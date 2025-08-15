Sport

Cine i-a pus porecla “Minunea Blondă” lui Ilie Balaci: “El i-a spus prima dată așa!”

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au depănat amintiri despre legendarul Ilie Balaci la emisiunea Oldies but Goldies și au dezvăluit de unde îi vine porecla ”Minunea Blondă”.
Traian Terzian
15.08.2025 | 20:30
Cine l-a poreclit ”Minunea Blondă” pe marele fotbalist Ilie Balaci. Sursă foto: ucv1948.ro

Marele Ilie Balaci a plecat dintre noi pe 21 octombrie 2018 la vârsta de 62 de ani. Fostul fotbalist a fost poreclit ”Minunea Blondă”, însă puțină lume știe cine i-a dat acest supranume.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Oldies but Goldies s-a discutat despre Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, iar Horia Ivanovici i-a destăinuit lui Andrei Vochin cine i-a dat porecla de ”Minunea Blondă” fostului jucător al Craiovei Maxima.

”Știi cine i-a spus ‘Minunea Blondă’? Puțină lume știe. În 1974, când a fost luat la echipa națională, avea 17 ani, ‘Minunea Blondă’, acest supranume atât de frumos, până la urmă și sentimental și de impact, i-a spus Valentin Stănescu.

Iar apoi marele Ioan Chirilă l-a preluat în presă și l-a viralizat cum se zice în ziua de astăzi. Asta e povestea, mi-a spus-o Marius Mitran. Valentin Stănescu, pe care el l-a iubit, poate și ăsta e un motiv pentru care l-a iubit, i-a pus supranumele ăsta fabulos de ‘Minunea Blondă’, care i s-a potrivit mănușă”, a spus Horia Ivanovici, la Oldies but Goldies.

De ce a fost suspendat Ilie Balaci de Universitatea Craiova

Deși o adevărată legendă în Bănie, Ilie Balaci a avut și momente triste în perioada petrecută la Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist a povestit în trecut cum a ajuns să fie suspendat de club și trimis la munca de joc.

”Am fost suspendat, la un moment dat, pe un termen nelimitat. A fost în toamna anului 1978. Vă răspund prin ceea ce mi-a răspuns și mie antrenorul secund al Universității din acea perioadă, Titi Deliu, anume că nu mi-aș fi apărat corect șansele cu Fortuna Dusseldorf, meci disputat pe Central, în primul tur al Cupei Cupelor, ediția 1978-1979.

Am fost trimis la munca de jos, cum se spunea. Eram angajat la ITA Craiova, director era atunci un anume Dinu. Și am lucrat atunci efectiv la autobaza ITA de la gară. Am întâlnit acolo niște oameni minunați. La ora 6 dimineața plecam de acasă… Nu-mi pare rău de acea perioadă în care am muncit…”, spunea Ilie Balaci.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
