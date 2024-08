Cine îl va înlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova. Pariurile lui Sorin Cârțu: „Pe ei îi văd”. Video

Alexandru Mitriță a impresionat și în acest început de sezon. Fotbalistul de 29 de ani poate pleca însă în această vară din Bănie.

Înlocuitorii ideali pentru Mitriță în viziunea lui Sorin Cârțu: „Pe ei îi văd”

Alexandru Mitriță a revenit la Universitatea Craiova în vara anului trecut și s-a impus rapid în primul „11”. La fel ca și sezonul trecut, Mitriță s-a remarcat și în startul actualei stagiuni, însă oltenii îl pot pierde.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, fostul președinte al oltenilor, a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii, de la ora 10:30, în care a vorbit despre Alexandru Mitriță. Fostul oficial al echipei lui Mihai Rotaru a numit jucătorii care pot acoperi cu brio locul lăsat liber de Mitriță, în cazul unei eventuale plecări în această vară.

„Mitriță este jucătorul important al echipei, barometrul, metronomul… modul în care el joacă transmite evoluția echipei. Așa a fost de când a venit prima dată și văd că nu am reușit să aducem ceva în toată perioada asta care să îl înlocuiască într-o eventuală plecare sau să îl ajute în timpul partidelor.

ADVERTISEMENT

„Poate iese mai mult atunci în evidență!”

Cu eventuala plecare a lui Mitriță, poate iese mai mult atunci în evidență Houri, cam el este jucătorul care ar putea. Sau Baiaram, care este în ultimul timp puțin în scădere, dar oricum este tânăr și din pregătire poate să revină la ceea ce arăta în trecut.”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru anunța un posibil transfer pentru Mitriță chiar după meciul cu Sepsi din etapa a 5-a din Superligă: „E un contract foarte bun, e pe 3 ani”

Universitatea Craiova a învins duminică în deplasare Sepsi OSK (2-1 scor final).

ADVERTISEMENT

„În mandatul precedentului selecționer n-a avut nicio șansă. N-a avut nicio șansă Mitriță și asta e realitatea. Și acum, cu siguranță, are mai multe șanse. Dumneavoastră nu știți ce a fost acolo, au fost mai multe lucruri.

Mitriță trebuie felicitat că în seara asta a jucat și acum are propunere de contract din străinătate, dar nu pleacă. Am avut o înțelegere în acest sens și dacă cifrele vor fi bune pentru el și pentru club, vom sta la masă și vom lua o decizie. Are contract pe 3 ani din zona Golfului, un contract foarte bun”, a declarat Mihai Rotaru la

ADVERTISEMENT

În vârstă de 29 de ani, Mitriță este evaluat de Transfermarkt la suma de 3,5 milioane de euro. După mai multe experiențe în străinătate (New York City, Al Ahli, PAOK Salonic și Al Raed), fotbalistul a revenit vara trecută la Universitatea Craiova gratis.

Sorin Cârțu a comentat posibila plecare a lui Mitriță