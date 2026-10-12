Cine ia titlul în SuperLiga? Noile calcule după U Cluj – Rapid 3-4

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Rapid a plecat cu toate cele trei puncte de pe Cluj Arena după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale actualului sezon. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 în fața Universității Cluj și au dat o lovitură importantă în lupta pentru primele poziții. Un supercomputer a calculat care sunt șansele la titlu după terminarea etapei a 11-a din SuperLiga.

Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după U Cluj – Rapid 3-4

La scurt timp după fluierul final al lui Rareș Vidican, experții de la Football Meets Data au publicat noile calcule privind șansele echipelor din SuperLiga de a deveni campioane.

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Conform noilor estimări, Universitatea Craiova e în continuare favorită, cu un procentaj de 37,5%. Campioana en-titre e urmată de Dinamo, cu 34,5% și de Rapid, cu 15,3%. FCSB, echipa cu cei mai mulți suporteri din România, a terminat runda pe locul 9, cu 15 puncte, și are, în prezent, 0,9% șanse să câștige titlul de campioană.

Rapid a „spart gheața” pe Cluj Arena

Meciul a început spectaculos, Universitatea Cluj deschizând scorul după numai 73 de secunde. Rapid a reacționat rapid, iar Antoine Baroan Kamara a restabilit egalitatea în minutul 13, după un corner executat de Olimpiu Moruțan. Internaționalul român a fost one-man show,

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Giuleștenii au reușit în cele din urmă să câștige cu 4-3 și să plece de la Cluj cu trei puncte extrem de importante, care i-au dus pe locul 2, la două lungimi de liderul Dinamo. În U Cluj – Rapid 3-4, au mai marcat Drameh (54) și Codrea (81), respectiv Stojilkovic (24, 51) și Onea (88).

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Rapid își consolidează candidatura la primele locuri și pune și mai multă presiune pe rivalele implicate în lupta pentru campionat. În urmă cu aproximativ o lună, după etapa a 9-a, calculele Football Meets Data o indicau pe Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu, cu 38%, urmată de Dinamo, cu 31%, și Rapid, cu 13%. Noile rezultate din campionat au schimbat însă din nou raportul de forțe.

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Univ Craiova 🇹🇩 still holds a slight edge in the title projections over the two București teams in front of them in the table. FCSB 🇷🇴 sitting on 9th, with 33% chance of making the Playoff (Top 6). https://t.co/MZoyhyX6LE — Football Meets Data (@fmeetsdata)