat o pasă decisivă, Yan Diomande a atras atenția cluburilor mai puternice. Fără să stea prea mult pe gânduri, RB Leipzig i-a plătit clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro și l-a transferat pe atacantul din Coasta de Fildeș.

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Fotbalistul s-a adaptat imediat la fotbalul german și a impresionat de la primele jocuri. Golurile au început să curgă și a încheiat sezonul 2025-2026 cu 12 reușite și nouă pase decisive, fiind al doilea marcator al lui RB Leipzig.

El a reușit un hattrick într-o victorie cu 6-0 împotriva lui Eintracht Frankfurt, devenind al doilea cel mai tânăr jucător care a realizat această performanță în istoria Bundesligii, după Walter Bechtold în 1965.

Pe 7 martie 2026, la vârsta de 19 ani și 114 zile, a marcat al zecelea său gol în sezon, într-o victorie cu 2-1 împotriva lui FC Augsburg, devenind al patrulea cel mai tânăr fotbalist din campionatul Germaniei care a ajuns la această cifră, după Olaf Thon, Lukas Podolski și Jadon Sancho.

Premieră la naționala Coastei de Fildeș

Yan Diomande a avut parte de un debut furtunos la echipa națională în octombrie 2025. Noul star al fotbalului mondial a marcat încă de la primul joc, o victorie categorică cu 7-0 în fața reprezentativei din Seychelles, în preliminariile africane pentru Cupa Mondială.

Iar patru zile mai târziu a recidivat și a punctat și în succesul cu Kenya, scor 3-0. La începutul anului, el a înscris și la Cupa Africii pe Națiuni, în victoria cu Burkina Faso din optimi, înainte ca ivorienii să fie eliminați în sferturi de Egipt.

Diomande a fost convocat de selecționerul Emerse Fae în lotul de 26 de jucători al Coastei de Fildeș pentru Cupa Mondială. A fost titular în meciul de deschidere împotriva Ecuadorului, care s-a încheiat cu o victorie de 1-0, și a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

La 19 ani și 212 zile, el a devenit cel mai tânăr jucător care a apărut pentru țara sa la o Cupă Mondială. Nu a reușit să marcheze la turneul final, dar a oferit un assist în victoria cu 2-0 în fața reprezentativei din Curacao și a fost decisiv în calificarea în premieră a Coastei de Fildeș în fazele eliminatorii.

Mai mult, jucătorul a șocat lumea fotbalului cu o . ”Nu am internet, nici Instagram, nici Titktok sau ceva de genul ăsta”, a declarat Diomande, înaintea înfrângerii cu Norvegia din 16-imile de finală.

Dispută Real Madrid – PSG pentru Diomande

Evoluțiile sale impresionante au atras atenția marilor cluburi din Europa. Prima care a intrat pe fir a fost PSG, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Champions League, și se părea că Diomande va ajunge sub comanda lui Luis Enrique.

Francezii ajunseseră la un acord cu impresarii fotbalistului în privința contractului încă din timpul Cupei Mondiale, dar situația s-a schimbat radical în momentul în care la masă s-a așezat și Real Madrid.

Atracția de a ajunge la un club atât de mare a fost irezistibilă pentru Yan Diomande, care și-a dat acordul de a merge pe Santiago Bernabeu. Suma de transfer ar fi de 100.000.000 de euro, plus anumite bonusuri de performanță. Și asta la doar trei ani distanță de când juca fotbal într-un liceu din Statele Unite.