Cine ia titlul în SuperLiga? Noile calcule după U Cluj – Rapid 3-4

Rapid a plecat cu toate cele trei puncte de pe Cluj Arena după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale actualului sezon. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 în fața Universității Cluj și au dat o lovitură importantă în lupta pentru primele poziții. Un supercomputer a calculat care sunt șansele la titlu după terminarea etapei a 11-a din SuperLiga.
La scurt timp după fluierul final al lui Rareș Vidican, experții de la Football Meets Data au publicat noile calcule privind șansele echipelor din SuperLiga de a deveni campioane.
Conform noilor estimări, Universitatea Craiova e în continuare favorită, cu un procentaj de 37,5%. Campioana en-titre e urmată de Dinamo, cu 34,5% și de Rapid, cu 15,3%. FCSB, echipa cu cei mai mulți suporteri din România, a terminat runda pe locul 9, cu 15 puncte, și are, în prezent, 0,9% șanse să câștige titlul de campioană.
Meciul a început spectaculos, Universitatea Cluj deschizând scorul după numai 73 de secunde. Rapid a reacționat rapid, iar Antoine Baroan Kamara a restabilit egalitatea în minutul 13, după un corner executat de Olimpiu Moruțan. Internaționalul român a fost one-man show, devenind primul jucător din SuperLiga care dă trei assist-uri într-un meci.
Giuleștenii au reușit în cele din urmă să câștige cu 4-3 și să plece de la Cluj cu trei puncte extrem de importante, care i-au dus pe locul 2, la două lungimi de liderul Dinamo. În U Cluj – Rapid 3-4, au mai marcat Drameh (54) și Codrea (81), respectiv Stojilkovic (24, 51) și Onea (88).
Cu această victorie, prima cu U Cluj după trei ani de secetă, Rapid își consolidează candidatura la primele locuri și pune și mai multă presiune pe rivalele implicate în lupta pentru campionat. În urmă cu aproximativ o lună, după etapa a 9-a, calculele Football Meets Data o indicau pe Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu, cu 38%, urmată de Dinamo, cu 31%, și Rapid, cu 13%. Noile rezultate din campionat au schimbat însă din nou raportul de forțe.
Univ Craiova 🇹🇩 still holds a slight edge in the title projections over the two București teams in front of them in the table.
FCSB 🇷🇴 sitting on 9th, with 33% chance of making the Playoff (Top 6). https://t.co/MZoyhyX6LE
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2026