Sport

Cine ia titlul în SuperLiga? Noile calcule după U Cluj – Rapid 3-4

Cristian Măciucă
13.10.2026 | 01:21
Cine ia titlul in SuperLiga Noile calcule dupa U Cluj Rapid 34
SPECIAL FANATIK
Supercomputerul a refăcut calculele după nebunia U Cluj – Rapid 3-4! Cum arată acum lupta la titlu în SuperLiga. FOTO: sportpictures.eu
Victoria „thriller” a Rapidului, scor 4-3, pe terenul lui U Cluj, a produs modificări și în calculele privind lupta pentru titlu. Un model statistic a actualizat șansele formațiilor din SuperLiga după încheierea etapei a 11-a.
ADVERTISEMENT

Rapid a plecat cu toate cele trei puncte de pe Cluj Arena după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale actualului sezon. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 în fața Universității Cluj și au dat o lovitură importantă în lupta pentru primele poziții. Un supercomputer a calculat care sunt șansele la titlu după terminarea etapei a 11-a din SuperLiga.

Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după U Cluj – Rapid 3-4

La scurt timp după fluierul final al lui Rareș Vidican, experții de la Football Meets Data au publicat noile calcule privind șansele echipelor din SuperLiga de a deveni campioane.

ADVERTISEMENT

Conform noilor estimări, Universitatea Craiova e în continuare favorită, cu un procentaj de 37,5%. Campioana en-titre e urmată de Dinamo, cu 34,5% și de Rapid, cu 15,3%. FCSB, echipa cu cei mai mulți suporteri din România, a terminat runda pe locul 9, cu 15 puncte, și are, în prezent, 0,9% șanse să câștige titlul de campioană.

șanse titlu liga 1
Harta echipelor din SuperLiga și șansele la titlu. FOTO: X @FootballMeetsData

Rapid a „spart gheața” pe Cluj Arena

Meciul a început spectaculos, Universitatea Cluj deschizând scorul după numai 73 de secunde. Rapid a reacționat rapid, iar Antoine Baroan Kamara a restabilit egalitatea în minutul 13, după un corner executat de Olimpiu Moruțan. Internaționalul român a fost one-man show, devenind primul jucător din SuperLiga care dă trei assist-uri într-un meci. 

ADVERTISEMENT
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu...
Digi24.ro
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant

Giuleștenii au reușit în cele din urmă să câștige cu 4-3 și să plece de la Cluj cu trei puncte extrem de importante, care i-au dus pe locul 2, la două lungimi de liderul Dinamo. În U Cluj – Rapid 3-4, au mai marcat Drameh (54) și Codrea (81), respectiv Stojilkovic (24, 51) și Onea (88).

ADVERTISEMENT
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit:...
Digisport.ro
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei

Cu această victorie, prima cu U Cluj după trei ani de secetă, Rapid își consolidează candidatura la primele locuri și pune și mai multă presiune pe rivalele implicate în lupta pentru campionat. În urmă cu aproximativ o lună, după etapa a 9-a, calculele Football Meets Data o indicau pe Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu, cu 38%, urmată de Dinamo, cu 31%, și Rapid, cu 13%. Noile rezultate din campionat au schimbat însă din nou raportul de forțe.

ADVERTISEMENT

  • 23 de ani au trecut de la ultimul titlu cucerit de Rapid
  • 3 titluri de campioana are în palmares formația de sub Podul Grant
Jovo Lukic a vorbit despre plecare după U Cluj – Rapid 3-4: „Asta...
Fanatik
Jovo Lukic a vorbit despre plecare după U Cluj – Rapid 3-4: „Asta e dorința mea”
Daniel Pancu a explicat cum l-a învins pe Cristiano Bergodi în thriller-ul U...
Fanatik
Daniel Pancu a explicat cum l-a învins pe Cristiano Bergodi în thriller-ul U Cluj – Rapid 3-4: „Au fost decizii de povestit peste ani!”. Ce îi lipsește pentru titlu
Cristiano Bergodi, după U Cluj – Rapid 3-4: „Unul dintre cele mai bune...
Fanatik
Cristiano Bergodi, după U Cluj – Rapid 3-4: „Unul dintre cele mai bune meciuri”. Întrebarea care l-a iritat pe italian
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Victor Pițurcă revine în antrenorat? Fostul selecționer a vorbit despre posibilitatea de a...
iamsport.ro
Victor Pițurcă revine în antrenorat? Fostul selecționer a vorbit despre posibilitatea de a se întoarce pe banca tehnică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!