Cine-i va ancheta pe spionii României din SIE? Proiect de lege susținut de parlamentarii PNL, PSD și AUR

Mai mulți parlamentari PNL, PSD și AUR susțin un proiect de lege prin care directorul SIE ar beneficia de o nouă atribuție și de puteri sporite, mai exact desemnarea ofițerilor din cadrul serviciului care să aibă atribuții de cercetare penală în dosarele în care sunt vizate cadrele militare încadrate în cadrul Serviciului de Informații Externe.

Cine urmează să-i cerceteze penal pe spionii din SIE

Mai mulți parlamentari ai puterii, dar și ai opoziției, susțin un proiect de lege pentru completarea Legii 1/1998 privind funcționarea Serviciului de Informații Externe. Mai exact, parlamentarii vor să adauge un nou articol la legea din 1998 prin care să fie reglementată procedura de desemnare și avizare a ofițerilor care au și calitatea de organe de cercetare penală speciale.

Mai exact, este vorba de stabilirea regulilor pentru desemnarea ofițerilor care urmează să îndeplinească atribuțiile de cercetare penală în dosarele penale în care sunt cercetate infracțiuni săvârșite de cadre militare încadrate în Serviciul de Informații Externe. Potrivit proiectului, aflat în acest moment în dezbatere publică, directorul SIE va putea desemna prin ordin angajații care vor avea acest rol, însă va fi necesar avizul procurorului general.

„Ofițeri din cadrul Serviciului de Informații Externe pot fi desemnați, prin ordin al directorului Serviciului de Informații Externe, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție obținut în prealabil, să îndeplinească, în conformitate cu art. 55 alin. (5) şi (6) şi art. 57 alin. (2) din Codul de procedură penală, atribuții de cercetare penală, în calitate de organe de cercetare penală speciale, în dosarele penale în care sunt cercetate infracțiuni săvârşite de cadre militare încadrate în Serviciul de Informații Externe”, se arată în proiectul de lege aflat pe ordinea Camerei Deputaților.

Potrivit documentului citat, avizul conform al procurorului general se acordă doar dacă ofițerul SIE îndeplinește mai multe condiții: este licențiat în drept, nu a fost sancționat disciplinar și față de acesta nu s-a dispus trimiterea în judecată. De asemenea, procurorul general îi poate retrage avizul dacă nu îndeplinește dispozițiile scrise date de procuror, este sancționat disciplinar sau este trimis în judecată.

De asemenea, calitatea de organ de emis în acest sens.

De ce este nevoie de agenți SIE pentru cercetare penală

Trebuie spus că angajații SIE nu beneficiază de imunitate penală, în funcție de infracțiunea în cauză, cercetările sunt desfășurate fie de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte, fie de către cei de la DNA sau DIICOT. Legea 1/ 1998 prevede însă ca în cazul în care unul dintre angajații serviciului este trimis în judecată sau arestat preventiv conducerea SIE să fie informată, iar în unele cazuri este necesară și informarea CSAT-ului.

Inițiativa legislativă pusă acum în dezbatere publică vizează însă organele de cercetare penală, care nu sunt polițiștii obișnuiți de la Poliția Judiciară ci ofițeri anume desemnați, așa cum se întâmplă în MApN sau SRI. Practic, procurorii de la DNA, DIICOT sau Parchetul General conduc urmărirea penală iar organele de cercetare penală speciale execută acte concrete în dosar, audieri, percheziții, ridicări de documente, etc..

Practic, acești ofițeri reprezintă legătura dintre parchetele, care conduc ancheta, și

„Lipsa prevederilor legale sus-menţionate atrage imposibilitatea constituirii, pentru viitor, la nivelul Serviciului de Informații Externe, a unui corp de ofițeri care să îndeplinească atribuții de organe de cercetare penală speciale, aspect de natură a lipsi de eficienţă prevederile Codului de procedură penală şi a afecta, deopotrivă, activitatea parchetelor militare”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentarii care susțin noua lege pentru cadrele SIE

Inițiatorul proiectului de lege este deputatul PNL Alexandru Muraru, însă alți patru parlamentari și-au anunțat susținerea pentru această lege. Este vorba de deputatul Chirilă Virgil de la PSD, dar și de influentul senator de Constanța, Felix Stroe, tot din partea PSD.

Din partea opoziției, s-a alăturat senatorul USR Sorin-Gheorghe Șipoș și senatorul AUR, Mircea Chelaru. Acesta din urmă este fostul şef al Statului Major General al Armatei, condamnat în anul 2016 la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul „case pentru generali”.