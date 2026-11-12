Cine i-ar putea lua locul lui Mihai Stoica la FCSB! Gigi Becali și-a adus deja un om în organigramă

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Gigi Becali a găsit un nou om de încredere care să se ocupe de transferuri la FCSB după plecarea lui Mihai Stoica. Rolul acesta i-a revenit lui Bogdan Costicea, fostul șef de scouting al academiei.

MM Stoica, derogat de atribuții înainte de a-și da demisia de la FCSB

Joi, 12 noiembrie, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. După 19 ani la clubul roș-albastru, adunați în patru mandate, MM a decis să facă un pas în spate după ce colaboratorii săi au fost dați afară. Cu toate că patronul de la FCSB a încercat să-l convingă să nu recurgă la această decizia, Mihai Stoica a considerat că este cea mai bună soluție în momentul de față.

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Cu o zi înainte de a-și da demisia, Gigi Becali a anunțat că MM nu se va mai ocupa de transferuri la FCSB. Asta în mare măsură din cauza faptului că Aymen Boutoutaou a costat prea mult, 3 milioane de euro pentru 3 sezoane, iar randamentul său în cele 16 meciuri în care a marcat 4 goluri și a oferit doar o pasă decisivă nu a fost suficient pentru omul de afaceri.

„Nu, MM nu se va mai ocupa de transferuri. (n.r. Și rolul lui care va fi?) Păi, rolul lui o să fie la club, acolo, nu știu ce. Încă nu știu. Director tehnic, nu contează, orice titulatură”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

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Bogdan Costicea, omul care îi va lua rolul lui Mihai Stoica

Gigi Becali a găsit omul care se va ocupa de transferuri la FCSB chiar înainte ca Mihai Stoica să-și prezinte demisia. Latifundiarul din Pipera a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că în cadrul acestui departament. Becali a precizat că a fost impresionat de forța sa de muncă, în comparație cu Florin Cernat, și de modul rapid în care găsește jucători în străinătate.

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„Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el. Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, MM cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosane, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!

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Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el”, a declarat Gigi Becali.

Cine este Bogdan Costicea, omul de încredere al lui Gigi Becali

Bogdan Costicea se recomandă specialist în scouting. Acesta a mai lucrat la clubul roș-albastru între 2016 și 2021, când a ocupat funcția de șef al departamentului de scouting al academiei. Ulterior, a colaborat cu CFR Cluj și FC Voluntari, dar a activat și în Africa, unde a urmărit numeroși fotbaliști de perspectivă.

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De numele lui Bogdan Costicea se leagă descoperirea și aducerea la FCSB a unor jucători precum Octavian Popescu, Ianis Stoica, Alexandru Musi, Cristian Dumitru, Gabriel Fulga și Radu Cireșoiu. Într-un interviu acordat FANATIK, acesta . De altfel, Gigi Becali avea încredere în recomandările sale încă de acum un deceniu, când declara că urmează sfaturile lui Costicea în privința tinerilor jucători.

Revenirea lui Bogdan Costicea la FCSB a provocat însă tensiuni între Gigi Becali și Mihai Stoica. Patronul le-ar fi cerut colaboratorilor săi să îi amenajeze un birou și să analizeze fotbaliștii propuși de acesta, însă susține că indicațiile sale au fost ignorate complet. Mai mult, Becali a dezvăluit, miercuri, 11 noiembrie, cu o zi înainte ca Mihai Stoica să-și dea demisia, că MM i-ar fi zis să nu-l mai lase pe „impostorul” să se apropie de echipă.

„Eu spuneam o chestie și Cernat spunea: ‘Trebuie să vorbesc cu nașul (n.r. – MM). MM știe’. Ordinul meu trebuie să fie respectat. A fost o greșeală de care nu și-a dat seama. MM mi-a zis: ‘Să nu mai calce impostorul ăsta pe la antrenament! (n.r. Bogdan Costicea)’. Nu am vrut să îl reped, dar a greșit. Mi-a demonstrat că s-a împământenit stăpânirea în el. Cum, eu am angajat un om și tu îmi zici că nu îl vrei la antrenamente?! Asta înseamnă că este gravă situația. Am distrus bisericuța de acolo”, a precizat Gigi Becali pentru .