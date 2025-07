Cine iese din primul 11 după ce-și revin Bîrligea și Alibec: Cisotti, Miculescu sau Tănase? „El e cel mai bun acum la FCSB”

FCSB se pregătește să aibă un sezon cu extrem de multe partide, așa cum a fost în stagiunea precedentă. Pentru a face față pe toate fronturile, roș-albaștrii au nevoie de toți jucătorii apți de joc. Cum Bîrligea și Alibec nu sunt disponibili pentru duelul cu Shkendija, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Florin Tănase va juca vârf. Ce părere au avut invitații din platou.

Marius Șumudică: „Tănase e singurul jucător indispensabil de la FCSB”

Marius Șumudică a abordat subiectul : „Tănase e singurul jucător indispensabil de la FCSB. Tănase este cel mai important jucător de la FCSB în momentul de față.” Dănuț Lupu a intervenit: „Eu sunt de acord cu tine! Vin Alibec și Bîrligea, dar unde îl mai pui pe Tănase?”

Fostul antrenor de la Rapid știe unde poate evolua decarul de la FCSB: „Tănase? Joacă inter sau în bandă. La . Joacă 4-2-3-1, nu joacă niciodată Alibec cu Bîrligea în același moment”.

Lupu nu îi găsește poziția lui Tănase în primul „11”: „Îl scoți pe Tănase din vârf și îl bagi pe Alibec sau pe Bîrligea. Unde îl pui pe Tănase? Dacă vine și Politic…”. Marius Șumudică a revenit: .

Dănuț Lupu nu îl vede pe Tănase în echipa de start după revenirile din accidentări: „Echipa pe care a anunțat-o Gigi acum este în formula 4-2-3-1. Dacă vă aduceți aminte, acum o lună de zile Gigi a zis că nu îi mai place de Tănase”.

„Cisotti este jucătorul fără post! El va ieși din primul 11 când vor fi toți apți”

Marius Șumudică consideră că Tănase nu este un vârf autentic: „Din punctul meu de vedere, Tănase nu are răbdare să rămână acolo (n.r. – atacant), lui îi place să vină. Are fuleu când vine cu mingea la picior. Așa și cu meciul din Andorra, a driblat 4-5 jucători cu fața. Are potența asta, vine bine cu mingea, are pasă finală și joacă bine 1 contra 1. Este un jucător care trebuie să fie cu fața la joc. Eu cred că va juca 4-3-3, cu un singur închizător.

Tănase este cel mai bun jucător al FCSB-ului! Din ce știu, și în cabină. El și cu Chiricheș sunt cei mai importanți jucători. Tănase este jucătorul care ți-a demonstrat în ultimul timp că traversează cea mai bună perioadă. La ce formă arată Cisotti și Olaru în acest moment, Tănase ar fi cea mai mare pierdere dacă nu va juca”.

Tehnicianul a abordat și subiectul Juri Cisotti: „Pentru mine, Cisotti este jucătorul fără post. Eu nu știu ce joacă Cisotti. Dacă e inter, dacă e bandă, dacă e număr 10. Nu are tipologia unui jucător de care poți spune exact. Este un jucător pe care îl poți folosi în mai multe poziții, dar nu știi unde-ți dă randamentul maxim. Asta este părerea mea”.

Adrian Ilie știe care este problema în acest sezon: „Anul trecut, când juca fără Olaru, ajungea la mai toate mingile. Ajungea în toate zonele! Acum sunt doi jucători, Olaru și Cisotti. Olaru vrea și el toate mingile, deci acum doar jumătate mai ajung pe la Cisotti, nu toate, ca anul trecut. Înafară de Tănase, care și-a menținut acest echilibru, toți jucătorii au scăzut”.

Marius Șumudică a afirmat cine va ieși primul din echipă când vor fi toți apți: „În momentul în care toți vor fi la nivel ok, mă refer la Cisotti, la Olaru, la Tănase și Bîrligea, primul care iese din echipă este Cisotti! Olaru și Tănase joacă!”