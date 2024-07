Cine îi ia locul lui Dan Barna în Camera Deputaților. Fostul vicepremier a fost ales europarlamentar

Deputatul Dan Barna și-a depus demisia la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Fostul lider USR demisionează din Parlamentul României pentru a-și putea prelua mandatul de europarlamentar, câștigat la alegerile din 9 iunie.

Cine îi ia locul lui Dan Barna în Camera Deputaților

Demisia lui Dan Barna va deveni efectivă începând cu data de 15 iulie. în grupul Renew Europe din Parlamentul European, unde a fost ales în funcția de vicepreședinte.

După vacantarea locului deținut de fostul vicepremier, acesta va fi înlocuit în Camera Deputaților de avocatul Marius Vulcan, următorul pe lista USR PLUS la alegerile parlamentare din 2020.

După înregistrarea demisiei lui Dan Barna, grupul parlamentar USR a depus scrisoare de propunere pentru validarea mandatului lui Marius Vulcan, candidat pe listele USR PLUS la alegerile din 2020 în cadrul Circumscripției Electorale 34 Sibiu, în vederea validării de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, scrie StirideSibiu citând surse din cadrul USR.

Politicianul sibian a fost consilier al lui Dan Barna, pe vremea când acesta din urmă era viceprim-ministru, în 2021. Formațiunea politică USR PLUS a fost la guvernare în cabinetul condus de liberalul Florin Cîțu. Formațiunea rezultată din fuziunea partidelor USR și PLUS, condusă de doi copreședinți la acel moment, și Dacian Cioloș, a ieșit însă de la guvernare în același an, în urma unui conflict cu PNL.

Odată cu ieșirea de la guvernare, Marius Vulcan și-a pierdut funcția de consilier după ce premierul de la acel moment a semnat decizia de demitere a sa și a secretarilor de stat ai USR PLUS.

Marius Vulcan a absolvit Științe Juridice, fiind specializat în drept comercial și drept administrativ, la Facultatea de Drept „Simion Barnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Acesta activează în Baroul Sibiu de aproape 20 de ani.

„O justiție independentă și funcțională sunt prioritățile lui Marius Vulcan pentru Parlament și va lupta împreună cu echipa USR PLUS pentru sancționarea conflictelor de interese, a clientelismului și favoritismului în instituțiile publice, oprirea implicării politicului în actul de justiție și asigurarea transparenței totale a procesului de accedere în funcții publice și în justiție, pe criterii clare de competență”, scria, în luna octombrie 2020, USR Sibiu pe Facebook, potrivit Gândul.