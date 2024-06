Cine-i asigură majoritatea la Primăria Voluntari lui Florentin Pandele. Vărul multimilionar și un agent de pază, aleși în Consiliul Local

Deși au fost cel de-al șaptelea mandat consecutiv în fruntea Primăriei Voluntari. Potrivit rezultatelor preliminare, acesta a obținut peste 63% din voturi. Alături de această victorie, PSD a reușit să obțină și peste 50% din voturile exprimate pentru Consiliul Local.

Vărul multimilionar și un agent de pază la Consiliul Local

Potrivit , PSD a obținut la Voluntari 51,2% din voturile exprimate. La mare distanță în urma social-democraților s-a clasat alianța din jurul USR, cu doar 14,7% din voturi. Potrivit calculelor FANATIK, pe baza acestor date, PSD ar urma să aibă majoritatea în Consiliul Local din Voluntari, cu 12 din cele 19 mandate. USR ar urma să aibă patru mandate, cei de la AUR două iar PNL doar unul.

Locul secund pe listele PSD pentru Consiliul Local Voluntari a fost ocupat de către Pandele Florin Valeriu, cel despre care că este chiar vărul primarului Florentin Pandele. Începând cu luna octombrie, acesta își va începe cel de-al treilea mandat de consilier local la Voluntari.

Acesta este patronul service-urilor auto Auto Car Group și, potrivit declarației de avere depuse acum în luna iunie, împreună cu soția a încasat din dividende peste 7 milioane de lei. Acesta este asociat în mai multe firme, însă cele două service-uri – Auto Car Group 1 Service SRL și Standocolor SRL – sunt cele mai importante. Cele două societăți au avut anul trecut profituri extraordinare.

În ceea ce privește Auto Car Group, firma a raportat în 2023 un profit de 7,5 milioane lei, la o cifră de afaceri de 10,7 milioane. Firma are o vechime de 22 de ani, dar și datorii de peste zece milioane lei. Profiturile firmei au început să crească din 2017, atunci când au depășit pragul de un milion de lei.

Cel de-al doilea service, Standocolor SRL, a avut și el o cifră de afaceri de zece milioane de lei și un profit net de 6,9 milioane în anul 2023. Și această firmă a reușit să depășească pragul de un milion de lei, în ceea ce privește profitul brut în anul 2018. Firma a fost înființată în anul 2010, și are datorii de 14 milioane lei.

Potrivit declarației de avere, Valeriu Pandele a cumpărat în anul 2021 patru terenuri în Delta Dunării cu o suprafață totală de 80.000 metri pătrați. Terenurile se află în localitatea Mahmudia, județul Tulcea. În luna august a anului trecut, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a decis că PUZ-ul pentru construcția unui ansamblu de case de vacanțe de către omul de afaceri din Voluntari pe un teren de 30.000 mp nu necesită evaluare de mediu, fiind adoptat fără raport de mediu sau aviz de mediu. ( a precizat că în zona respectivă nu au fost observate specii și habitate de interes comunitar, iar planul se încadrează în strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, în condițiile în care inițial terenul era unul arabil.)

Ansamblul de case de vacanță Flamingo, așa cum se va numi el, va avea 7.000 mp suprafață construită, restul, până la 30.000 mp, fiind drumuri, spații verzi și drumuri de acces.

Contracte cu Primăria Voluntari

Alături de un multi-milionar, în Consiliul Local Voluntari va intra și un agent de pază. Este vorba de George Petcu, care a ocupat poziția a patra pe lista PSD. Acesta este angajat ca agent de pază la una din firmele Primăriei Voluntari, SC Security Vol SA, unde anul trecut a încasat un salariu net de 19.200 lei.

Tot anul trecut, pe acesta îl găsim angajat la o altă firmă a Primăriei Voluntari, SC Publivol Creativ SA, firma care administrează licența postului Metropola TV. Aici, George Petcu a lucrat ca producător audio-video, încasând un salariu de 24.000 lei.

George Petcu nu este însă un simplu agent de pază, devenit producător video la Metropola TV. În anul 2007 acesta și-a înființat propria firmă de producții media, Party Media SRL, firmă care, începând cu 2017, începe să aibă zeci de contracte publice (78 în total) în special cu administrațiile locale din Voluntari și Ștefăneștii de Jos.

Anul trecut, a publicat o investigație ce arăta că firma ce filmează nunți, botezuri și slujbe ortodoxe a primit un contract de 2.000 de euro pentru a promova achiziția a 100 de camere video în cadrul unui proiect PNRR. Sursa citată scrie că, deși George Petcu s-a retras oficial din firmă, în realitate el administrează întreaga afacere.

Viceprimarul, primul pe lista PSD

Prima poziție pe lista celor de la PSD a fost ocupată de către Viorel Iordache, președintele PSD Ilfov. Acesta a ajuns în fruntea organizației din Ilfov în vara anului 2020, după ce conducerea partidului decisese dizolvarea .

Din 2020, Viorel Iordache ocupă funcția de vice-primar al orașului , însă funcțiile sale de conducere în cadrul Primăriei Voluntari datează din anul 2001, atunci când și-a început cariera ca inginer inspector. Începând cu anul 2005 a condus Serviciul de Transport Voluntari SRL, apoi Direcția Educație Cultural-Sportivă (2010-2016) și chiar clubul sportiv FC Voluntari (2018-2020).

Potrivit declarației de avere, indemnizația de viceprimar a fost în 2023 de peste 140.000 lei, acesta nedeținând decât o casă și un teren intravilan în Voluntari. Viorel Iordache mai menționează un împrumut de 465.000 euro firmei Dimucă Consult SRL. În acționariatul firmei, cu activitate în domeniul imobiliar, apare soția acestuia. Firma însă a avut zero cifră de afaceri în ultimii doi ani, și are datorii de 6,9 milioane lei, cu 200.000 lei mai mult decât activele sale.

Oamenii din primărie, în Consiliul Local

În poziția a treia pe listele social-democraților a fost Eugen Simion. Acesta este director executiv în cadrul Primăriei Voluntari, funcție pentru care anul trecut a fost plătit cu 145.000 lei, sumă la care se adaugă alți 18.000 lei, pentru prezența în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare EURO-APA. Soția acestuia este și ea angajată la instituțiile primăriei, mai exact la Direcția Educație Cultural-Sportivă.

În poziția a cincea, după George Petcu, a fost pus Cătălin Silviu Haralambie. În anul 2016 acesta a candidat pentru funcția de primar în Voluntari din partea PER, iar la alegerile din 2020 a încercat să ajungă în Consiliul Local pe listele PNL. A reușit acum de pe listele PSD. Potrivit declarației de avere, depusă înainte de alegeri, acesta ocupa funcția de director al companiei SC Eco Serv Recycle SRL, firmă unde acționar majoritar este Haralambie Ion. Silviu deține și el propria sa firmă, Flash Advertising Media SRL, din Voluntari, firmă ce în 2022 a avut o cifră de afaceri de 2,4 milioane lei și un profit de peste 200.000 lei.

Pe poziția a șasea s-a aflat Mihai-Constantin Stancu. Tot ce am putut afla despre acesta din declarația de avere depusă înainte de alegeri este că anul trecut a avut un salariu de doar 22.000 lei. Nu specifică unde, dar și acesta are propria sa firmă de imobiliare, Samcom Business SRL, firmă pentru care nu există însă date financiare. Salariul încasat în 2023 de către acesta e puțin mai mare decât dobânda de 15.600 lei pe care a câștigat-o de la depozite (are 300.000 lei în conturi). Soții Stancu dețin două autoturisme BMW și o casă de 200 mp în Voluntari.

Consilieri locali PSD cu noi mandate

Georgiana Leasă, aflată în poziția a șaptea, este actuală consilieră locală, aleasă în anul 2020 tot pe listele PSD. Din luna octombrie, aceasta își va începe cel de-al treilea mandat de consilier local. Soțul acesteia este Daniel Gheorghe, fostul director general al FC Voluntari în perioada în care clubul câștiga Cupa României. Acesta este în continuare angajat al clubului, anul trecut fiind plătit cu o indemnizație de peste 30.000 lei. Până în 2020 acesta a fost consilier județean la CJ Ilfov.

În prezent, Leasă Daniel apare asociat în două firme, unde este acționar împreună cu alți membri ai familiei. Este vorba de Brebenel Impex SRL, firmă din domeniul transportului, cu o cifră de afaceri de 4,7 milioane lei și un profit de 1,3 milioane în anul 2023, și firma Agrofish Relax SRL, și ea tot din Voluntari. Această firmă a avut anul trecut o cifră de afaceri de doar 1,6 milioane lei și un profit net de aproape jumătate milion lei.

Pe poziția a opta din listele PSD s-a aflat Florina-Cosmina Țone, și ea tot consilier local din partea PSD, aflată deja la al doilea mandat. Deși câștigă din domeniu peste 200.000 lei pe an, aceasta nu deține terenuri, apartamente, autoturisme sau depozite de economii cu peste 5.000 euro. Menționează un credit la bancă de 120.000 lei. Nu în ultimul rând, soțul acesteia este angajat la clubul FC Voluntari SA, echipa care sezonul trecut a retrogradat din prima ligă.

Un alt consilier local actual care a obținut un nou mandat este Crina Majeru, de asemenea, medic de profesie, aflată la cel puțin al doilea mandat, după datele disponibile pe site-ul Primăriei Voluntari. Anul trecut, din servicii medicale prestate a încasat 260.000 lei, plus o pensie de 27.000 lei, plus alți 57.000 lei, bani rezultați din dividende.

Un alt medic care va ajunge din octombrie în Consiliul Local Voluntari este Mirela Niculae, medic la Spitalul clinic de urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu”. Soțul acesteia este patronul firmei Medicavol AM Complet SRL. Anul trecut, această firmă a avut o cifră de afaceri de peste două milioane lei, dar a ieșit pe pierdere cu peste 230.000 lei. Firma are ca domeniu de activitate sănătatea, iar în ultimii ani a avut mai multe contracte publice (78) pentru servicii de medicina muncii, unele chiar cu instituții din Voluntari. Cel mai bun an a fost 2020, când achizițiile publice au ajuns la suma totală de 369.000 lei.

În declarația de avere, Mirela Niculae menționează că nu deține terenuri sau alte bunuri imobile și nici depozite de economii. Menționează însă o limuzină Mercedes-Benz S400, fabricată în 2017. La capitolul datorii menționează două credite pe cinci ani, unul de 133.000 lei, și un altul, un leasing auto, de 58.000 euro, sumă apropiată de prețul unui asemenea autoturism.

Pe ultimele două poziții se găsesc Gheorghe Furtună, și el om de afaceri, patronul unei firme din imobiliare GF Forrest Consulting, cu un profit de 144.000 lei la o cifră de afaceri de 240.000 lei în 2023, și Emil Dumitru, actual consilier local din partea PSD, aflat la al doilea mandat. Și acesta din urmă are propria sa firmă, cu activitate în domeniul transportului, Adrian Trans SRL, firmă ce anul trecut a înregistrat pierderi de 35.000 lei, la o cifră de afaceri de 646.000 lei.