Cine îi ia locul accidentatului Radunovic. Cum arată “primul 11” al lui Dică pentru FCSB – FC Argeș. Exclusiv

FCSB – FC Argeș este duminică de la ora 21:30, iar formația lui Nicolae Dică are neapărată nevoie de victorie pentru a reintra în calcule pentru calificarea în play-off.

Cum arată primul 11 al FCSB la partida cu FC Argeș. Sorin Șerban, marea surpriză pregătită de Nicolae Dică

Cea mai importantă problemă de lot pe care o are Dică este legată de Risto Radunovic, titularul incontestabil în banda stângă a defensivei FCSB. în partida pe care Muntenegru a câștigat-o cu Finlanda, în Liga Națiunilor.

FANATIK a aflat care este marea surpriză pe care Nicolae Dică o pregătește în formula de start. Șerban revine ca titular, după ce a fost scos din calcule după gafele din prima etapă, cu U Cluj. Iată formula de start pe care o va alinia FCSB cu FC Argeș:

Târnovanu – Crețu, Haruț, Tamm, Șerban – Cordea, Edjouma, Olaru, Coman – Compagno, Omrani

Nicolae Dică l-a ales pe Denis Haruț, și el supus la multe critici în aceste sezon, ca titular în centrul defensivei. Îi ia locul lui Dawa, care este suspendat pentru partida cu FC Argeș.

De asemenea, de remarcat că Omrani va începe partida ca titular, alături de Compagno. Va fi debutul său în tricoul celor de la FCSB, după ce , în partida cu CS Dinamo. A dat atunci o pasă de gol.

Intrarea lui Omrani, alături de Compagno, aduce modificări și în sistemul de joc folosit de Nicolae Dică. Astfel, se va merge pe un 4-4-2 la partida cu FC Argeș. Asta după ce antrenorul FCSB a pendulat între 4-3-3 și 4-2-3-1 pe parcursul acestui mandat.

Gigi Becali, declarații contradictorii în privința lui Șerban. Anunțase că nu îl mai vrea în echipă, dar ulterior aq cerut să mai primească șanse

Pentru Sorin Șerban, partida cu FC Argeș este cu siguranță una dintre ultimele șanse pe care le primește la FCSB. Gigi Becali l-a luat în colimator încă din prima partidă a sezonului, după greșelile din remiza cu U Cluj.

„Şi eu am greşit, cea mai mare e vina mea că am crezut în Şerban. Ăsta, săracul, nu are treabă cu fotbalul. El nu o să mai aibă ocazia să aibă treabă cu fotbalul”, declara Gigi Becali după partida cu U Cluj.

Totuși, același Becali anunța câteva săptămâni mai târziu că s-a răzgândit, iar Șerban va mai primi șanse pentru a juca la FCSB. „Despre Șerban zicea toată lumea: ‘Domn’e să îl dăm’. Eu zic că are calitate. Nu mă interesează pe mine ce au spus antrenorii. Toți au spus să îl dăm. Mie dacă îmi place Șerban, eu îl țin la echipă. Nu mă bag peste Dică, dar va veni vremea când Șerban va juca. Stai să ne revenim și noi în campionat, dar va juca Șerban”, a mai spus Becali.