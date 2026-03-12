Cine face parte din biroul de scouting de la FCSB: „S-a înfiinţat! Deja am dat 40 de jucători!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a decis să înființeze un departament special de scouting după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Membrii biroului vor urmări atent mai mulți jucători, ca ulterior Mirel Rădoi să dea verdictul final. Cine se va ocupa de această analiză.

Cine face parte din biroul de scouting de la FCSB

Oficialii de la FCSB s-au conformat după dorința patronului și au înființat deja un departament de scouting. Mihai Stoica a anunțat că Florin Cernat, Lucian Filip și Alin Stoica au început deja analiza.

„Mereu mi s-a părut necesar, doar că o perioadă lungă Gigi considera că trebuie să vadă jucătorii străini din campionat, apoi să transfere ce considera că face faţă la noi. Facem altceva acum şi i-am spus.

Am dat 40 de nume de jucători care au început să fie studiaţi de Florin Cernat, Lucian Filip şi Alin Stoica. (n.r. – Au început?) Da, ei muncesc, sunt sus… biroul de scouting s-a înfiinţat, deja au început.

Au rămas în club, da, şi e posibil să li se mai alăture. Nu sunt reticent aici. Spun doar atât. Mă interesează cineva care să înţeleagă ce vrem noi, nu voluntariat că e iubită echipa.”, a declarat Mihai Stoica, la .

Ce se întâmplă cu venirea lui Adrian Ilie la FCSB

La o zi după ce FCSB a ratat accederea în play-off, pentru a face parte din departamentul de scouting. , însă, cel puțin pentru moment, nu s-a alăturat proiectului.

„Adrian Ilie, dacă vrea să vină, e oricând binevenit, iar orice jucător propus de oricine îl studiem şi îl trecem prin filtre. Un filtru e al celor care studiază prima dată, altul al actualului staff tehnic şi vreau să cred că vom avea două, trei variante (n.r. – pentru un post).

Mergem cu nişte montaje. Răbdarea lui Gigi are nişte limite, să meargă şi să stabilească şi el, dar cu jucători care să aibă bifă din partea lui Mirel şi a staffului, dar nu asta e prioritatea, ci să jucăm baraj de play-out, apoi să jucăm deplasarea cu echipa din play-off şi să mergem în Conference League”, a conchis Mihai Stoica.